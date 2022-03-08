«Ливерпуль»
«Ливерпуль» выиграл у «Интера» в первом матче со счетом 2:0. И, пожалуй, можно с уверенностью говорить о том, что интриги в этом противостоянии почти не осталось.
Матч в Милане получился напряженным, у итальянцев тоже были моменты, но «Ливерпуль» все-таки подтвердил свое превосходство, забив в заключительные 15 минут два важнейших мяча.
Коэффициенты матча Ливерпуль — Интер
С тех пор «Ливерпуль» одержал пять побед кряду. А в целом победная серия «мерсисайдцев» составляет уже 12 матчей. И за все это время команда Юргена Клоппа пропустила лишь четыре мяча.
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И еще один
«Интер»
«Интер» после поражения от «Ливерпуля» провел еще три не самых удачных матча. Сложно сказать, совпадение этот или чемпион Италии действительно не сразу пришел в себя.
Сначала «Интер» уступил «Сассуоло», а потом сыграл вничью с «Дженоа» и «Миланом». При этом «нерадззурри» не забили ни одного мяча, и это тоже стало большим сюрпризом.
В минувшую субботу «Интер» разгромил на своем поле «Салернитану» (5:0), но на этот результат вряд ли стоит обращать внимание, учитывая уровень соперника.
Четыре предыдущих матча «Интера» на выезде завершились вничью.
Прогноз и ставка
На «Ливерпуль» в этом матче можно поставить за 1.60, ничью букмекеры предлагают за 4.45, а победу «Интера» — за 5.70.
Понятно, что о камбэке рассуждать нет смысла. «Ливерпуль» на данном этапе лучше, в чем можно было убедиться в первом матче.
Скорее всего, команда Клоппа снова выиграет и спокойно выйдет в четвертьфинал.
Ставка — победа «Ливерпуля» + тотал матча больше 2,5 за 2.28.