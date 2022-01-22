«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 21-м матче 37 очков.

Ранее на этой неделе «МЮ» выиграл на выезде у «Брентфорда» (3:1). Несмотря на счет, матч был крайне сложным. Особенно это касается первого тайма, когда у соперника было как минимум три невероятных момента.

Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм 1 1.90 X 3.85 2 3.85 Ставка

После перерыва команда Ральфа Рангника сыграла заметно лучше, но в целом видно, что она по-прежнему очень уязвима.

Календарь и таблица АПЛ

В девяти матчах под руководством Рангника «МЮ» одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Не самая худшая статистика, но по игре команда не впечатляет.

«Вест Хэм»

«Вест Хэм» тем временем занимает четвертое место после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

В прошлые выходные лондонский клуб прервал серию из четырех побед. «Молотобойцы» уступили на своем поле «Лидсу» (2:3), допустив несвойственное себе большое количество ошибок в обороне.

Перед этим же «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Лидс» (в Кубке Англии) и «Норвич», забив в общей сложности 11 мячей.

«Вест Хэм» забил семь мячей в двух предыдущих матчах АПЛ на выезде.

Прогноз и ставка

На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Вест Хэма» — за 3.94.

Ранее в этом сезоне у «МЮ» было два сложнейших матча против «Вест Хэма». В первом «красные дьяволы» кое-как выиграли, а в следующем потерпели поражения и заодно вылетели из Кубка лиги.

С учетом всех проблем в обороне «МЮ» будет очень сложно набрать три очка в предстоящем матче.

Ставка — тотал «Вест Хэма» больше 1,5 за 2.75.

Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.00.