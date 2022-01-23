«Торино» сыграет на своем поле с «Сассуоло» в рамках 23-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 23 января, начало — в 17:00 мск. «Торино» — «Сассуоло»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торино»

«Торино» сейчас смотрится весьма выгодно. Две победы подряд в последних матчах говорят о подъеме.

В минувшем туре туринцы на выезде переиграли «Сампдорию» (1:2). До того «быки» еще и разгромили «Фиорентину» (4:0).

Коэффициенты матча Торино — Сассуоло 1 2.10 X 3.50 2 3.45 Ставка

Нынешнее 9 место «Торино» — не предел мечтаний. Между тем, туринцы в 21 матче пропустили всего 20 мячей.

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С «Сассуоло» команда традиционно играет вполне удачно. Из пяти последних очных поединков туринцы извлекли три победы при одном поражении.

«Сассуоло»

Нынешний сезон для этого клуба успешным не назовешь. Лишь 12 место в чемпионате — явно не тот результат, на который рассчитывалось априори.

Главным позитивом является довольно мощная линия атаки. В 22 матчах она настреляла 38 мячей, 10 из которых в активе Доменико Берарди.

К слову, в минувшем туре «Сассуоло» уступил «Вероне» (2:4). Правда, затем команда в Кубке Италии прошла «Кальяри» (1:0).

Наверняка в этом поединке команда будет стараться разжиться очками. С такой атакой все это видится вполне реальным.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торино» за 2.10, на ничью за 3.60, а на «Сассуоло» — за 3.30.

Туринцы имеют надежные оборонительные редуты.

«Сассуоло» прекрасно смотрится в атаке, но частенько пропускает в свои ворота .

Игра туринцев видится более цельной. Наши прогноз и ставка — Победа «Торино» с коэффициентом 2.10.