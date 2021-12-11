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    Все новости спорта

    Станет ли «Спортинг» лидером чемпионата Португалии?

    «Спортинг» — «Боавишта». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Примейра Лига, 11 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Португалия Прогнозы на Спортинг Лиссабон
    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Боавишта»
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    «Спортинг» идет на втором месте
    «Спортинг» сыграет на своем поле с «Боавиштой» в рамках 14-го тура чемпионата Португалии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 23:30 мск. «Спортинг» — «Боавишта»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Португалия. Примера 11 Декабря 2021 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:30 Боавишта Боавишта
  • Порту
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    Коэффициенты на матч Спортинг — Боавишта

  • 1
  • 1.16
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  • 7.00
  • 2
  • 19.00
  • Ставка!
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    «Спортинг» Лиссабон

    Эта команда по традиции находится в тройке сильнейших клубов лиги. Причем нынешнее 2-е место относительно условным, ведь «Спортинг» отстает от «Порту» лишь по дополнительным показателям.

    Основной проблемой клуба является слабая атака — 22 мяча. Зато оборона команды является самой непроходимой в лиге — лишь пять пропущенных голов.

    К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в гостях. «Спортинг» добыл важную и особенно приятную победу в дерби над «Бенфикой» (3:1).

    Все прогнозы на футбол

    Посреди недели «Львы» проиграли на выезде «Аяксу» (2:4) в Лиге чемпионов, но там они еще ранее обеспечили себе место в плей-офф.

    «Боавишта»

    «Боавишта» находится почти на экваторе турнирной таблицы. Команда набрала 12 очков. Она занимает 11-ю позицию в таблице.

    «Пантеры» имеют один из наибольших показателей ничейных результатов в лиге. За 13 туров они набрали шесть ничьих при двух победах и пяти поражениях.

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  • Вчера

    • На сегодня у коллектива серия из восьми поединков без побед во всех турнирах при четырех поражениях.

    Последняя к нынешнему моменту победа команды датирована 23 сентября в игре с «Пасуш Феррейров» (2:1) в Кубке португальской лиги.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.

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    Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,37.

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    «Спортинг» — «Боавишта»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 11.12.2021. Прогнозы на футбол. Станет ли «Спортинг» лидером чемпионата Португалии?
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