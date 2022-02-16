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    «Ливерпуль» легко выиграет у «Интера» в Милане?

    «Интер» — «Ливерпуль». Прогноз, ставки (к. 2.11) футбол, на Лига чемпионов, 16 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Ливерпуль»
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    Мохамед Салах
    Миланский «Интер» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала 16 Февраля 2022 года
    Интер
  • Милан
    •  Интер 23:00 Ливерпуль Ливерпуль
  • Ливерпуль
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    «Интер»

    В это сложно поверить, но «Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года.

    Осенью миланский клуб дважды проиграл мадридскому «Реалу», но в остальных матчах набрал 11 очков. Правда, большого повода для гордости тут нет. Команда Симоне Индзаги не без труда опередила молдавский «Шериф» и донецкий «Шахтер».

    Коэффициенты матча Интер — Ливерпуль

  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.05
  • Ставка
    •

    Начало февраля получилось непростым для «Интера». «Нерадзурри» проиграли «Милану», кое-как прошли в Кубке Италии «Рому», а в минувшие выходные поделили очки с «Наполи».

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    Предстоящий матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации пропустит Николо Барелла. Отсутствие этого игрока может серьезно сказаться на действиях команды в центре поля.

    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль», как и ожидалось, без особых усилий вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Более того, на групповом этапе «мерсисайдцы» не потеряли ни одного очка.

    Команда Юргена Клоппа выиграла по два раза у «Милана», мадридского «Атлетико» и «Порту», забив в общей сложности 17 мячей.

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    • На данный момент беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет девять матчей, а победная — шесть. В прошлую субботу «красные» выиграли у «Бернли», а перед этим разобрались с «Лестером».

    В Милане Клопп сможет рассчитывать на всех основных исполнителей, включая недавно вернувшихся с Кубка Африки Мохамеда Салаха и Садио Мане.

    Прогноз и ставка

    На «Интер» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Ливерпуля» — за 2.11.

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    В начале декабря «Ливерпуль» легко разобрался с «Миланом» в матче, который для него уже не имел никакого значения. С «Интером» будет посложнее, но вряд ли хозяевам удастся сохранить интригу перед ответным матчем. Итальянским клубам на данный момент сложно конкурировать с лучшими представителями АПЛ.

    Ставка — победа «Ливерпуля» за 2.11.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 1.90.

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