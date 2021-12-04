Коэффициенты на матч Ньюкасл — Бёрнли
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» в текущем сезоне отчаянно борется за выживание в АПЛ. А ведь новые владельцы ставят перед командой грандиозные цели.
В минувшем туре «Ньюкасл» вновь откровенно разочаровал. Дома «сороки» добыли лишь ничью с «Норвичем» (1:1).
Причем последнюю победу команда, которую только-только возглавил Эдди Хау, добыла еще в прошлом сезоне (!). «Сорокам» нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы!
Главной проблемой команды является слабая оборона. В 14 матчах «Ньюкасл» умудрился пропустить уже 30 мячей. Тихий ужас!
«Бернли»
Этой команде изначально уготована роль борца за выживание. Так и получается на деле: «Бернли» пребывает на скромном 18 месте.
Правда, есть и некий позитив. Как минимум, в виде прекрасной игры форварда Максвелла Корне, уже отличившегося пятью забитыми мячами в АПЛ.
К слову, в минувшем туре «Бернли» добыл один балл на выезде. Поле стадиона «Молинью» команда покинула, сыграв в сухую ничью с «волками».
Кроме Корне, в составе команды стоит отметить опытнейшего Арона Леннона. Этот хавбек способен помочь «кларетовым» в их сложной борьбе.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Бернли» — за 3.10.
«Бернли» испытывает заметные трудности с реализацией.
Команда Хау просто обязана добывать победу в домашнем поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.25.