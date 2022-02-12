«Халл Сити»
«Халл Сити» в нынешнем сезоне борется за выживание в Чемпионшип. Команда на текущий момент занимает 19 место.
В последних двух матчах «Халл Сити» проиграл. Причем до того «тигры» добыли три виктории подряд.
Коэффициенты матча Халл Сити — Фулхэм
В предыдущем туре чемпионата «Халл Сити» не смог разжиться очками. На выезде команда уступила «Дерби Каунти» (3:1).
Поединки против «Фулхэма» для команды складываются непросто. Из пяти последних матчей «Халл Сити» выиграл лишь однажды при трех неудачах.
«Фулхэм»
На данный момент «Фулхэм» лидирует в Чемпионшип. Команда изначально поставила задачу побороться за зону прямого повышения в классе, и полностью с ней справляется.
Между тем, минувший тур «Фулхэм» провел ударно. Дома «коттеджеры» не оставили никаких шансов «Миллуолу» (3:0).
Причем до того «дачники» вылетели из Кубка Англии. Правда, вряд ли у кого-то хватит совести бросить камень в команду за поражение от «Манчестер Сити» (4:1).
В атаке лондонцев привычно блистает Александар Митрович. Серб настрелял уже 30 мячей в 27 проведенных матчах чемпионата.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Фулхэм» за 1.66, на ничью за 3.75, а на «Халл Сити» — за 5.00.
«Халл Сити» традиционно неудачно играет с «дачниками».
«Фулхэм»
«Коттеджеры» смотрятся сильнее, к тому же обладают мощным ресурсом в виде бомбардира Митровича. Наши прогноз и ставка — Победа «Фулхэма» во 2 тайме с коэффициентом 2.00.