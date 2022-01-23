«Торино»
«Торино» сейчас смотрится весьма выгодно. Две победы подряд в последних матчах говорят о подъеме.
В минувшем туре туринцы на выезде переиграли «Сампдорию» (1:2). До того «быки» еще и разгромили «Фиорентину» (4:0).
Коэффициенты матча Торино — Сассуоло
Нынешнее 9 место «Торино» — не предел мечтаний. Между тем, туринцы в 21 матче пропустили всего 20 мячей.
С «Сассуоло» команда традиционно играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков туринцы извлекли три победы при одном поражении.
«Сассуоло»
Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 12 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.
Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 22 матчах она настреляла 38 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.
К слову, в минувшем туре «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:4). Правда, затем команда в Кубке Италии прошла «Кальяри» (1:0).
Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. С такой атакой все это видится вполне реальным.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Сассуоло» — за 3.30.
Туринцы имеют надежные оборонительные редуты.
«Сассуоло» прекрасно смотрится в атаке, но
Игра туринцев видится более цельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.10.