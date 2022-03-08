«Бавария»
«Бавария» как всегда сильна и монолитна. Да и выездная ничья (1:1) в первом поединке — неплохо подспорье.
В минувшем туре своего чемпионата «Бавария» не сумела добыть три очка. Дома команда Юлиана Нагельсмана упустила победу над «Байером» (1:1).
Коэффициенты матча Бавария — Зальцбург
В этом поединке «Бавария» не сможет сыграть в оптимальном кадровом сочетании. Травмы скосили сразу нескольких исполнителей. Например, Леона Горетцку и Мануэля Нойера.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Мюнхенцы исторически успешно противостоят «Зальцбургу». Из пяти последних очных поединков «Бавария» выиграла дважды при одной неудаче.
«Зальцбург»
«Зальцбург» выносит всех и вся в родном чемпионате. Лидерство команды не вызывает малейших сомнений ни у кого: отрыв от «Штурма» уже достиг 19 (!) очков.
Оборона команды — главное ее достоинство. В 22 матчах чемпионата «Зальцбург» пропустил всего 13 (!) мячей.
Вот и в минувшем туре своего чемпионата «Зальцбург» вновь феерил. Дома «быки» разгромили «Альтах» (4:0).
В этом поединке австрийцы наверняка будут рассчитывать на контратаки. В лазарете относительная пустота. Разве что давно травмирован форвард Ноа Окафор.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 1.18, на ничью за 8.00, а на «Зальцбург» — за 12.00.
«Бавария» превосходно выглядит в атаке.
В составе «Зальцбурга»
Гости выглядят весьма монолитно, и вполне способны сотворить чудо. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Проход «Зальцбурга», поставить на это можно с коэффициентом 8.00. Для остальных — более умеренный прогноз.