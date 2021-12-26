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    Прервется ли «сухая» серия «бродяг»?

    «Халл Сити» — «Блэкберн». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Англии, 26 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Халл Сити» — «Блэкберн»
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    Джон Бакли
    В воскресенье, 26 декабря, в рамках 24-го тура английского Чемпионшипа «Халл Сити» на своем поле сразится с «Блэкберном». Игра начнется в 18:00 по мск. «Халл Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Халл Сити»

    После 23 проведенных встреч «Халл» набрал такое же количество баллов, позволяющие ему находится на 19 позиции в турнирной таблице, оторвавшись на четыре пункта от зоны вылета.

    В своей последней проведенной игре первенства «львы» уступили на выезде «Ниттингему» со счетом 1:2. Этим фиаско они прервали свою 6-матчевую беспроигрышную серию.

    В этот удачный период коллектив сперва одержал четыре виктории подряд, после чего поочередно расписал мировые с «Редингом» 1:1 в гостях и «Бристоль Сити» 2:2 на своем поле.

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    В родных стенах «Халл» смог победить только в трех матчах из 11 проведенных. Еще три поединка он свел вничью и пять раз уходил с поля поверженным.

    «Блэкберн»

    «Блэкберн» же ведет борьбу за повышение в классе. Сейчас он с 42 зачетными пунктами находится на третьей позиции в турнирке Чемпионшипа, отставая на два балла от второй позиции, дающий прямой билет в элиту.

    После того, как в начале ноября «бродяги» были разгромлены на своем поле 0:7 «Фулхэмом», потом они не знают горечи поражений на протяжении последующих семи встреч первенства.

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    • В этот период они раз сыграли вничью и добились шести выигрышей, пять из которых были в последних играх клуба. В минувшем туре он дома разгромил 4:0 «Бирмингем» и не пропустил в пятой игре подряд.

    В 11 гостевых поединках текущего чемпионата «Блэкберн» уступил в трех из них, еще четыре раза он победил и трижды делил очки со своими оппонентами.

    «Блэкберн» выиграл у «Халла» в последних пяти очных сражениях. В первом круге «бродяги» победили дома 2:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Блэкберна» предлагают — 2.40.

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    На викторию «Халла» дают — 3.04, ничья оценена — в 3.44.

    Хотя «Халл» и находится во второй части турнирки, но он довольно-таки часто и много забивает, а «Блэкберн» вообще редко уходит с поля, не отметившись в ворота соперника. В общем, в этой игре ожидает результативных действий от обоих клубов.

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    «Халл Сити» — «Блэкберн»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 26.12.2021. Прогнозы на футбол. Прервется ли «сухая» серия «бродяг»?
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