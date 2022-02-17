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    «Шериф» — «Брага». Дерзкая ставка за 5.50 на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Шериф» — «Брага»
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    Адама Траоре
    «Шериф» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Шериф» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. 1/16 финала 17 Февраля 2022 года
    Шериф
  • Тирасполь
    •  Шериф 20:45 Брага Брага
  • Брага
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    «Шериф»

    Команда Юрия Вернидуба уже влюбила в себя немалое число болельщиков. Победа над «Реалом» и третье место в сложнейшей группе Лиги чемпионов дорогого стоят.

    В минувшем туре своего чемпионата «Шериф» победил. Причем успех тираспольцев получился будничным — 4:0 над «Зимбру».

    Коэффициенты матча Шериф — Брага

  • 1
  • 3.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 1.95
  • Ставка
    •

    В кадровом плане у команды не все идеально. Ряд игроков покинули «Шериф», однако команда Вернидуба все еще боеспособна.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Наверняка «Шериф» будет действовать сообразно обстановке. Вполне возможно, что Вернидуб выстроит тактику в расчете на привычную контригру.

    «Брага»

    Четвертая сила португальского футбола верна себе. В Примейре «Брага» находится на привычной четвертой позиции.

    Вот и минувший тур получился для команды удачным. Уступая в счете «Пасуш де Феррейре», «Брага» добыла волевую викторию (2:1).

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    • Лидером атак команды является Рикарду Орта. В его активе уже 13 забитых мячей в чемпионате, а вот в Лиге Европы мощнее выглядит бразилец Галено, отличившийся 6 раз.

    Наверняка в этой встрече «Брага» постарается сыграть на козырях своих лидеров. Орта и Галено должны привнести в атаку надлежащий креатив.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Шериф» — за 3.75.

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    У хозяев нет никакой боязни перед более опытным соперником.

    «Брага» наверняка будет активна в атаке.

    Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Шериф» — «Брага»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 17.02.2022. Прогнозы на футбол. Быстрый голевой бартер в Тирасполе?
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