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    Ожидаем результативный поединок

    «Барнсли» — «Кардифф Сити». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Чемпионшип, 2 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Барнсли» — «Кардифф Сити»
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    Киффер Мур
    «Барнсли» на своём поле сыграет против «Кардифф Сити» в рамках 30-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 2 февраля, начало — 22:45 (мск). «Барнсли» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Чемпионшип 02 Февраля 2022 года
    Барнсли
  • Англия. Чемпионшип
    •  Барнсли 22:45 Кардифф Сити Кардифф Сити
  • Англия. Чемпионшип
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    «Барнсли»

    «Барнсли» является главным аутсайдером Чемпионшипа занимая последнее (24-е) место в турнирной таблице и набрав всего 14 очков. Команда мало забивала — 17 мячей, но много пропускала — 42 мяча.

    В последних 10 матчах во всех турнирах «Барнсли» 6 раз проигрывал своим соперникам, 3 раза расходился ничьей и всего 1 раз смог добыть победу.

    Коэффициенты матча Барнсли — Кардифф Сити

  • 1
  • 2.95
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.50
  • Ставка
    •

    В Чемпионшипе «Барнсли» не может одержать победу уже 11 матчей подряд. В последних турах команда проиграла «Бирмингему» (2:1), «Ноттингему» (3:0) и «Борнмуту» (0:1).

    «Кардифф Сити»

    «Кардифф» ушел не слишком далеко от «Барнсли» занимая 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, но у этой команды в активе 23 очка и ещё одна игра в запасе. «Кардифф» смог забить 28 раз, а пропустил 47 мячей в этом сезоне.

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    За последние 10 матчей во всех турнирах «Кардифф» 3 раза радовал болельщиков победами, 5 раз проигрывал и 2 раза расходился ничьей со своими соперниками.

    У «Кардиффа» серия без побед в Чемпионшипе длится 6 матчей подряд. После встречи с «Вест Бромвичем», в которой команды не смогли определить сильнейшего и разошлись со счётом 1:1, «Кардифф» потерпел два поражения от «Блэкберна» (0:1) и «Бристоль Сити» (3:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барнсли» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Кардифф Сити» — за 2.70.

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    Прогноз — Это встреча двух нестабильных команд Чемпионшипа. «Барнсли» никак не может выйти из кризиса и одержать победу, «Кардифф» может показывать хорошую игру, но делает это очень редко.

    Единственное, что объединяет команды — это плохая оборона и большое количество пропущенных мячей, поэтому в этом матче ожидаем много голов в ворота обеих команд.

    Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.12.

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    «Барнсли» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 02.02.2022. Прогнозы на футбол. Ожидаем результативный поединок
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