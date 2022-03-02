«Фиорентина»
«Фиорентина» ожидаемо борется за выход в еврокубки. Правда, сейчас команда занимает более скромное 8 место в таблице.
При этом отставание от вожделенной шестой строчки составляет всего два пункта. Вот только оборона надежностью не блещет — 36 пропущенных мячей.
Коэффициенты матча Фиорентина — Ювентус
В предыдущем туре чемпионата «Фиорентина» не смогла добыть хотя бы балла. Выездной поединок с «Сассуоло» завершился поражением (2:1).
В последнее время «Фиорентина» безуспешно играет против «Ювентуса». Из пяти последних очных поединков команда может похвастать лишь одной победой при двух поражениях.
«Ювентус»
Эта команда изначально виделась в качестве борца за Скудетто. Между тем, сейчас «Ювентус» идет на 4 месте, отставая от лидера на 7 пунктов.
Туринцы прекрасно усилились зимой. Главным образом, за счет купленного как раз у «фиалок» Душана Влаховича.
В предыдущем туре Серии А «Ювентус» сумел победить. На выезде команда одолела «Эмполи» со счетом 2:3.
Главной проблемой туринцев является переполненный лазарет. Более всего команде не хватает Федерико Кьезы, Джорджио Кьеллини и Алекса Сандро.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ювентус» за 2.30, на ничью за 3.45, а на «Фиорентину» — за 3.10.
«Фиорентина»
«Ювентус» намерен побороться за Кубок Италии.
Даже не в самом оптимальном составе «Ювентус» выглядит мощнее флорентийцев. Наши прогноз и ставка — Победа «Ювентуса» с коэффициентом 2.30.