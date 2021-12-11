Коэффициенты на матч Спортинг — Боавишта
«Спортинг» Лиссабон
Эта команда по традиции находится в тройке сильнейших клубов лиги. Причем нынешнее 2-е место относительно условным, ведь «Спортинг» отстает от «Порту» лишь по дополнительным показателям.
Основной проблемой клуба является слабая атака — 22 мяча. Зато оборона команды является самой непроходимой в лиге — лишь пять пропущенных голов.
К слову, в минувшем туре команда сумела взять три пункта в гостях. «Спортинг» добыл важную и особенно приятную победу в дерби над «Бенфикой» (3:1).
Посреди недели «Львы» проиграли на выезде «Аяксу» (2:4) в Лиге чемпионов, но там они еще ранее обеспечили себе место в плей-офф.
«Боавишта»
«Боавишта» находится почти на экваторе турнирной таблицы. Команда набрала 12 очков. Она занимает 11-ю позицию в таблице.
«Пантеры» имеют один из наибольших показателей ничейных результатов в лиге. За 13 туров они набрали шесть ничьих при двух победах и пяти поражениях.
На сегодня у коллектива серия из восьми поединков без побед во всех турнирах при четырех поражениях.
Последняя к нынешнему моменту победа команды датирована 23 сентября в игре с «Пасуш Феррейров» (2:1) в Кубке португальской лиги.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,18.
Успех гостей оценивается в 17,00, тогда как ничья — в 6,00.
Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,37.