«Аякс» сыграет на своем поле против «Твенте» в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Аякс»

«Аякс» занимает первое место в турнирной таблице Эредивизи после 21-го сыгранного матча, в которых набрал 51 очко. Отрыв от ПСВ Эйндховен составляет пять очков.

Команда Эрика тен Хага начала февраль с двух ярких побед. Сначала действующий чемпион разгромил «Эраклес» (3:0), а потом — «Витесс» (5:0).

Победная серия «Аякса» составляет восемь матчей. На этом отрезке амстердамский клуб забил 33 мяча.

«Аякс» в пяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Эредивизи дважды терял очки. В начале ноября команда тен Хага сыграла вничью с «Гоу Эхэд Иглз», а в середине декабря уступила АЗ Алкмар.

«Твенте»

«Твенте» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 21-м матче 41 очко.

Перед поездкой в Амстердам «Твенте» одержал уверенную победу над «Витессом» (3:0).

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Интересно, что беспроигрышная серия клуба из Энсхеде в рамках Эредивизи составляет уже десять матчей. При этом в восьми случаях «Твенте» выиграл.

Также стоит отметить, что «Твенте» потерял лишь два очка в пяти предыдущих матчах на выезде.

Прогноз и ставка

На «Аякс» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.40, а победу «Твенте» — за 19.50.

Несмотря на все успехи «Аякса», стоит отметить, что матчи против «Твенте» далеко не всегда получаются простыми. Например, в первом круге встреча этих команд завершилась вничью 1:1.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83. Странно, что в голе «Твенте» такие сомнения. Гостям по силам забить хотя бы гол престижа.