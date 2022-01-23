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    «Быки» забодают «Сассуоло»?

    «Торино» — «Сассуоло». Прогноз, ставки (к. 2.10) на футбол, Серия А, 23 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Торино» — «Сассуоло»
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    Йосип Брекало
    «Торино» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:00 мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 23 Января 2022 года
    Торино
  • Турин
    •  Торино 17:00 Сассуоло Сассуоло
  • Сассуоло
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    «Торино»

    «Торино» сейчас смотрится весьма выгодно. Две победы подряд в последних матчах говорят о подъеме.

    В минувшем туре туринцы на выезде переиграли «Сампдорию» (1:2). До того «быки» еще и разгромили «Фиорентину» (4:0).

    Коэффициенты матча Торино — Сассуоло

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.45
  • Ставка
    •

    Нынешнее 9 место «Торино» — не предел мечтаний. Между тем, туринцы в 21 матче пропустили всего 20 мячей.

    Все прогнозы на Серию А

    С «Сассуоло» команда традиционно играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков туринцы извлекли три победы при одном поражении.

    «Сассуоло»

    Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 12 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

    Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 22 матчах она настреляла 38 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.

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    • К слову, в минувшем туре «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:4). Правда, затем команда в Кубке Италии прошла «Кальяри» (1:0).

    Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. С такой атакой все это видится вполне реальным.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Сассуоло» — за 3.30.

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    Туринцы имеют надежные оборонительные редуты.

    «Сассуоло» прекрасно смотрится в атаке, но частенько пропускает в свои ворота.

    Игра туринцев видится более цельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.10.

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    «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 23.01.2022. Прогнозы на футбол. «Быки» забодают «Сассуоло»?
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