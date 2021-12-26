«Халл Сити»
После 23 проведенных встреч «Халл» набрал такое же количество баллов, позволяющие ему находится на 19 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на четыре пункта от зоны вылета.
В своей последней проведенной игре первенства «львы» уступили на выезде «Ниттингему» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.
В этот удачный период коллектив сперва одержал четыре виктории подряд, после чего поочередно расписал мировые с «Редингом» 1:1 в гостях и «Бристоль Сити» 2:2 на своем поле.
В родных стенах «Халл» смог победить только в трех матчах из 11 проведенных. Еще три поединка он свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.
«Блэкберн»
«Блэкберн» же ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас он с 42 зачетными пунктами находится на третьей позиции в турнирке Чемпионшипа, отставая на два балла от второй позиции, дающий прямой билет в элиту.
После того, как в начале ноября «бродяги» были разгромлены на своем поле 0:7 «Фулхэмом», потом они не знают горечи поражений на протяжении последующих семи встреч первенства.
В этот период они раз сыграли вничью и добились шести выигрышей, пять из которых были в последних играх клуба. В минувшем туре он дома разгромил 4:0 «Бирмингем» и не пропустил в пятой игре подряд.
В 11 гостевых поединках текущего чемпионата «Блэкберн» уступил в трех из них, еще четыре раза он победил и трижды делил очки со своими оппонентами.
«Блэкберн» выиграл у «Халла» в последних пяти очных сражениях. В первом круге «бродяги» победили дома 2:0.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.40.
На викторию «Халла» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.44.
Хотя «Халл» и находится во второй части турнирки, но он довольно-таки часто и много забивает, а «Блэкберн» вообще редко уходит с поля, не отметившись в ворота соперника. В общем, в этой игре ожидает результативных действий от обоих клубов.