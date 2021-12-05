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    «Венеция» — «Верона». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Серия А, 5 декабря 2021 года

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    «Верона» идет на 10-м месте
    «Венеция» сыграет на своем поле с «Вероной» в рамках 16 тура чемпионата Италии. Матч состоится 5 декабря, начало в 17:00 мск. «Венеция» — «Верона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 05 Декабря 2021 года
    Венеция
  • Италия. Серия А
    •  Венеция 17:00 Верона Верона
  • Верона
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    Коэффициенты на матч Венеция — Верона

  • 1
  • 3.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Венеция»

    «Венеция» находится на 16 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с поражением от «Аталанты» (0:4).

    «Горожане» в целом имеют неплохие результаты в этом месяце, хотя перед этим они также проиграли «Интеру» (0:2).

    До поражения от миланцев они победили «Рому» у себя дома со счетом 3:2. Также была выездная победа над «Болоньей» со счетом 1:0.

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    Тем не менее, отрыв коллектива от зоны вылета в пять очков не позволяет ему чувствовать себя в безопасности.

    «Верона»

    В конце октября команда Игора Тудора на своем поле разгромила «Лацио» со счетом 4:1, после чего на выезде спаслась в матче с «Удинезе»(1:1) благодаря пенальти на 83-й минуте.

    Месяц веронцы закрыли домашней победой над «Ювентусом» (2:1), а ноябрь начали выездной ничьей с «Наполи» (1:1).

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    • В последних матчах «Верона» дома победила «Эмполи» (2:1), после чего на выезде проиграла «Сампдории» (1:3) и дома разошлась миром с «Кальяри» (0:0).

    После 15 туров «Верона» с 20 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 28-25, Джованни Симеоне забил девять голов.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.

    Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.

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    «Венеция» — «Верона»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Поднимется ли «Верона» к зоне еврокубков?
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