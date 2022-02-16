«Бавария» сыграет на выезде против «Зальцбурга» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Зальцбург» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зальцбург»

«Зальцбург» впервые в своей истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов. На групповом этапе чемпион Австрии набрал десять очков.

Но все-таки надо отметить, что «Зальцбург» попал в самую простую группу к «Вольфсбургу», «Лиллю» и «Севилье».

Коэффициенты матча Зальцбург — Бавария 1 7.40 X 5.30 2 1.37 Ставка

И еще один интересный нюанс: «Зальцбург» выиграл все домашние матчи в текущем розыгрыше ЛЧ.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Зимой, несмотря на многочисленные слухи, «Зальцбург» удалось сохранить в своем составе Карима Адейеми. Талантливый форвард, скорее всего, покинет команду летом. Говорят, что Адейеми заменит в дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Бавария»

«Бавария» шикарно провела групповой этап, выиграв все шесть матчей. При этом в пяти случаях Рекордмайстер разгромил своих соперников. В общей сложности «Бавария» забила 22 мяча.

Но сейчас болельщики «Баварии» больше думают о том, почему их команда в минувшую субботу с треском проиграла «Бохуму» (2:4). Интересно, что все голы в этой игре команда Юлиана Нагельсманна пропустила еще до перерыва.

По всей видимости, «Бавария» банально не смогла найти мотивацию на матч с одним из аутсайдеров Бундеслиги. Такие случаи в этом сезоне уже были. Но самое главное, что реакция, как правило, была молниеносной. Поэтому в данном случае «Зальцбургу» в каком-то смысле не повезло — его ждет встреча с очень злой «Баварией».

В предстоящих матчах «Баварии» не поможет Мануэль Нойер, которому пришлось прооперировать колено. Ожидается, что он вернется в состав приблизительно через месяц.

Прогноз и ставка

На «Зальцбург» в этом матче можно поставить за 7.80, ничью букмекеры предлагают за 5.65, а победу «Баварии» — за 1.39.

В Зальцбург едет «Бавария», которую только что, по сути, унизили. Разумеется, после такого чемпион Германии постарается оторваться на первом же попавшемся сопернике. Увы, но «Зальцбургу» не повезло вдвойне.

Ставка — победа «Баварии» с форой (-2,0) за 2.60.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Баварии» больше 3,5 за 3.52.