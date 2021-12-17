ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Паоло ВанолиНовый вектор. Виторию сменит в «Спартаке» ученик Конте Россия — КанадаВеселый хоккей. Расслабленность едва не стоила сборной России победы над Канадой Габриэл Мартинелли«Арсенал» начинает серьезную игру. «Канониры» зашли в зону Лиги чемпионов
  • 00:56
    • «Арсенал» обыграл «Вест Хэм» в столичном дерби
  • 21:05
    • Сборная России обыграла Канаду на Кубке Первого канала
  • 00:28
    • «Кристал Пэлас» и «Саутгемптон» сыграли вничью
  • 00:27
    • «Боруссия» Дортмунд разгромила «Гройтер Фюрт», «Байер» упустил победу над «Хоффенхаймом»
  • 22:49
    • В МЮ выявлено 19 случаев заражения коронавирусом
  • 22:34
    • «Айнтрахт» на выезде победил гладбахскую «Боруссию»
  • 20:57
    • Российские гандболистки проиграли Норвегии в четвертьфинале ЧМ
    Все новости спорта

    Счет в матче откроют хозяева поля

    «Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш». Прогноз, ставка (к. 2.15) на футбол, Чемпионат Португалии, 17 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Витория Гимарайнш
    Прогноз и ставки на «Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Санта-Клара»
    В 15-м туре португальской Примейры «Санта-Клара» на своем поле сыграет против «Витории Гимарайнш». Встреча состоится 17 декабря и начнется в 22:00 по мск. «Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Португалия. Примера 17 Декабря 2021 года
    Санта-Клара
  • Понта-Делгада
    •  Санта-Клара 22:00 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш
  • Гимарайнш
    •

    Коэффициенты на матч Санта-Клара — Витория Гимарайнш

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
    •

    «Санта-Клара»

    «Санта-Клара» по итогам 14 туров португальского первенства идет на третьем месте с конца в турнирной таблице, но от десятой строки отстает всего на три пункта.

    Клуб из города Понта-Делгада за всю турнирную дистанцию смог добыть только две виктории, еще четыре поединка он свел вничью и аж восемь раз уходил с поля поверженным.

    В минувшем туре азорцы на выезде крупно проиграли «Маритиму» со счетом 1:4, а перед этим не уступали в двух играх подряд, сыграв в гостях вничью 2:2 с «Эшторилом» и обыграв 2:1 дома «Ароку».

    Все прогнозы на футбол

    Большинство своих пунктов «Санта-Клара» набрала как раз в родных стенах, дважды победив при двух мировых результатах и трех фиаско.

    «Витория Гимарайнш»

    «Витория Гимарайнш» имеет в своей копилке 22 зачетных пункта, с которыми разместилась на седьмой строке в турнирке, уступая всего два очка еврокубковой зоне.

    «Завоеватели» смогли за 14 проведенных встреч добиться шести победных результатов, а также по четыре раза они играли вничью и уходили с поля поверженными.

  • «ПСЖ» остановит «Реал», «Вильярреал» пройдет «Ювентус», «Бенфика» удивит «Аякс» и еще пять бодрых прогнозов на плей-офф ЛЧ
  • В плей-офф Лиги чемпионов, как обычно, не обойдется без сенсаций
  • 14/12/2021

    • За последние четыре игры чемпионата «черно-белые» выиграли трижды при одном фиаско, которое был в гостях от «Порту» 1:2. В минувшем туре они дома разгромили «Тонделу» со счетом 5:2.

    Только девять из 22 баллов «Витория» заработала вне родных стен, выиграв и проиграв по два раза, а также три поединка закончив вничью.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    В минувшем сезоне «Гимарайнш» дважды одолел «Санта-Клару» — 1:0 дома и 4:0 в гостях.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Витории Гимарайнш» — 2.36, победа «Санта-Клары» — 3.03, ничья — 3.48.

    В четырех из пяти последних матчей этих команд на поле «Санта-Клары» первый гол забивали хозяева. Поэтому в данной игре вполне можно ожидать, что откроют счет именно азорцы.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.57
  • Прогноз на матч Букша — Грачева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Шаньдун Тайшань — Бэйцзин Гоань
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Гуанчжоу — Хэбэй
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Мария — ван Эйтванк
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Шанхай Порт — Гуанчжоу Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Чанчунь Ятай — Шэньчжэнь
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Сабаил — Сабах
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Звонарева — Стоянович
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Карабах — Зиря
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч ТСЦ — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  2.24
  • Прогноз на матч Швеция — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  2.55
  • Прогноз на матч Миннен — Фегеле
  • Теннис
  • Сегодня в 19:15
    •  1.91
  • Прогноз на матч Чехия — Финляндия
  • Хоккей
  • Сегодня в 20:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Специя — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Санта-Клара» — «Витория Гимарайнш»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 17.12.2021. Прогнозы на футбол. Счет в матче откроют хозяева поля
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры