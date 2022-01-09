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    Памплонцы вновь останутся без победы

    «Осасуна» — «Кадис». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, чемпионат Испании, 9 января 2022 года

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    «Кадис»
    В рамках 20-го тура испанской Примеры «Осасуна» дома сыграет против «Кадиса». Игра пройдет 9 января в Памплоне на стадионе «Эль Садар», начало — в 20:30 по мск. «Осасуна» — «Кадис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 09 Января 2022 года
    Осасуна
  • Памплона
    •  Осасуна 20:30 Кадис Кадис
  • Испания. Примера
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    Коэффициенты на матч Осасуна — Кадис

  • 1
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  • 3.30
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    «Осасуна»

    «Осасуна» проиграла свои три последних матча. Несколько дней тому назад она уступила на выезде 0:1 «Жироне» из Сегунды в Кубке Испании, а перед этим в Примере потерпела фиаско в гостях от «Хетафе» 0:1 и дома от «Атлетика» 1:3.

    Свою последнюю победу в рамках Примеры клуб из Памплоны смог одержать аж в середине октября, обыграв на выезде «Вильярреал» со счетом 2:1. После этого он в первенстве пять раз сыграл вничью и пять раз проиграл.

    В турнирной таблице испанского чемпионата «красные» находятся на 14 позиции, имея в своем активе 22 очка. От зоны вылета они оторвались на шесть пунктов.

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    В родных стенах же «Осасуна» играет в этом сезоне хуже, чем на выезде. Команда набрала восемь баллов из 22, выиграв раз при пяти ничьих и четырех фиаско.

    «Кадис»

    «Кадис» же первый круг завершил в зоне вылета. Коллектив набрал только 14 очков в 19 играх и отстает от безопасной строки на два пункта.

    Накануне «желто-синие» преодолели 1/16 финала Кубка Испании, обыграв на выезде второлиговую «Фуэнлабраду» 1:0, а немного ранее они уступили дома 0:1 «Севильи» в Примере.

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    • В рамках чемпионата коллектив также обходится длительное время без побед. Последняя их виктория была почти два месяца тому назад, когда он в Бильбао одолел 1:0 «Атлетик».

    Девять из 14 баллов «Кадис» заработал в гостях, дважды победив при трех мировых исходах и четырех фиаско.

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    «Осасуна» выиграла у «Кадиса» в последних трех очных встречах — дважды по 3:2 и раз 2:0.

    Прогноз и ставка на «Осасуна» — «Кадис»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Осасуны» — 1.80, победа «Кадиса» — 5.90, ничья — 3.32.

    «Осасуна» к данной игре подходит в очень разобранном состоянии. Так что «Кадис» вполне может рассчитывать на очки. В общем, здесь ставим на Х2.

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    «Осасуна» — «Кадис»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 09.01.2022. Прогнозы на футбол. Памплонцы вновь останутся без победы
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