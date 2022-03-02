«Фиорентина» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 23:00 мск. «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фиорентина»

«Фиорентина» ожидаемо борется за выход в еврокубки. Правда, сейчас команда занимает более скромное 8 место в таблице.

При этом отставание от вожделенной шестой строчки составляет всего два пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 36 пропущенных мячей.

Коэффициенты матча Фиорентина — Ювентус 1 2.90 X 3.35 2 2.45 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» не смогла добыть хотя бы балла. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился поражением (2:1).

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В последнее время «Фиорентина» безуспешно играет против «Ювентуса». Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой при двух поражениях.

«Ювентус»

Эта команда изначально виделась в качестве борца за Скудетто. Между тем, сейчас «Ювентус» идет на 4 месте, отставая от лидера на 7 пунктов.

Туринцы прекрасно усилились зимой. Главным образом, за счет купленного как раз у «фиалок» Душана Влаховича.

В предыдущем туре Серии А «Ювентус» сумел победить. На выезде команда одолела «Эмполи» со счетом 2:3.

Главной проблемой туринцев является переполненный лазарет. Более всего команде не хватает Федерико Кьезы, Джорджио Кьеллини и Алекса Сандро.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.30, на ничью за 3.45, а на «Фиорентину» — за 3.10.

«Фиорентина» неудачно играет против «Старой Синьоры» .

«Ювентус» намерен побороться за Кубок Италии.

Даже не в самом оптимальном составе «Ювентус» выглядит мощнее флорентийцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.30.