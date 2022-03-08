«Ливерпуль» сыграет на своем поле против миланского «Интера» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» выиграл у «Интера» в первом матче со счетом 2:0. И, пожалуй, можно с уверенностью говорить о том, что интриги в этом противостоянии почти не осталось.

Матч в Милане получился напряженным, у итальянцев тоже были моменты, но «Ливерпуль» все-таки подтвердил свое превосходство, забив в заключительные 15 минут два важнейших мяча.

Коэффициенты матча Ливерпуль — Интер 1 1.55 X 4.30 2 5.60 Ставка

С тех пор «Ливерпуль» одержал пять побед кряду. А в целом победная серия «мерсисайдцев» составляет уже 12 матчей. И за все это время команда Юргена Клоппа пропустила лишь четыре мяча.

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И еще один удивительный факт , который наверняка заставляет беспокоиться всех болельщиков «Интера»: «Ливерпуль» в этом сезоне еще ни разу не проигрывал на своем поле.

«Интер»

«Интер» после поражения от «Ливерпуля» провел еще три не самых удачных матча. Сложно сказать, совпадение этот или чемпион Италии действительно не сразу пришел в себя.

Сначала «Интер» уступил «Сассуоло», а потом сыграл вничью с «Дженоа» и «Миланом». При этом «нерадззурри» не забили ни одного мяча, и это тоже стало большим сюрпризом.

В минувшую субботу «Интер» разгромил на своем поле «Салернитану» (5:0), но на этот результат вряд ли стоит обращать внимание, учитывая уровень соперника.

Четыре предыдущих матча «Интера» на выезде завершились вничью.

Прогноз и ставка

На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Интера» — за 5.70.

Понятно, что о камбэке рассуждать нет смысла. «Ливерпуль» на данном этапе лучше, в чем можно было убедиться в первом матче.

Скорее всего, команда Клоппа снова выиграет и спокойно выйдет в четвертьфинал.

Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 2,5 за 2.28.