«Халл Сити» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Халл Сити»

«Халл Сити» в нынешнем сезоне борется за выживание в Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 19 место.

В последних двух матчах «Халл Сити» проиграл. Причем до того «тигры» добыли три виктории подряд.

Коэффициенты матча Халл Сити — Фулхэм 1 5.60 X 3.70 2 1.65 Ставка

В предыдущем туре чемпионата «Халл Сити» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Дерби Каунти» (3:1).

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Поединки против «Фулхэма» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Халл Сити» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

«Фулхэм»

На данный момент «Фулхэм» лидирует в Чемпионшип. Команда изначально поставила задачу побороться за зону прямого повышения в классе, и полностью с ней справляется.

Между тем, минувший тур «Фулхэм» провел ударно. Дома «коттеджеры» не оставили никаких шансов «Миллуолу» (3:0).

Причем до того «дачники» вылетели из Кубка Англии. Правда, вряд ли у кого-то хватит совести бросить камень в команду за поражение от «Манчестер Сити» (4:1).

В атаке лондонцев привычно блистает Александар Митрович. Серб настрелял уже 30 мячей в 27 проведенных матчах чемпионата.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.66, на ничью за 3.75, а на «Халл Сити» — за 5.00.

«Халл Сити» традиционно неудачно играет с «дачниками».

«Фулхэм» мотивирован оторваться от конкурентов .

«Коттеджеры» смотрятся сильнее, к тому же обладают мощным ресурсом в виде бомбардира Митровича. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.