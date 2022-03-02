Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави и Пьер-Эмерик ОбамеянгПримера. «Реал» одолел «Райо Вальекано», «Барселона» разгромила «Атлетик» Юрген Клопп Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей «Спартак» — ЦСКАРПЛ. «Динамо» разгромило «Химки», ЦСКА победил «Спартак», «Зенит» примет «Рубин»
  • 20:58
    • УЕФА и ФИФА отстранили все российские команды от турниров под своей эгидой
  • 01:22
    • «Аталанта» разгромила «Сампдорию», Миранчук забил гол
  • 21:09
    • Гол Сергеева принес «Зениту» победу над «Рубином»
  • 19:28
    • Россию отстранили от оставшихся этапов Евротура
  • 20:28
    • FIFPro призвала отстранить РФС от соревнований ФИФА и УЕФА
  • 19:52
    • Воронин и Ордец покинули Россию
  • 17:29
    • МОК рекомендовал не допускать к участию в международных соревнованиях россиян и белорусов
    Все новости спорта

    «Старая Синьора» переиграет «Фиорентину»

    «Фиорентина» — «Ювентус». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, Кубок Италии, 2 марта 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Кубок Италии Прогнозы на Фиорентину Прогнозы на Ювентус
    Прогноз и ставки на «Фиорентина» — «Ювентус»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Душан Влахович
    «Фиорентина» сыграет на своем поле с «Ювентусом» в рамках полуфинала Кубка Италии. Матч пройдет 2 марта, начало — в 23:00 мск. «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 02 Марта 2022 года
    Фиорентина
  • Флоренция
    •  Фиорентина 23:00 Ювентус Ювентус
  • Турин
    •

    «Фиорентина»

    «Фиорентина» ожидаемо борется за выход в еврокубки. Правда, сейчас команда занимает более скромное 8 место в таблице.

    При этом отставание от вожделенной шестой строчки составляет всего два пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 36 пропущенных мячей.

    Коэффициенты матча Фиорентина — Ювентус

  • 1
  • 2.90
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» не смогла добыть хотя бы балла. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился поражением (2:1).

    Все прогнозы на футбол

    В последнее время «Фиорентина» безуспешно играет против «Ювентуса». Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой при двух поражениях.

    «Ювентус»

    Эта команда изначально виделась в качестве борца за Скудетто. Между тем, сейчас «Ювентус» идет на 4 месте, отставая от лидера на 7 пунктов.

    Туринцы прекрасно усилились зимой. Главным образом, за счет купленного как раз у «фиалок» Душана Влаховича.

  • Роковая ошибка Тухеля. Промах Кепы с «точки» принес «Ливерпулю» трофей
  • Лондонский «Челси» на «Уэмбли» проиграл по пенальти «Ливерпулю» в финальном матче Кубка английской лиги. Рассказываем, как это было
  • Вчера

    • В предыдущем туре Серии А «Ювентус» сумел победить. На выезде команда одолела «Эмполи» со счетом 2:3.

    Главной проблемой туринцев является переполненный лазарет. Более всего команде не хватает Федерико Кьезы, Джорджио Кьеллини и Алекса Сандро.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.30, на ничью за 3.45, а на «Фиорентину» — за 3.10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Фиорентина» неудачно играет против «Старой Синьоры».

    «Ювентус» намерен побороться за Кубок Италии.

    Даже не в самом оптимальном составе «Ювентус» выглядит мощнее флорентийцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.30.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.25
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.28
  • Прогноз на матч ЦСКА — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Динамо — Нижний Новгород
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Питерборо — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  3.00
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Сток Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Бернли — Лестер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  3.92
  • Экспресс дня 1 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  2.11
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Дерби Каунти
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.13
  • Прогноз на матч Унион — Санкт-Паули
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.80
  • Прогноз на матч Мидлсбро — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:55
    •  1.85
  • Прогноз на матч Милан — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Ницца — Версаль
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Детройт — Каролина
  • Хоккей
  • Завтра в 03:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Миннесота — Калгари
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Фиорентина» — «Ювентус»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 02.03.2022. Прогнозы на футбол. «Старая Синьора» переиграет «Фиорентину»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры