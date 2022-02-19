«Сампдория»
По итогам 25-х туров итальянского первенства «Сампдория» с 23 зачетными пунктами находится на 16 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь на два очка.
У клуба из Генуи за последние восемь матчей чемпионата страны только одна виктория, которая была в позапрошлом туре в родных стенах над крепким «Сассуоло» со счетом 4:0.
Коэффициенты матча Сампдория — Эмполи
В остальных семи играх данного отрезке «Дория» еще два раза сыграла вничью и потерпела аж пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где она уступила в гостях «Милану» — 0:1.
В родных стенах «Сампа» в этом розыгрыше Серии выступает не особо удачно, проиграв семь игр за 13 проведенных при трех выигрышах и трех мировых исходах.
«Эмполи»
С 31 набранным пунктом «Эмполи» находится на 11 позиции в турнирной таблице Серии А, находясь на равноудаленном расстоянии и от зоны вылета, и от еврокубковой позиции.
Последний раз в чемпионате тосканцы побеждали аж в середине декабря, одолев тогда на выезде 1:0 «Наполи». После этого они не побеждают на протяжении семи встреч первенства.
В этот неудачный период «синие» три раза уступали и четыре поединка свели вничью. Две из них как раз пришлись на минувшие два тура — в гостях с «Болоньей» 0:0 и на своем поле с «Кальяри» 1:1.
У «Эмполи» в этом сезоне хорошая гостевая статистика. Коллектив проиграл всего лишь дважды за 12 проведенных встреч, а также по пять раз побеждал и играл вничью.
За минувшие пять очных встреч этих клубов трижды выигрывала «Сампдория», раз виктория была на стороне «Эмполи» и один поединок завершился в ничью. В первом круге генуэзцы победили в гостях 3:0.
Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Эмполи»
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.22.
На викторию «Эмполи» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.78.
«Сампа» в последнее время не уходит с поля в домашних матчах без забитого мяча, а в пяти последних случаях она неизменно забивала первой. Вот и сейчас ждем, что именно хозяева и откроют счет.