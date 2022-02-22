«Халл Сити»
«Халл» в турнирной таблице первого английского дивизиона находится только на 20-й строчке, однако имеет запас перед зоной вылета в 13 очков, что позволяет команде чувствовать себя спокойно.
«Тигры» завершили январь тремя победами, а в текущем месяце они сперва проиграли три поединка подряд, но дважды в этот период были поражения с разницей в один мяч.
Коэффициенты матча Халл Сити — Барнсли
Последние же свои две игры коллектив свел вничью, поочередно поделив очки на выезде с «Шеффилд Юнайтед» 0:0 и КПР 1:1. Тем самым он довел безвыигрышную серию до пять матчей.
В родных стенах «Халл» в текущем первенстве выиграл только пять встреч из 16, трижды он расписывал мировые и восемь раз уходил с поля поверженным.
«Барнсли»
«Барнсли» засел на самом дне в турнирной таблице Чемпионшипа и вряд ли сможет сохранить свою прописку, так как отстает от безопасной строки на девять пунктов.
«Дворняги» в текущем первенстве смогли добыть только три виктории в 31 проведенном поединке. Последняя из них случилась на прошлой неделе дома против КПР — 3:1.
Остальные же семь последних поединков «шахтеры» провели крайне неудачно, проиграв их все. В минувшем туре они потерпели выездное фиаско от «Ковентри» со счетом 0:1.
На чужих полях «Барнсли» в этом чемпионате еще на побеждал. Коллектив расписал четыре мировые и 12 раз покидал поле побежденным.
Прогноз и ставка
В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Халла» — 1.97, победа «Барнсли» — 4.08, ничья — 3.54.
«Халл» в последнее время выглядит получше, чем «Барнсли», да и играет дома. В общем, ставим здесь на викторию хозяев.