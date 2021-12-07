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    «Порту» — «Атлетико». Прогноз, ставка (к. 2.14), на футбол, 6 тур группового раунда Лиги чемпионов, 7 декабря 2021 года

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    В рамках шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов, на стадионе «Ванда Метрополитано» встретятся «Порту» и «Атлетико». Матч пройдет 7 декабря , начало — 23:00 (мск). «Порту» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 07 Декабря 2021 года
    Порту
  • Порту, Португалия
    •  Порту 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
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    Коэффициенты на матч Порту — Атлетико

  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.55
  • Ставка!
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    «Порту»

    «Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии. В 13-ти матчах клуб набрал 35 очков, следом за ним расположился «Спортинг» с таким же результатом (35), но с меньшим количеством забитых мячей.

    В Лиге Чемпионов «Порту» сейчас на второй строчке в таблице группы B, где в последнем туре на эту позицию претендуют с ними еще 2 команды.

    В случае победы португальцы обеспечат себе выход в плей-офф ЛЧ. 2 игры кряду выиграть в Лиге Чемпионов португальцам не удается: сначала была ничья с «Миланом» (1:1), потом поражение от «Ливерпуля» (0:2).

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    В этом матче за «Порту» не сыграют: Консейсау Флавио, Иван Маркано, Пепе, Рамош, Метеус Урибе.

    «Атлетико»

    «Атлетико» находится на 4-той позиции в чемпионате Испании. В 15-ти матчах клуб набрал 29 очков. Следом за ним идет «Реал Сосьедад» (29 очков), который так же борется за зону Лиги Чемпионов.

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    • «Атлетико» замыкает таблицу группы B в Лиге Чемпионов. Но шансы на выход в плей-офф имеет, это произойдет только в случае победы над португальцами, при этом нужно, чтобы «Милан» не обыграл «Ливерпуль». Поэтому испанцы будут раскрываться в защите и больше атаковать.

    За «Атлетико» не сыграют: Янник Карраско, Фелипе, Хименес Хосе — Мария.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают за победу «Порту» — 2.75, ничья оценивается в 3.35 , а вот победа «Атлетико» — 2.65.

    Прогноз — для обоих соперников предстоящий матч важнейший с точки зрения турнирной таблицы. «Атлетико» нужно побеждать и не засиживаться в обороне, так как в случае ничьи они могут вообще вылететь из всех еврокубков.

    «Порту» вряд-ли сядет в глухую оборону и они тоже пойдут вперед, поэтому мы увидим открытый футбол и вероятнее всего много голов в исполнении обеих команд.

    Ставка — Общий тотал матча больше 2.5 за 2.14.

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    «Порту» — «Атлетико»: прогноз, ставка (2.14), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. Мотивация большая — голы обеспечены
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