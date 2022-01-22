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    Сколько мячей забьет «Вест Хэм» на поле «МЮ»?

    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Прогноз, ставки (к. 2.75) на футбол, АПЛ, 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»
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    «Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле против «Вест Хэма» в рамках 23-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 22 января, начало — в 18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 22 Января 2022 года
    Манчестер Юнайтед
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    •  Манчестер Юнайтед 18:00 Вест Хэм Вест Хэм
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    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 21-м матче 37 очков.

    Ранее на этой неделе «МЮ» выиграл на выезде у «Брентфорда» (3:1). Несмотря на счет, матч был крайне сложным. Особенно это касается первого тайма, когда у соперника было как минимум три невероятных момента.

    Коэффициенты матча Манчестер Юнайтед — Вест Хэм

  • 1
  • 1.90
  • X
  • 3.85
  • 2
  • 3.85
  • Ставка
    •

    После перерыва команда Ральфа Рангника сыграла заметно лучше, но в целом видно, что она по-прежнему очень уязвима.

    Календарь и таблица АПЛ

    В девяти матчах под руководством Рангника «МЮ» одержал пять побед, трижды сыграл вничью и потерпел одно поражение. Не самая худшая статистика, но по игре команда не впечатляет.

    «Вест Хэм»

    «Вест Хэм» тем временем занимает четвертое место после 22-х сыгранных матчей, в которых набрал 37 очков.

    В прошлые выходные лондонский клуб прервал серию из четырех побед. «Молотобойцы» уступили на своем поле «Лидсу» (2:3), допустив несвойственное себе большое количество ошибок в обороне.

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    • Перед этим же «Вест Хэм» обыграл «Уотфорд», «Кристал Пэлас», «Лидс» (в Кубке Англии) и «Норвич», забив в общей сложности 11 мячей.

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    • «Вест Хэм» забил семь мячей в двух предыдущих матчах АПЛ на выезде.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Юнайтед» в этом матче можно поставить за 1.99, ничью букмекеры предлагают за 4.05, а победу «Вест Хэма» — за 3.94.

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    Ранее в этом сезоне у «МЮ» было два сложнейших матча против «Вест Хэма». В первом «красные дьяволы» кое-как выиграли, а в следующем потерпели поражения и заодно вылетели из Кубка лиги.

    С учетом всех проблем в обороне «МЮ» будет очень сложно набрать три очка в предстоящем матче.

    Ставка — тотал «Вест Хэма» больше 1,5 за 2.75.

    Также можно рассмотреть ставку на обе забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.00.

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    «Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на футбол. Сколько мячей забьет «Вест Хэм» на поле «МЮ»?
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