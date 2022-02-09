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    «Челси» не будет громить «Аль-Хилаль»

    «Аль-Хилаль» — «Челси». Прогноз, ставка (к. 1.95) на футбол, Клубный чемпионат мира, 9 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Аль-Хилаль» — «Челси»
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    Тиагу Силва
    9 февраля в 1/2 финала Клубного чемпионата мира «Аль-Хилаль» из Саудовской Аравии сыграет с английским «Челси». Встреча пройдет в Абу-Даби на «Мохаммед бин Зайед Стэдиум» и начнется в 19:30 по мск. «Аль-Хилаль» — «Челси»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Клубный ЧМ 09 Февраля 2022 года
    Аль-Хилаль
  • Эр-Рияд
    •  Аль-Хилаль 19:30 Челси Челси
  • Лондон
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    «Аль-Хилаль»

    «Аль-Хилаль» до этого принимал участие в Клубном чемпионате мира в 2019 году, который проходил в Катаре, заняв тогда итоговое четвертое место.

    Начали то соревнования «лидеры» с минимальной победы в 1/4 финала над тунисским «Эсперансом» 1:0, после чего проиграли 1:3 бразильскому «Фламенго» и мексиканскому «Монтеррею» по пенальти в матче за третье место.

    Данный же розыгрыш КЧМ саудиты начали с крупной виктории на стадии четвертьфинала над «Аль-Джазира» из ОАЭ со счетом 6:1, пропустив при этом первыми.

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    К данному поединку «Аль-Хилаль» подходит с 6-матчевой беспроигрышной серией, в которой он дважды расписывал мировые и четыре встречи выиграл.

    «Челси»

    Для «Челси» это появление на Клубном чемпионате мира также станет только вторым. В 2012 году лондонцы на стадии полуфинала переиграли мексиканский «Монтеррей» 3:1, а в финале уступили 0:1 бразильскому «Коринтиансу».

    Непосредственно перед этой игрой «синие» отыграли матч 1/16 финала Кубка Англии, где с трудом справились с «Плимутом» из третьей лиги, выиграв только по итогам овертайма — 2:1.

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    • Немногим ранее коллектив Тухеля обыграл в дерби «Тоттенхэм» со счетом 2:0 в рамках АПЛ. Перед этим он не мог выиграть на протяжении двух встреч, уступив 0:1 «Ман Сити» и расписав мировую с «Брайтоном» 1:1.

    В турнирной таблице английского чемпионата «Челси» идет третьим, безнадежно отстав от лидера, но и на хорошем расстоянии находясь от преследователей.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям: победа «Челси» — 1.29, победа «Аль-Хилаль» — 10.50, ничья — 5.20.

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    Проход: «Челси» — 1.10; «Аль-Хилаль» — 4.80.

    Прогнозируем, что «Челси» в этом противостоянии выйдет победителем, сыграв прагматично, забив для победы 1-2 мяча. Так что от этой игры много голов не ждем.

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    «Аль-Хилаль» — «Челси»: прогноз, ставка (1.95), статистика, коэффициенты матча 09.02.2022. Прогнозы на футбол. «Челси» не будет громить «Аль-Хилаль»
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