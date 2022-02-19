В Генуе на стадиона «Луиджи Феррарис» в 26-м туре Серии А «Сампдория» сыграет против «Эмполи». Игра пройдет 19 февраля и начнется в 17:00 по мск. «Сампдория» — «Эмполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сампдория»

По итогам 25-х туров итальянского первенства «Сампдория» с 23 зачетными пунктами находится на 16 позиции в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь на два очка.

У клуба из Генуи за последние восемь матчей чемпионата страны только одна виктория, которая была в позапрошлом туре в родных стенах над крепким «Сассуоло» со счетом 4:0.

Коэффициенты матча Сампдория — Эмполи 1 2.17 X 3.50 2 3.30 Ставка

В остальных семи играх данного отрезке «Дория» еще два раза сыграла вничью и потерпела аж пять поражений. Одно из них пришлось на минувший игровой день, где она уступила в гостях «Милану» — 0:1.

Календарь и таблица Серии А

В родных стенах «Сампа» в этом розыгрыше Серии выступает не особо удачно, проиграв семь игр за 13 проведенных при трех выигрышах и трех мировых исходах.

«Эмполи»

С 31 набранным пунктом «Эмполи» находится на 11 позиции в турнирной таблице Серии А, находясь на равноудаленном расстоянии и от зоны вылета, и от еврокубковой позиции.

Последний раз в чемпионате тосканцы побеждали аж в середине декабря, одолев тогда на выезде 1:0 «Наполи». После этого они не побеждают на протяжении семи встреч первенства.

В этот неудачный период «синие» три раза уступали и четыре поединка свели вничью. Две из них как раз пришлись на минувшие два тура — в гостях с «Болоньей» 0:0 и на своем поле с «Кальяри» 1:1.

У «Эмполи» в этом сезоне хорошая гостевая статистика. Коллектив проиграл всего лишь дважды за 12 проведенных встреч, а также по пять раз побеждал и играл вничью.

За минувшие пять очных встреч этих клубов трижды выигрывала «Сампдория», раз виктория была на стороне «Эмполи» и один поединок завершился в ничью. В первом круге генуэзцы победили в гостях 3:0.

Прогноз и ставка на «Сампдория» — «Эмполи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Сампдории» предлагают — 2.22.

На викторию «Эмполи» дают — 3.20, ничья оценена — в 3.78.

«Сампа» в последнее время не уходит с поля в домашних матчах без забитого мяча, а в пяти последних случаях она неизменно забивала первой. Вот и сейчас ждем, что именно хозяева и откроют счет.