Коэффициенты на матч Венеция — Верона
«Венеция»
«Венеция» находится на 16 месте в таблице с 15 баллами на счету. Она подходит к матчу с поражением от «Аталанты» (0:4).
«Горожане» в целом имеют неплохие результаты в этом месяце, хотя перед этим они также проиграли «Интеру» (0:2).
До поражения от миланцев они победили «Рому» у себя дома со счетом 3:2. Также была выездная победа над «Болоньей» со счетом 1:0.
Тем не менее, отрыв коллектива от зоны вылета в пять очков не позволяет ему чувствовать себя в безопасности.
«Верона»
В конце октября команда Игора Тудора на своем поле разгромила «Лацио» со счетом 4:1, после чего на выезде спаслась в матче с «Удинезе»(1:1) благодаря пенальти на 83-й минуте.
Месяц веронцы закрыли домашней победой над «Ювентусом» (2:1), а ноябрь начали выездной ничьей с «Наполи» (1:1).
В последних матчах «Верона» дома победила «Эмполи» (2:1), после чего на выезде проиграла «Сампдории» (1:3) и дома разошлась миром с «Кальяри» (0:0).
После 15 туров «Верона» с 20 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 28-25, Джованни Симеоне забил девять голов.
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,05.
Успех хозяев поля оценивается в 3,75, тогда как ничья — в 3,30.
Наши прогноз и ставка — «Верона» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,50.