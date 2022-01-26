«Вест Бромвич»
«Вест Бромвич» занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков.
В пяти предыдущих матчах «Вест Бромвич» одержал лишь одну победу. В конце прошлой недели команда Валерьена Исмаэля разгромила на своем поле «Питерборо Юнайтед» (3:0).
Перед этим в январе «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Кардифф Сити» и уступил «Куинз Парк Рейнджерс».
«Престон Норт Энд»
«Престон» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.
«Престо» начал январь с гостевой победы над «Сток Сити», после чего пока ни разу не выигрывал.
Сначала были ничьи с «Бирмингемом» и «Шеффилд Юнайтел», а потом команда Райана Лоу уступила «Суонси».
«Престон» проиграл пять из восьми предыдущих матчей Чемпионшипа на выезде.
Прогноз и ставка
На «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Бенфики» — за 5.75.
Чем дальше, тем сложнее. Далеко не факт, что «Вест Бромвич» сможет набрать три очка в предстоящем матче. «Престон» порой очень неплохо огрызается. Гости вполне могут побороться за ничью.
Ставка — обе команды забьют за 2.05.