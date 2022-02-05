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    «Хоффенхайм» заберёт свои 3 очка

    «Майнц» — «Хоффенхайм». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Германии, 5 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Майнц» — «Хоффенхайм»
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    Кристоф Баумгартнер
    «Майнц» на своём поле сыграет против «Хоффенхайма» в рамках 21-го тура чемпионата Германии. Матч состоится 5 февраля, начало — 17:30 (мск). «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 05 Февраля 2022 года
    Майнц
  • Майнц
    •  Майнц 17:30 Хоффенхайм Хоффенхайм
  • Хоффенхайм
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    «Майнц»

    «Майнц» располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 27 очков. Команда забила в ворота соперников 28 раз, а пропустила 23 за этот сезон.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Майнц» 7 раз терпел поражения от своих оппонентов и 3 раза радовал болельщиков победами.

    Коэффициенты матча Майнц — Хоффенхайм

  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.65
  • Ставка
    •

    В чемпионате Германии после разгромной победы над «Гертой» (4:0) «Майнц» потерпел два поражения на выезде от «Айнтрахта» (1:0) и «РБ Лейпцига» (4:1).

    После этого состоялась встреча на домашнем стадионе «Майнца» с «Бохумом», которая завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. А в последнем туре Бундеслиги «Майнц» на выезде проиграл «Гройтер Фюрту» — 2:1.

    В 1/8 финала кубка Германии «Майнц» потерпел поражение и вылетел в матче с «Бохумом», встреча завершилась со счётом 3:1.

    «Хоффенхайм»

    «Хоффенхайм» занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата Германии набрав 31 очко. Выше уже располагаются команды из зоны еврокубков, которые опережают «Хоффенхайм» на 2 очка -«Фрайбург» (33) и такое же количество очков у «РБ Лейпцига» (31).

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    • За последние 10 матчей во всех турнирах «Хоффенхайм» 5 раз побеждал, 2 раза довольствовался ничейными результатами и 3 раза терпел поражения от своих соперников.

    В чемпионате Германии «Хоффенхайм» проводил беспроигрышную серию из 7-ми матчей подряд. Но прервал ее в игре с «Унионом», которая завершилась поражением со счётом 2:1. А в последнем туре Бундеслиги «Хоффенхайм» встречался с дортмундской «Боруссией» и в результативном матче проиграл им — 2:3.

    В 1/8 финала кубка Германии «Хоффенхайм» на домашней арене проиграл «Фрайбургу» со счётом 1:4 и таким образом вылетел из борьбы.

    Прогноз и ставка

    На победу «Майнца» в этом матче можно поставить за 2.70, ничью букмекеры предлагают взять за 3.45, а победу «Хоффенхайма» — за 2.55.

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    Прогноз — «Хоффенхайм» — это команда, которая будет бороться за зону еврокубков. Последние игры были провалены только потому, что встречи проходили с грандами Бундеслиги, а такой соперник как «Майнц» не составит труда забрать свои 3 очка «Хоффенхайму.

    Ставка — Победа "Хоффенхайма" за 2.55.

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    «Майнц» — «Хоффенхайм»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 05.02.2022. Прогнозы на футбол. «Хоффенхайм» заберёт свои 3 очка
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