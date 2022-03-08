ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ферран Торрес — один из героев матча«Барселона» не изменяет себе и возрождается «Спартак» — «Динамо»С почином, Паоло. «Спартак» притормозил погоню «Динамо» за лидером «Реал»Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад», «Барселона» победила «Эльче»
  • 01:08
    • Дубль Кейна помог «Тоттенхэму» разгромить «Эвертон» в АПЛ
  • 01:12
    • «Атлетик» не оставил шансов «Леванте»
    Все новости спорта

    Сенсационный вылет «Баварии»?

    «Бавария» — «Зальцбург». Дерзкая ставка за 8.00 на матч Лиги чемпионов 8 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Баварию Прогнозы на Ред Булл Зальцбург Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Бавария» — «Зальцбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер
    «Бавария» сыграет на своем поле с «Зальцбургом» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 8 марта, начало — в 23:00 мск. «Бавария» — «Зальцбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 08 Марта 2022 года
    Бавария
  • Мюнхен
    •  Бавария 23:00 Зальцбург Зальцбург
  • Зальцбург
    •

    «Бавария»

    «Бавария» как всегда сильна и монолитна. Да и выездная ничья (1:1) в первом поединке — неплохо подспорье.

    В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» не сумела добыть три очка. Дома команда Юлиана Нагельсмана упустила победу над «Байером» (1:1).

    Коэффициенты матча Бавария — Зальцбург

  • 1
  • 1.20
  • X
  • 7.20
  • 2
  • 14.00
  • Ставка
    •

    В этом поединке «Бавария» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Леона Горетцку и Мануэля Нойера.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Мюнхенцы исторически успешно противостоят «Зальцбургу». Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла дважды при одной неудаче.

    «Зальцбург»

    «Зальцбург» выносит всех и вся в родном чемпионате. Лидерство команды не вызывает малейших сомнений ни у кого: отрыв от «Штурма» уже достиг 19 (!) очков.

    Оборона команды — главное ее достоинство. В 22 матчах чемпионата «Зальцбург» пропустил всего 13 (!) мячей.

  • «Реал» готов к битве с ПСЖ
  • Реакция прессы на матч «Реал» — «Реал Сосьедад»
  • 06/03/2022

    • Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Зальцбург» вновь феерил. Дома «быки» разгромили «Альтах» (4:0).

    В этом поединке австрийцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован форвард Ноа Окафор.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.18, на ничью за 8.00, а на «Зальцбург» — за 12.00.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Бавария» превосходно выглядит в атаке.

    В составе «Зальцбурга» имеется ряд сильных атакующих исполнителей.

    Гости выглядят весьма монолитно, и вполне способны сотворить чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Проход «Зальцбурга», поставить на это можно с коэффициентом 8.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.18
  • Прогноз на матч Авангард — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Краснодар-2 — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Суонси — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.98
  • Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Мидлсбро
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Борнмут — Питерборо Юнайтед
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.21
  • Прогноз на матч Блэкберн — Миллуолл
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.28
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бавария — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  4.15
  • Экспресс дня 8 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Миннесота — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч БАТЭ — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Бетис — Айнтрахт
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Бавария» — «Зальцбург»: прогноз, ставка (8.00), статистика, коэффициенты матча 08.03.2022. Прогнозы на футбол. Сенсационный вылет «Баварии»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры