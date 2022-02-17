«Шериф» сыграет на своем поле с «Брагой» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Матч пройдет 17 февраля, начало — в 20:45 мск. «Шериф» — «Брага»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шериф»

Команда Юрия Вернидуба уже влюбила в себя немалое число болельщиков. Победа над «Реалом» и третье место в сложнейшей группе Лиги чемпионов дорогого стоят.

В минувшем туре своего чемпионата «Шериф» победил. Причем успех тираспольцев получился будничным — 4:0 над «Зимбру».

Коэффициенты матча Шериф — Брага 1 3.95 X 3.50 2 1.95 Ставка

В кадровом плане у команды не все идеально. Ряд игроков покинули «Шериф», однако команда Вернидуба все еще боеспособна.

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Наверняка «Шериф» будет действовать сообразно обстановке. Вполне возможно, что Вернидуб выстроит тактику в расчете на привычную контригру.

«Брага»

Четвертая сила португальского футбола верна себе. В Примейре «Брага» находится на привычной четвертой позиции.

Вот и минувший тур получился для команды удачным. Уступая в счете «Пасуш де Феррейре», «Брага» добыла волевую викторию (2:1).

Лидером атак команды является Рикарду Орта. В его активе уже 13 забитых мячей в чемпионате, а вот в Лиге Европы мощнее выглядит бразилец Галено, отличившийся 6 раз.

Наверняка в этой встрече «Брага» постарается сыграть на козырях своих лидеров. Орта и Галено должны привнести в атаку надлежащий креатив.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Шериф» — за 3.75.

У хозяев нет никакой боязни перед более опытным соперником .

«Брага» наверняка будет активна в атаке.

Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.