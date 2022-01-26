«Вест Бромвич» сыграет на своем поле против «Престон Норт Энд» в рамках перенесенного матча 25-го тура Чемпионшипа. Встреча пройдет 26 января, начало — в 23:00 мск. «Вест Бромвич» — «Престон Норт Энд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» занимает пятое место в турнирной таблице Чемпионшипа после 27-ми сыгранных матчей, в которых набрал 45 очков.

В пяти предыдущих матчах «Вест Бромвич» одержал лишь одну победу. В конце прошлой недели команда Валерьена Исмаэля разгромила на своем поле «Питерборо Юнайтед» (3:0).

Перед этим в январе «Вест Бромвич» сыграл вничью с «Кардифф Сити» и уступил «Куинз Парк Рейнджерс».

Самый главный факт: «Вест Бромвич» еще ни разу в этом сезоне не проигрывал на своем поле. Правда, три из пяти последних матчей завершились вничью.

«Престон Норт Энд»

«Престон» тем временем находится на 15-й строчке, набрав в 26-ти матчах 33 очка.

«Престо» начал январь с гостевой победы над «Сток Сити», после чего пока ни разу не выигрывал.

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Сначала были ничьи с «Бирмингемом» и «Шеффилд Юнайтел», а потом команда Райана Лоу уступила «Суонси».

«Престон» проиграл пять из восьми предыдущих матчей Чемпионшипа на выезде.

Прогноз и ставка

На «Вест Бромвич» в этом матче можно поставить за 1.63, ничью букмекеры предлагают за 3.98, а победу «Бенфики» — за 5.75.

Чем дальше, тем сложнее. Далеко не факт, что «Вест Бромвич» сможет набрать три очка в предстоящем матче. «Престон» порой очень неплохо огрызается. Гости вполне могут побороться за ничью.

Ставка — обе команды забьют за 2.05.