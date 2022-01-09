«Севилья» сыграет на своем поле с «Хетафе» в рамках 20-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 9 января, начало — в 18:15 мск. «Севилья» — «Хетафе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Севилья»

«Севилья» вполне способна бросить перчатку самому «Реалу». Отставание от лидера Примеры составляет 5 очков, но у севильцев еще есть матч в запасе.

В предыдущем туре «Севилья» на выезде минимально переиграла «Кадис». После того команда еще и прошла «Сарагосу» (0:2) в Кубке Испании.

Правда, лазарет команды все никак не опустеет. Особенно заметной видится потеря Эрика Ламелы, Хесуса Наваса, Фернандо Режеса, Сусо и Юссефа Эн-Несири.

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Впрочем, даже без ряда ведущий исполнителей терять очки дома команда не имеет морального права. Тем паче, при таком шансе всерьез пободаться за чемпионство.

«Хетафе»

Эта команда безобразно начала чемпионат. Однако сейчас «Хетафе» на подъеме, и уже выбрался из опасной зоны.

Отрыв от зоны вылета составляет два очка. Правда, атака команды до сих пор не впечатляет: забито всего 13 мячей. Меньше всех в Примере!

К слову, в минувшем туре «Хетафе» сотворил чуть ли не главную сенсацию чемпионата. Дома минимально был обыгран лидер «Реал».

Из 13 командных мячей 6 на счету Энеса Унала. Турецкий форвард как раз принес ту самую победу над «сливочными».

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Севилью» за 1.61, на ничью за 3.40, а на «Хетафе» — за 7.50.

«Севилья» намеревается догнать лидера, так что наверняка быстро пойдет вперед .

Несмотря на улучшение результатов, гости испытывают трудности в атаке.

«Севилья» выиграла пять последних очных поединков у «Хетафе». Наши прогноз и ставка — Победа «Севильи» в 1 тайме с коэффициентом 2.25.