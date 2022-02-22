В 34-м туре первого английского дивизиона «Халл Сити» на своем поле сразится с «Барнсли». Поединок пройдет 22 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Халл Сити» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл» в турнирной таблице первого английского дивизиона находится только на 20-й строчке, однако имеет запас перед зоной вылета в 13 очков, что позволяет команде чувствовать себя спокойно.

«Тигры» завершили январь тремя победами, а в текущем месяце они сперва проиграли три поединка подряд, но дважды в этот период были поражения с разницей в один мяч.

Коэффициенты матча Халл Сити — Барнсли 1 1.92 X 3.40 2 4.20 Ставка

Последние же свои две игры коллектив свел вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Шеффилд Юнайтед» 0:0 и КПР 1:1. Тем самым он довел безвыигрышную серию до пять матчей.

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В родных стенах «Халл» в текущем первенстве выиграл только пять встреч из 16, трижды он расписывал мировые и восемь раз уходил с поля поверженным.

«Барнсли»

«Барнсли» засел на самом дне в турнирной таблице Чемпионшипа и вряд ли сможет сохранить свою прописку, так как отстает от безопасной строки на девять пунктов.

«Дворняги» в текущем первенстве смогли добыть только три виктории в 31 проведенном поединке. Последняя из них случилась на прошлой неделе дома против КПР — 3:1.

Остальные же семь последних поединков «шахтеры» провели крайне неудачно, проиграв их все. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Ковентри» со счетом 0:1.

На чужих полях «Барнсли» в этом чемпионате еще на побеждал. Коллектив расписал четыре мировые и 12 раз покидал поле побежденным.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халла» — 1.97, победа «Барнсли» — 4.08, ничья — 3.54.

«Халл» в последнее время выглядит получше, чем «Барнсли», да и играет дома. В общем, ставим здесь на викторию хозяев.