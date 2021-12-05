«Монпелье» сыграет на своем поле с «Клермоном» в рамках 17-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 5 декабря, начало — в 17:00 мск. «Монпелье» — «Клермон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

«Монпелье» в текущем сезоне вновь обитает на экваторе турнирной таблицы. Правда, никто не мешает команде пободаться за выход в еврокубки.

В минувшем туре «Монпелье» победил. На выезде был уверенно обыгран один из аутсайдеров Лиги 1 «Метц» (1:3).

«Монпелье» забивает и пропускает с идентичной интенсивностью. При 24 забитых мячах команда на один меньше пропустила в собственные ворота.

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Клермона» «Монпелье» играет крайне неудачно. Из трех последних очных поединков команда проиграла все три.

«Клермон»

Дебютант элитного дивизиона постепенно скатывается вниз турнирной таблицы. Это прогнозировалось изначально, однако начинала команда симпатично.

«Клермон» слишком много пропускает в свои ворота. 31 пропущенный мяч в 16 матчах — один из худших показателей в лиге.

К слову, в минувшем туре «Клермон» вырвал ничью с «Лансом» (2:2). Проигрывая дважды по ходу встречи, команда нашла в себе силы отыграться.

«Клермон» не побеждает уже полтора месяца. Причем в этом поединке команде не поможет удаленный в прошлом туре хавбек Ядали Диаби.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монпелье» за 2.14, на ничью за 3.73, а на «Клермон» — за 3.33.

«Монпелье» имеет более сильный состав, и наверняка победит дома.

Гости не побеждают уже полтора месяца .

Хозяева максимально мотивированы подняться в первую пятерку. Наши прогноз и ставка — Победа «Монпелье» с коэффициентом 2.14.