«Аякс»
«Аякс» занимает первое место в турнирной таблице Эредивизи после 21-го сыгранного матча, в которых набрал 51 очко. Отрыв от ПСВ Эйндховен составляет пять очков.
Команда Эрика тен Хага начала февраль с двух ярких побед. Сначала действующий чемпион разгромил «Эраклес» (3:0), а потом — «Витесс» (5:0).
Победная серия «Аякса» составляет восемь матчей. На этом отрезке амстердамский клуб забил 33 мяча.
«Аякс» в пяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Эредивизи дважды терял очки. В начале ноября команда тен Хага сыграла вничью с «Гоу Эхэд Иглз», а в середине декабря уступила АЗ Алкмар.
«Твенте»
«Твенте» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 21-м матче 41 очко.
Перед поездкой в Амстердам «Твенте» одержал уверенную победу над «Витессом» (3:0).
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Прогноз и ставка
На «Аякс» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.40, а победу «Твенте» — за 19.50.
Несмотря на все успехи «Аякса», стоит отметить, что матчи против «Твенте» далеко не всегда получаются простыми. Например, в первом круге встреча этих команд завершилась вничью 1:1.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83. Странно, что в голе «Твенте» такие сомнения. Гостям по силам забить хотя бы гол престижа.