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    Счет в матче откроют хозяева

    «Сампдория» — «Эмполи». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, чемпионат Италии, 19 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сампдория» — «Эмполи»
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    Маноло Габбьядини
    В Генуе на стадиона «Луиджи Феррарис» в 26-м туре Серии А «Сампдория» сыграет против «Эмполи». Игра пройдет 19 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Сампдория» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 19 Февраля 2022 года
    Сампдория
  • Генуя
    •  Сампдория 17:00 Эмполи Эмполи
  • Италия. Серия А
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    «Сампдория»

    По итогам 25-х туров итальянского первенства «Сампдория» с 23 зачетными пунктами находится на 16 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь на два очка.

    У клуба из Генуи за последние восемь матчей чемпионата страны только одна виктория, которая была в позапрошлом туре в родных стенах над крепким «Сассуоло» со счетом 4:0.

    Коэффициенты матча Сампдория — Эмполи

  • 1
  • 2.17
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.30
  • Ставка
    •

    В остальных семи играх данного отрезке «Дория» еще два раза сыграла вничью и потерпела аж пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где она уступила в гостях «Милану» — 0:1.

    Календарь и таблица Серии А

    В родных стенах «Сампа» в этом розыгрыше Серии выступает не особо удачно, проиграв семь игр за 13 проведенных при трех выигрышах и трех мировых исходах.

    «Эмполи»

    С 31 набранным пунктом «Эмполи» находится на 11 позиции в турнирной таблице Серии А, находясь на равноудаленном расстоянии и от зоны вылета, и от еврокубковой позиции.

    Последний раз в чемпионате тосканцы побеждали аж в середине декабря, одолев тогда на выезде 1:0 «Наполи». После этого они не побеждают на протяжении семи встреч первенства.

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    • В этот неудачный период «синие» три раза уступали и четыре поединка свели вничью. Две из них как раз пришлись на минувшие два тура — в гостях с «Болоньей» 0:0 и на своем поле с «Кальяри» 1:1.

    У «Эмполи» в этом сезоне хорошая гостевая статистика. Коллектив проиграл всего лишь дважды за 12 проведенных встреч, а также по пять раз побеждал и играл вничью.

    За минувшие пять очных встреч этих клубов трижды выигрывала «Сампдория», раз виктория была на стороне «Эмполи» и один поединок завершился в ничью. В первом круге генуэзцы победили в гостях 3:0.

    Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Эмполи»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.22.

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    На викторию «Эмполи» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.78.

    «Сампа» в последнее время не уходит с поля в домашних матчах без забитого мяча, а в пяти последних случаях она неизменно забивала первой. Вот и сейчас ждем, что именно хозяева и откроют счет.

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    «Сампдория» — «Эмполи»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 19.02.2022. Прогнозы на футбол. Счет в матче откроют хозяева
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