«Сассуоло» на своём поле сыграет против «Вероны» в рамках 22-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 16 января, начало — 14:30 (мск). «Сассуоло» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сассуоло»

«Сассуоло» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии набрав 28 очков. За 21 матч команда забила 36 мячей, а пропустила 33.

За последние 10 туров Серии А «Сассуоло» показывала неплохие, но очень нестабильные результаты: 2 поражения, 5 ничьих и 3 победы в активе команды.

Коэффициенты матча Сассуоло — Верона 1 2.22 X 3.50 2 3.20 Ставка

В последнем туре чемпионата Италии «Сассуоло» показала отличный футбол и разгромила на выезде «Эмполи» со счётом 1:5. До этого было две ничьи с «Дженоа» (1:1) и «Фиорентиной» (2:2). Между этими играми «Сассуоло» на своём поле принимала «Болонью» и проиграла ей не забивши ни одного мяча, со счётом 0:3.

В этом матче команде не помогут Доменико Берарди, Филип Джуричич, Федерико Пелузо и Хамед Траоре.

«Верона»

«Верона» располагается на 13-м месте в турнирной таблице Серии А набрав 27 очков, а это всего на 1 очко меньше чем у «Сассуоло». При этом «Эмполи» и «Болонья», которые расположились выше, так же опережают «Верону» всего 1 очко.

За последние 10 матчей «Верона» демонстрирует не лучшую игру, команда одержала 3 победы, 5 раз терпела поражение от своих оппонентов и 2 раза довольствовалась ничейными результатами.

В последнем туре чемпионата Италии «Верона» на своём поле принимала главного аутсайдера «Салернитану» и неожиданно для всех уступила им со счётом 1:2. За тур до этого команда провела выездной матч со «Специей» где смогла одержать победу — 1:2. А вот с «Фиорентиной» в 19-м туре «Верона» не определила сильнейшего и команды обменявшись голами завершили матч со счётом 1:1.

На поле не выйдут Алессандро Берарди, Даниэль Бесса, Павел Давидович, Иван Илич, Диего Коппола, Лоренцо Монтипо, Мартин Онгла, Марко Давиде Фараони, Джанлука Фработта, Мерт Четин, Бошко Шутало.

Прогноз и ставка

На победу «Сассуоло» в этом матче можно поставить за 2.25, ничью букмекеры предлагают взять за 3.72, а победу «Вероны» — за 3.19.

Прогноз — «Сассуоло» в отличной форме — просто так разгромить «Эмполи» вряд ли способна сейчас хотя бы одна команда Италии. Так что как бы не хотела «Верона» реабилитироваться за неудачу в матче с «Салернитаной», сделать это ей будет крайне сложно. Команды явно будут обмениваться голами, но «Сассуоло» точно не уступит в этом матче.

Ставка - «Сассуоло» не проиграет и тотал матча больше 2.5 за 2.26.