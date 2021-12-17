В 15-м туре португальской Примейры «Санта-Клара» на своем поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Встреча состоится 17 декабря и начнется в 22:00 по мск. «Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» по итогам 14 туров португальского первенства идет на третьем месте с конца в турнирной таблице, но от десятой строки отстает всего на три пункта.

Клуб из города Понта-Делгада за всю турнирную дистанцию смог добыть только две виктории, еще четыре поединка он свел вничью и аж восемь раз уходил с поля поверженным.

В минувшем туре азорцы на выезде крупно проиграли «Маритиму» со счетом 1:4, а перед этим не уступали в двух играх подряд, сыграв в гостях вничью 2:2 с «Эшторилом» и обыграв 2:1 дома «Ароку».

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Большинство своих пунктов «Санта-Клара» набрала как раз в родных стенах, дважды победив при двух мировых результатах и трех фиаско.

«Витория Гимарайнш»

«Витория Гимарайнш» имеет в своей копилке 22 зачетных пункта, с которыми разместилась на седьмой строке в турнирке, уступая всего два очка еврокубковой зоне.

«Завоеватели» смогли за 14 проведенных встреч добиться шести победных результатов, а также по четыре раза они играли вничью и уходили с поля поверженными.

За последние четыре игры чемпионата «черно-белые» выиграли трижды при одном фиаско, которое был в гостях от «Порту» 1:2. В минувшем туре они дома разгромили «Тонделу» со счетом 5:2.

Только девять из 22 баллов «Витория» заработала вне родных стен, выиграв и проиграв по два раза, а также три поединка закончив вничью.

В минувшем сезоне «Гимарайнш» дважды одолел «Санта-Клару» — 1:0 дома и 4:0 в гостях.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Витории Гимарайнш» — 2.36, победа «Санта-Клары» — 3.03, ничья — 3.48.

В четырех из пяти последних матчей этих команд на поле «Санта-Клары» первый гол забивали хозяева. Поэтому в данной игре вполне можно ожидать, что откроют счет именно азорцы.