«Бавария» сыграет на своем поле с «Зальцбургом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

«Бавария» как всегда сильна и монолитна. Да и выездная ничья (1:1) в первом поединке — неплохо подспорье.

В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» не сумела добыть три очка. Дома команда Юлиана Нагельсмана упустила победу над «Байером» (1:1).

Коэффициенты матча Бавария — Зальцбург 1 1.20 X 7.20 2 14.00 Ставка

В этом поединке «Бавария» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Леона Горетцку и Мануэля Нойера.

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Мюнхенцы исторически успешно противостоят «Зальцбургу». Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла дважды при одной неудаче.

«Зальцбург»

«Зальцбург» выносит всех и вся в родном чемпионате. Лидерство команды не вызывает малейших сомнений ни у кого: отрыв от «Штурма» уже достиг 19 (!) очков.

Оборона команды — главное ее достоинство. В 22 матчах чемпионата «Зальцбург» пропустил всего 13 (!) мячей.

Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Зальцбург» вновь феерил. Дома «быки» разгромили «Альтах» (4:0).

В этом поединке австрийцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован форвард Ноа Окафор.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.18, на ничью за 8.00, а на «Зальцбург» — за 12.00.

«Бавария» превосходно выглядит в атаке.

В составе «Зальцбурга» имеется ряд сильных атакующих исполнителей .

Гости выглядят весьма монолитно, и вполне способны сотворить чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Проход «Зальцбурга», поставить на это можно с коэффициентом 8.00. Для остальных — более умеренный прогноз.