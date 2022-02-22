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    «Тигры» добудут три очка

    «Халл Сити» — «Барнсли». Прогноз, ставка (к. 1.97) на футбол, чемпионат Англии, 22 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Барнсли»
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    «Халл Сити»
    В 34-м туре первого английского дивизиона «Халл Сити» на своем поле сразится с «Барнсли». Поединок пройдет 22 февраля и начнется в 22:45 по мск. «Халл Сити» — «Барнсли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 22 Февраля 2022 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 22:45 Барнсли Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
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    «Халл Сити»

    «Халл» в турнирной таблице первого английского дивизиона находится только на 20-й строчке, однако имеет запас перед зоной вылета в 13 очков, что позволяет команде чувствовать себя спокойно.

    «Тигры» завершили январь тремя победами, а в текущем месяце они сперва проиграли три поединка подряд, но дважды в этот период были поражения с разницей в один мяч.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Барнсли

  • 1
  • 1.92
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 4.20
  • Ставка
    •

    Последние же свои две игры коллектив свел вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Шеффилд Юнайтед» 0:0 и КПР 1:1. Тем самым он довел безвыигрышную серию до пять матчей.

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    В родных стенах «Халл» в текущем первенстве выиграл только пять встреч из 16, трижды он расписывал мировые и восемь раз уходил с поля поверженным.

    «Барнсли»

    «Барнсли» засел на самом дне в турнирной таблице Чемпионшипа и вряд ли сможет сохранить свою прописку, так как отстает от безопасной строки на девять пунктов.

    «Дворняги» в текущем первенстве смогли добыть только три виктории в 31 проведенном поединке. Последняя из них случилась на прошлой неделе дома против КПР — 3:1.

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    • Остальные же семь последних поединков «шахтеры» провели крайне неудачно, проиграв их все. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Ковентри» со счетом 0:1.

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    На чужих полях «Барнсли» в этом чемпионате еще на побеждал. Коллектив расписал четыре мировые и 12 раз покидал поле побежденным.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халла» — 1.97, победа «Барнсли» — 4.08, ничья — 3.54.

    «Халл» в последнее время выглядит получше, чем «Барнсли», да и играет дома. В общем, ставим здесь на викторию хозяев.

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    «Халл Сити» — «Барнсли»: прогноз, ставка (1.97), статистика, коэффициенты матча 22.02.2022. Прогнозы на футбол. «Тигры» добудут три очка
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