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    «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?

    «Зальцбург» — «Бавария». Прогноз, ставки (к. 3.52) на футбол, Лига чемпионов, 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Зальцбург» — «Бавария»
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    Роберт Левандовски
    «Бавария» сыграет на выезде против «Зальцбурга» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Зальцбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2022 года
    Зальцбург
  • Зальцбург
    •  Зальцбург 23:00 Бавария Бавария
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    «Зальцбург»

    «Зальцбург» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе чемпион Австрии набрал десять очков.

    Но все-таки надо отметить, что «Зальцбург» попал в самую простую группу к «Вольфсбургу», «Лиллю» и «Севилье».

    Коэффициенты матча Зальцбург — Бавария

  • 1
  • 7.40
  • X
  • 5.30
  • 2
  • 1.37
  • Ставка
    •

    И еще один интересный нюанс: «Зальцбург» выиграл все домашние матчи в текущем розыгрыше ЛЧ.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Зимой, несмотря на многочисленные слухи, «Зальцбург» удалось сохранить в своем составе Карима Адейеми. Талантливый форвард, скорее всего, покинет команду летом. Говорят, что Адейеми заменит в дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

    «Бавария»

    «Бавария» шикарно провела групповой этап, выиграв все шесть матчей. При этом в пяти случаях Рекордмайстер разгромил своих соперников. В общей сложности «Бавария» забила 22 мяча.

    Но сейчас болельщики «Баварии» больше думают о том, почему их команда в минувшую субботу с треском проиграла «Бохуму» (2:4). Интересно, что все голы в этой игре команда Юлиана Нагельсманна пропустила еще до перерыва.

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    • По всей видимости, «Бавария» банально не смогла найти мотивацию на матч с одним из аутсайдеров Бундеслиги. Такие случаи в этом сезоне уже были. Но самое главное, что реакция, как правило, была молниеносной. Поэтому в данном случае «Зальцбургу» в каком-то смысле не повезло — его ждет встреча с очень злой «Баварией».

    В предстоящих матчах «Баварии» не поможет Мануэль Нойер, которому пришлось прооперировать колено. Ожидается, что он вернется в состав приблизительно через месяц.

    Прогноз и ставка

    На «Зальцбург» в этом матче можно поставить за 7.80, ничью букмекеры предлагают за 5.65, а победу «Баварии» — за 1.39.

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    В Зальцбург едет «Бавария», которую только что, по сути, унизили. Разумеется, после такого чемпион Германии постарается оторваться на первом же попавшемся сопернике. Увы, но «Зальцбургу» не повезло вдвойне.

    Ставка — победа «Баварии» с форой (-2,0) за 2.60.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» больше 3,5 за 3.52.

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    «Зальцбург» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.60), статистика, коэффициенты матча 16.02.2022. Прогнозы на футбол. «Бавария» забьет «Зальцбургу» больше трех мячей?
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