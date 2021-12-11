«Спортинг» сыграет на своем поле с «Боавиштой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:30 мск. «Спортинг» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг» Лиссабон

Эта команда по традиции находится в тройке сильнейших клубов лиги. Причем нынешнее 2-е место относительно условным, ведь «Спортинг» отстает от «Порту» лишь по дополнительным показателям.

Основной проблемой клуба является слабая атака — 22 мяча. Зато оборона команды является самой непроходимой в лиге — лишь пять пропущенных голов.

К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в гостях. «Спортинг» добыл важную и особенно приятную победу в дерби над «Бенфикой» (3:1).

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Посреди недели «Львы» проиграли на выезде «Аяксу» (2:4) в Лиге чемпионов, но там они еще ранее обеспечили себе место в плей-офф.

«Боавишта»

«Боавишта» находится почти на экваторе турнирной таблицы. Команда набрала 12 очков. Она занимает 11-ю позицию в таблице.

«Пантеры» имеют один из наибольших показателей ничейных результатов в лиге. За 13 туров они набрали шесть ничьих при двух победах и пяти поражениях.

На сегодня у коллектива серия из восьми поединков без побед во всех турнирах при четырех поражениях.

Последняя к нынешнему моменту победа команды датирована 23 сентября в игре с «Пасуш Феррейров» (2:1) в Кубке португальской лиги.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,37.