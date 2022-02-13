Пекин-2022ФутболХоккейТеннисБоксИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Александр ЛогиновВыстрелят ли биатлонисты? Анонс событий на Олимпиаде-2022 12 февраля Камила ВалиеваОлимпийская сказка обернулась кошмаром. Валиевой придется защищаться в суде Жота стал героем матчаЖота и Диас удержали «Ливерпуль» в чемпионской гонке
  • 11:24
    • Российские лыжницы завоевали золото Олимпиады в эстафете
  • 10:29
    • Стало известно, когда будет принято решение по Валиевой
  • 09:21
    • Женская сборная России проиграла Швейцарии в 1/4 Олимпиады
  • 12:56
    • Йоханнес Бё выиграл золото в спринте на Олимпиаде-2022, Цветков — четвертый
  • 12:13
    • Стал известен состав сборной России на мужскую лыжную эстафету на ОИ-2022
  • 11:32
    • «Боимся любых высказываний». Тутберидзе впервые прокомментировала ситуацию с Валиевой
  • 10:21
    • Журналисты встретили Валиеву аплодисментами после тренировки
    Все новости спорта

    Сможет ли «Аякс» разгромить «Твенте»?

    «Аякс» — «Твенте». Прогноз (к. 2.83) и ставки на чемпионат Нидерландов 13 февраля 2022 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Эредивизия Прогнозы на Аякс Прогнозы на Твенте
    Прогноз и ставки на «Аякс» — «Твенте»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Победная серия «Аякса» составляет восемь матчей
    «Аякс» сыграет на своем поле против «Твенте» в рамках 22-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 13 февраля, начало — в 18:45 мск. «Аякс» — «Твенте»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Аякс»

    «Аякс» занимает первое место в турнирной таблице Эредивизи после 21-го сыгранного матча, в которых набрал 51 очко. Отрыв от ПСВ Эйндховен составляет пять очков.

    Команда Эрика тен Хага начала февраль с двух ярких побед. Сначала действующий чемпион разгромил «Эраклес» (3:0), а потом — «Витесс» (5:0).

    Победная серия «Аякса» составляет восемь матчей. На этом отрезке амстердамский клуб забил 33 мяча.

    «Аякс» в пяти предыдущих матчах на своем поле в рамках Эредивизи дважды терял очки. В начале ноября команда тен Хага сыграла вничью с «Гоу Эхэд Иглз», а в середине декабря уступила АЗ Алкмар.

    «Твенте»

    «Твенте» тем временем находится на четвертой строчке, набрав в 21-м матче 41 очко.

    Перед поездкой в Амстердам «Твенте» одержал уверенную победу над «Витессом» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Интересно, что беспроигрышная серия клуба из Энсхеде в рамках Эредивизи составляет уже десять матчей. При этом в восьми случаях «Твенте» выиграл.

    Также стоит отметить, что «Твенте» потерял лишь два очка в пяти предыдущих матчах на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Аякс» в этом матче можно поставить за 1.13, ничью букмекеры предлагают за 8.40, а победу «Твенте» — за 19.50.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Несмотря на все успехи «Аякса», стоит отметить, что матчи против «Твенте» далеко не всегда получаются простыми. Например, в первом круге встреча этих команд завершилась вничью 1:1.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.83. Странно, что в голе «Твенте» такие сомнения. Гостям по силам забить хотя бы гол престижа.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.06
  • Прогноз на матч Сабах — Нефтчи
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Кадис — Сельта
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Ахли
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Россия — Чехия
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:10
    •  2.91
  • Прогноз на матч Лацио — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Бохум — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.23
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Вольфсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.70
  • Прогноз на матч Гройтер Фюрт — Герта
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Фрайбург — Майнц
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Боруссия М — Аугсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  3.25
  • Прогноз на матч Эвертон — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Халл Сити — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Брентфорд — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Аякс» — «Твенте»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 13.02.2022. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Аякс» разгромить «Твенте»?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Пекин-2022
    МедалиОнлайнРоссияФигурное катаниеХоккей
    Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры