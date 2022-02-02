«Барнсли» на своём поле сыграет против «Кардифф Сити» в рамках 30-го тура Чемпионшипа. Матч состоится 2 февраля, начало — 22:45 (мск). «Барнсли» — «Кардифф Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барнсли»

«Барнсли» является главным аутсайдером Чемпионшипа занимая последнее (24-е) место в турнирной таблице и набрав всего 14 очков. Команда мало забивала — 17 мячей, но много пропускала — 42 мяча.

В последних 10 матчах во всех турнирах «Барнсли» 6 раз проигрывал своим соперникам, 3 раза расходился ничьей и всего 1 раз смог добыть победу.

Коэффициенты матча Барнсли — Кардифф Сити 1 2.95 X 3.20 2 2.50 Ставка

В Чемпионшипе «Барнсли» не может одержать победу уже 11 матчей подряд. В последних турах команда проиграла «Бирмингему» (2:1), «Ноттингему» (3:0) и «Борнмуту» (0:1).

«Кардифф Сити»

«Кардифф» ушел не слишком далеко от «Барнсли» занимая 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, но у этой команды в активе 23 очка и ещё одна игра в запасе. «Кардифф» смог забить 28 раз, а пропустил 47 мячей в этом сезоне.

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За последние 10 матчей во всех турнирах «Кардифф» 3 раза радовал болельщиков победами, 5 раз проигрывал и 2 раза расходился ничьей со своими соперниками.

У «Кардиффа» серия без побед в Чемпионшипе длится 6 матчей подряд. После встречи с «Вест Бромвичем», в которой команды не смогли определить сильнейшего и разошлись со счётом 1:1, «Кардифф» потерпел два поражения от «Блэкберна» (0:1) и «Бристоль Сити» (3:2).

Прогноз и ставка

На победу «Барнсли» в этом матче можно поставить за 2.75, ничью букмекеры предлагают взять за 3.20, а победу «Кардифф Сити» — за 2.70.

Прогноз — Это встреча двух нестабильных команд Чемпионшипа. «Барнсли» никак не может выйти из кризиса и одержать победу, «Кардифф» может показывать хорошую игру, но делает это очень редко.

Единственное, что объединяет команды — это плохая оборона и большое количество пропущенных мячей, поэтому в этом матче ожидаем много голов в ворота обеих команд.

Ставка — Тотал матча больше 2.5 за 2.12.