«Венеция» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 16 тура чемпионата Италии. Матч состоится 5 декабря, начало в 17:00 мск. «Венеция» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Венеция»

«Венеция» находится на 16 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с поражением от «Аталанты» (0:4).

«Горожане» в целом имеют неплохие результаты в этом месяце, хотя перед этим они также проиграли «Интеру» (0:2).

До поражения от миланцев они победили «Рому» у себя дома со счетом 3:2. Также была выездная победа над «Болоньей» со счетом 1:0.

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Тем не менее, отрыв коллектива от зоны вылета в пять очков не позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

«Верона»

В конце октября команда Игора Тудора на своем поле разгромила «Лацио» со счетом 4:1, после чего на выезде спаслась в матче с «Удинезе»(1:1) благодаря пенальти на 83-й минуте.

Месяц веронцы закрыли домашней победой над «Ювентусом» (2:1), а ноябрь начали выездной ничьей с «Наполи» (1:1).

В последних матчах «Верона» дома победила «Эмполи» (2:1), после чего на выезде проиграла «Сампдории» (1:3) и дома разошлась миром с «Кальяри» (0:0).

После 15 туров «Верона» с 20 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 28-25, Джованни Симеоне забил девять голов.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.