Встреча 17-го тура Лиги 1 между «Монако» и «Метцем» состоится 5 декабря. Матч на стадионе «Луи II» начнется в 17:00 мск. «Монако» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

«Монако» не уступил в 11 из 16 встреч в нынешнем чемпионате (6 побед, 5 ничьих), а дома не проигрывает на протяжении 5 поединков (3 победы, 2 ничьи).

В ноябре монегаски спаслись от поражения в домашнем матче Лиги 1 с «Лиллем» (2:2), а потом на своем поле обыграли «Реал Сосьедад» (2:1) в Лиге Европы.

Команда Нико Ковача закончила ноябрь домашней ничьей со «Страсбургом» (2:1), а в начале декабря в гостях победила «Анже» (3:1).

Все прогнозы на Лигу 1

После 16 туров Лиги 1 «Монако» с 23 очками на 7-м месте. Разница мячей 23-20, Виссам Бен-Йеддер забил 8 голов. Не сыграет хавбек Диатта, под вопросом Фабрегас и Бадиашиле.

«Метц»

«Мец» не выиграл в 14 из 16 матчей в текущем сезоне Лиги 1 (6 ничьих, 8 поражений) и пропустил 33 гола, хуже в обороне сыграл только «Бордо» (37).

В начале ноября подопечные Фредерика Антонетти на выезде разошлись миром с «Марселем» (0:0), а вернувшись домой устроили перестрелку с «Бордо» (3:3).

Обыграв на выезде «Ниццу» (1:0), мессинцы одержали вторую победу в сезоне, а в последнем матче «Метц» дома уступил «Монпелье» (1:3).

Календарь и таблица Лиги 1

После 16 туров «Метц» с 12 очками на 19-м месте. Разница мячей 18-33. Николя де Превиль забил 4 гола. Не сыграют защитник Юдоль, хавбеки Маига и Н'Дорам.

Прогноз и ставка

На победу «Монако» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.38, на ничью в основное время — 5.20, а на победу «Метца» — 8.40.

В прошлом сезоне Лиги 1 монегаски дважды обыграли «Мец» (1:0, 4:0). В 1/8 финала Кубка Франции «Монако» победил дома по пенальти (0:0 5:4).

«Монако» победил «всухую» в 5 из 6 последних личных встреч на своем поле в высшем дивизионе. Прогнозируем, что «Монако» победит и не пропустит .