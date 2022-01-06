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    «Интер» одержит уверенную победу

    «Болонья» — «Интер». Прогноз, ставка (к. 2.44) на футбол, чемпионат Италии, 6 января 2022 года

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    Алессандро Бастони
    «Болонья» на своём поле сыграет против «Интера» в рамках 20-го тура чемпионата Италии. Матч состоится 6 января, начало — 14:30 (мск). «Болонья» — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 06 Января 2022 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 14:30 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Болонья — Интер

  • 1
  • 5.80
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 1.56
  • Ставка!
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    «Болонья»

    «Болонья» занимает 10-е место в турнирной таблице Серии А набрав 27 очков. За последние 10 туров команда показывала очень переменчивые результаты: 5 побед и 5 поражений.

    Прошлый тур «Болонья» наконец-то смогла одержать победу в матче с «Сассуоло» со счётом 0:3, а вот до этого у них была серия из трёх поражений против «Ювентуса» (0:2), «Торино» (2:1) и «Фиорентины» (2:3).

    В этом матче на поле не выйдут Николас Виола, Николас Домингес, Майкл Кингсли, Марко Молла и Джерди Шутен.

    «Интер»

    «Интер» в данный момент является лидером турнирной таблицы чемпионата Италии набрав 46 очков и занимает 1-е место.

    За последние 10 матчей во всех турнирах «Интер» лишь один раз проиграл в Лиге Чемпионов «Реал Мадриду» (2:0), а все остальные игры одерживал уверенные победы.

    В чемпионате Италии у «Интера» беспроигрышная серия длится уже 7 туров подряд. Последний раз они теряли очки лишь в матче с «Миланом» где не смогли определить сильнейшего и разошлись миром 1:1.

    А за последние три тура «бело-голубые» лишь раз провели нерезультативную игру с «Торино», где смогли забить сопернику всего 1 гол. До этого они забрасывали в ворота соперника минимум 4 мяча — «Салернитане» (0:5), «Кальяри» (0:4).

    За «Интер» не сыграют Эдин Джеко, Алекс Кордац, Хоакин Корреа и Мартин Сатриано.

    Прогноз и ставка

    На победу «Болоньи» можно поставить за 6.30, ничью букмекеры предлагают за 4.32, а победу «Интера» можно взять за — 1.57.

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    Прогноз — «Интер» — это лучшая команда Италии. Они показывают нереально красивую, результативную и лучшую игру, каждый раз доказывая, что законно занимают первое место Серии А. Такой соперник как «Болонья» точно не доставит им больших сложностей. Поэтому «Интер» уверенно заберет свои 3 очка, продлив беспроигрышную серию в чемпионате и не один раз порадует болельщиков забитыми мячами.

    Ставка — Победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.44.

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    «Болонья» — «Интер»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 06.01.2022. Прогнозы на футбол. «Интер» одержит уверенную победу
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