«Венеция» сыграет на своем поле с «Тернаной» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 17:00 мск. «Венеция» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» довольно успешно осваивается в Серии А. Да, борьбы за выживание не избежать, однако нынешнее 16 место — не критично.

Вот и в минувшем туре «Венеция» добыл драгоценный балл. Дома команда сенсационно отобрала очки у «Ювентуса» (1:1).

Правда, 30 пропущенных мячей в 17 матчах — показатель слабости тылов. Да и забивают венецианцы меньше гола за игру — 16 голов.

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Из пяти последних очных битв с «Тернаной» венецианцы добыли три победы при одной неудаче. Так что в победе «Венеции» сомневаться не приходится.

«Тернана»

Эта команда все никак не может побороться за высокие места в Серии В. «Тернана» пребывает в районе экватора турнирной таблицы.

«Тернана» сейчас находится на 12 месте. А вот проблемы обороны схожи с венецианскими: 26 пропущенных мячей в 17 поединках.

К слову, в минувшем туре Серии В команда уступила. «Тернана» не сумела дать бой одному из лидеров лиги «Беневенто» (0:2).

«Тернана» даже на уровне второго итальянского дивизиона выглядит нестабильно. Быть может, команда берегла силы на Кубок?!

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Венецию» за 1.62, на ничью за 4.14, а на «Тернану» — за 4.96.

«Венеция» выглядит сильнее, к тому же успешно играет с «Тернаной».

Гости пропускают многовато , да и вообще, стабильностью не блещут.

Представитель Серии А наверняка быстро расставит акценты в матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Венеции» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.