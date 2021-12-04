«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» в текущем сезоне отчаянно борется за выживание в АПЛ. А ведь новые владельцы ставят перед командой грандиозные цели.

В минувшем туре «Ньюкасл» вновь откровенно разочаровал. Дома «сороки» добыли лишь ничью с «Норвичем» (1:1).

Причем последнюю победу команда, которую только-только возглавил Эдди Хау, добыла еще в прошлом сезоне (!). «Сорокам» нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы!

Все прогнозы на АПЛ

Главной проблемой команды является слабая оборона. В 14 матчах «Ньюкасл» умудрился пропустить уже 30 мячей. Тихий ужас!

«Бернли»

Этой команде изначально уготована роль борца за выживание. Так и получается на деле: «Бернли» пребывает на скромном 18 месте.

Правда, есть и некий позитив. Как минимум, в виде прекрасной игры форварда Максвелла Корне, уже отличившегося пятью забитыми мячами в АПЛ.

К слову, в минувшем туре «Бернли» добыл один балл на выезде. Поле стадиона «Молинью» команда покинула, сыграв в сухую ничью с «волками».

Кроме Корне, в составе команды стоит отметить опытнейшего Арона Леннона. Этот хавбек способен помочь «кларетовым» в их сложной борьбе.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Бернли» — за 3.10.

«Ньюкаслу» срочно необходимо побеждать , иначе вылет в Чемпионшип может стать неприятной реальностью.

«Бернли» испытывает заметные трудности с реализацией.

Команда Хау просто обязана добывать победу в домашнем поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.25.