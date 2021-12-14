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    «Венеция» быстро расставит акценты?

    «Венеция» — «Тернана». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, Кубок Италии, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Венеция» — «Тернана»
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    Маттиа Араму
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Тернаной» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 17:00 мск. «Венеция» — «Тернана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Венеция»

    «Венеция» довольно успешно осваивается в Серии А. Да, борьбы за выживание не избежать, однако нынешнее 16 место — не критично.

    Вот и в минувшем туре «Венеция» добыл драгоценный балл. Дома команда сенсационно отобрала очки у «Ювентуса» (1:1).

    Правда, 30 пропущенных мячей в 17 матчах — показатель слабости тылов. Да и забивают венецианцы меньше гола за игру — 16 голов.

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    Из пяти последних очных битв с «Тернаной» венецианцы добыли три победы при одной неудаче. Так что в победе «Венеции» сомневаться не приходится.

    «Тернана»

    Эта команда все никак не может побороться за высокие места в Серии В. «Тернана» пребывает в районе экватора турнирной таблицы.

    «Тернана» сейчас находится на 12 месте. А вот проблемы обороны схожи с венецианскими: 26 пропущенных мячей в 17 поединках.

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    • К слову, в минувшем туре Серии В команда уступила. «Тернана» не сумела дать бой одному из лидеров лиги «Беневенто» (0:2).

    «Тернана» даже на уровне второго итальянского дивизиона выглядит нестабильно. Быть может, команда берегла силы на Кубок?!

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Венецию» за 1.62, на ничью за 4.14, а на «Тернану» — за 4.96.

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    «Венеция» выглядит сильнее, к тому же успешно играет с «Тернаной».

    Гости пропускают многовато, да и вообще, стабильностью не блещут.

    Представитель Серии А наверняка быстро расставит акценты в матче. Наши прогноз и ставка — Победа «Венеции» в 1 тайме с коэффициентом 2.18.

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    «Венеция» — «Тернана»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. «Венеция» быстро расставит акценты?
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