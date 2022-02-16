Миланский «Интер» сыграет на своем поле против «Ливерпуля» в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра пройдет 16 февраля, начало — в 23:00 мск. «Интер» — «Ливерпуль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Интер»

В это сложно поверить, но «Интер» сыграет в плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2012 года.

Осенью миланский клуб дважды проиграл мадридскому «Реалу», но в остальных матчах набрал 11 очков. Правда, большого повода для гордости тут нет. Команда Симоне Индзаги не без труда опередила молдавский «Шериф» и донецкий «Шахтер».

Коэффициенты матча Интер — Ливерпуль 1 3.50 X 3.60 2 2.05 Ставка

Начало февраля получилось непростым для «Интера». «Нерадзурри» проиграли «Милану», кое-как прошли в Кубке Италии «Рому», а в минувшие выходные поделили очки с «Наполи».

Все прогнозы на футбол

Предстоящий матч с «Ливерпулем» из-за дисквалификации пропустит Николо Барелла. Отсутствие этого игрока может серьезно сказаться на действиях команды в центре поля.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль», как и ожидалось, без особых усилий вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Более того, на групповом этапе «мерсисайдцы» не потеряли ни одного очка.

Команда Юргена Клоппа выиграла по два раза у «Милана», мадридского «Атлетико» и «Порту», забив в общей сложности 17 мячей.

На данный момент беспроигрышная серия «Ливерпуля» составляет девять матчей, а победная — шесть. В прошлую субботу «красные» выиграли у «Бернли», а перед этим разобрались с «Лестером».

В Милане Клопп сможет рассчитывать на всех основных исполнителей, включая недавно вернувшихся с Кубка Африки Мохамеда Салаха и Садио Мане.

Прогноз и ставка

На «Интер» в этом матче можно поставить за 3.54, ничью букмекеры предлагают за 3.72, а победу «Ливерпуля» — за 2.11.

В начале декабря «Ливерпуль» легко разобрался с «Миланом» в матче, который для него уже не имел никакого значения. С «Интером» будет посложнее, но вряд ли хозяевам удастся сохранить интригу перед ответным матчем. Итальянским клубам на данный момент сложно конкурировать с лучшими представителями АПЛ.

Ставка — победа «Ливерпуля» за 2.11.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Ливерпуля» больше 1,5 за 1.90.