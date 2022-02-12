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    «Фулхэм» укротит «тигров» во втором тайме

    «Халл Сити» — «Фулхэм». Прогноз, ставка (к. 2.00) на футбол, Чемпионшип, 12 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Фулхэм»
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    Харрисон Рид
    «Халл Сити» сыграет на своем поле с «Фулхэмом» в рамках 32-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 12 февраля, начало — в 18:00 мск. «Халл Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 12 Февраля 2022 года
    Халл Сити
  • Кингстон-апон-Халл
    •  Халл Сити 18:00 Фулхэм Фулхэм
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    «Халл Сити»

    «Халл Сити» в нынешнем сезоне борется за выживание в Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 19 место.

    В последних двух матчах «Халл Сити» проиграл. Причем до того «тигры» добыли три виктории подряд.

    Коэффициенты матча Халл Сити — Фулхэм

  • 1
  • 5.60
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.65
  • Ставка
    •

    В предыдущем туре чемпионата «Халл Сити» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Дерби Каунти» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Поединки против «Фулхэма» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Халл Сити» выиграл лишь однажды при трех неудачах.

    «Фулхэм»

    На данный момент «Фулхэм» лидирует в Чемпионшип. Команда изначально поставила задачу побороться за зону прямого повышения в классе, и полностью с ней справляется.

    Между тем, минувший тур «Фулхэм» провел ударно. Дома «коттеджеры» не оставили никаких шансов «Миллуолу» (3:0).

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    • Причем до того «дачники» вылетели из Кубка Англии. Правда, вряд ли у кого-то хватит совести бросить камень в команду за поражение от «Манчестер Сити» (4:1).

    В атаке лондонцев привычно блистает Александар Митрович. Серб настрелял уже 30 мячей в 27 проведенных матчах чемпионата.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.66, на ничью за 3.75, а на «Халл Сити» — за 5.00.

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    «Халл Сити» традиционно неудачно играет с «дачниками».

    «Фулхэм» мотивирован оторваться от конкурентов.

    «Коттеджеры» смотрятся сильнее, к тому же обладают мощным ресурсом в виде бомбардира Митровича. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.

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    «Халл Сити» — «Фулхэм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 12.02.2022. Прогнозы на футбол. «Фулхэм» укротит «тигров» во втором тайме
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