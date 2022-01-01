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    «Ковентри Сити» вновь не справится с «Лутоном»?

    «Ковентри Сити» — «Лутон Таун». Прогноз, ставка (к. 3.36) на футбол, Чемпионшип, 1 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Ковентри Сити» — «Лутон Таун»
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    Виктор Дьекереш
    «Ковентри Сити» сыграет на своем поле с «Лутон Тауном» в рамках 26-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 1 января, начало — в 18:00 мск. «Ковентри Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ковентри Сити»

    «Ковентри Сити» обитает в районе середины турнирной таблицы Чемпионшипа. 10 место в этом плане выглядит весьма показательным.

    В минувшем туре «Ковентри Сити» уступил в родных стенах. Причем поражение от «Миллуола» получилось минимальным.

    Серия без побед у команды сильно затянулась. С начала ноября «Ковентри Сити» не знает радости викторий.

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    А вот с «Лутон Таун» команда традиционно играет неудачно. Из пяти последних матчей команда добыла только две ничьих при трех поражениях.

    «Лутон Таун»

    Эта команда ни на что серьезное не претендует. «Лутон Тауну» сейчас не до жиру: не вылететь бы в Первую лигу.

    Более того, в 22 матчах команда забила 31 мяч. Пропущено же на 4 гола меньше. Зато Элайджа Адебайо настрелял уже 10 мячей.

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    • К слову, в минувшем туре «Лутон Таун» добыл один пункт. Дома команда расписала мировую с «Фулхэмом» (1:1).

    А вот предыдущий выезд команде удался. «Лутон Таун» разгромил крепкий «Блэкпул», отправив в ворота соперника три сухих мяча.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ковентри Сити» за 2.21, на ничью за 3.50, а на «Лутон Таун» — за 3.36.

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    «Ковентри Сити» традиционно неудачно играет с «Лутон Таун».

    Гости нестабильны, но в последних двух матчах выглядят солидно.

    «Лутон Таун» традиционно успешно играет с «Ковентри Сити». Наши прогноз и ставка — Победа «Лутон Таун» с коэффициентом 3.36.

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    «Ковентри Сити» — «Лутон Таун»: прогноз, ставка (3.36), статистика, коэффициенты матча 01.01.2022. Прогнозы на футбол. «Ковентри Сити» вновь не справится с «Лутоном»?
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