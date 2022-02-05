«Майнц» на своём поле сыграет против «Хоффенхайма» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 5 февраля, начало — 17:30 (мск). «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Майнц»

«Майнц» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 27 очков. Команда забила в ворота соперников 28 раз, а пропустила 23 за этот сезон.

За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 7 раз терпел поражения от своих оппонентов и 3 раза радовал болельщиков победами.

Коэффициенты матча Майнц — Хоффенхайм 1 2.60 X 3.45 2 2.65 Ставка

В чемпионате Германии после разгромной победы над «Гертой» (4:0) «Майнц» потерпел два поражения на выезде от «Айнтрахта» (1:0) и «РБ Лейпцига» (4:1).

После этого состоялась встреча на домашнем стадионе «Майнца» с «Бохумом», которая завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. А в последнем туре Бундеслиги «Майнц» на выезде проиграл «Гройтер Фюрту» — 2:1.

В 1/8 финала кубка Германии «Майнц» потерпел поражение и вылетел в матче с «Бохумом», встреча завершилась со счётом 3:1.

«Хоффенхайм»

«Хоффенхайм» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 31 очко. Выше уже располагаются команды из зоны еврокубков, которые опережают «Хоффенхайм» на 2 очка -«Фрайбург» (33) и такое же количество очков у «РБ Лейпцига» (31).

За последние 10 матчей во всех турнирах «Хоффенхайм» 5 раз побеждал, 2 раза довольствовался ничейными результатами и 3 раза терпел поражения от своих соперников.

В чемпионате Германии «Хоффенхайм» проводил беспроигрышную серию из 7-ми матчей подряд. Но прервал ее в игре с «Унионом», которая завершилась поражением со счётом 2:1. А в последнем туре Бундеслиги «Хоффенхайм» встречался с дортмундской «Боруссией» и в результативном матче проиграл им — 2:3.

В 1/8 финала кубка Германии «Хоффенхайм» на домашней арене проиграл «Фрайбургу» со счётом 1:4 и таким образом вылетел из борьбы.

Прогноз и ставка

На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Хоффенхайма» — за 2.55.

Прогноз — «Хоффенхайм» — это команда, которая будет бороться за зону еврокубков. Последние игры были провалены только потому, что встречи проходили с грандами Бундеслиги, а такой соперник как «Майнц» не составит труда забрать свои 3 очка «Хоффенхайму.

Ставка — Победа "Хоффенхайма" за 2.55.