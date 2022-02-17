«Шериф»
Команда Юрия Вернидуба уже влюбила в себя немалое число болельщиков. Победа над «Реалом» и третье место в сложнейшей группе Лиги чемпионов дорогого стоят.
В минувшем туре своего чемпионата «Шериф» победил. Причем успех тираспольцев получился будничным — 4:0 над «Зимбру».
Коэффициенты матча Шериф — Брага
В кадровом плане у команды не все идеально. Ряд игроков покинули «Шериф», однако команда Вернидуба все еще боеспособна.
Наверняка «Шериф» будет действовать сообразно обстановке. Вполне возможно, что Вернидуб выстроит тактику в расчете на привычную контригру.
«Брага»
Четвертая сила португальского футбола верна себе. В Примейре «Брага» находится на привычной четвертой позиции.
Вот и минувший тур получился для команды удачным. Уступая в счете «Пасуш де Феррейре», «Брага» добыла волевую викторию (2:1).
Лидером атак команды является Рикарду Орта. В его активе уже 13 забитых мячей в чемпионате, а вот в Лиге Европы мощнее выглядит бразилец Галено, отличившийся 6 раз.
Наверняка в этой встрече «Брага» постарается сыграть на козырях своих лидеров. Орта и Галено должны привнести в атаку надлежащий креатив.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Брагу» за 1.95, на ничью за 3.60, а на «Шериф» — за 3.75.
У хозяев
«Брага» наверняка будет активна в атаке.
Обе команды имеют в своих составах атакующих исполнителей приличного уровня. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Обе забьют в 1 тайме, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.