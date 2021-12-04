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    «Ньюкасл» — «Бернли». Прогноз, ставка (к. 2.25) на футбол, АПЛ, 4 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Бернли»
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    Джо Уиллок
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Бернли» в рамках 15-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 4 декабря, начало — в 18:00 мск. «Ньюкасл» — «Бернли»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 04 Декабря 2021 года
    Ньюкасл
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    Коэффициенты на матч Ньюкасл — Бёрнли

  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» в текущем сезоне отчаянно борется за выживание в АПЛ. А ведь новые владельцы ставят перед командой грандиозные цели.

    В минувшем туре «Ньюкасл» вновь откровенно разочаровал. Дома «сороки» добыли лишь ничью с «Норвичем» (1:1).

    Причем последнюю победу команда, которую только-только возглавил Эдди Хау, добыла еще в прошлом сезоне (!). «Сорокам» нужно срочно выбираться из подвала турнирной таблицы!

    Все прогнозы на АПЛ

    Главной проблемой команды является слабая оборона. В 14 матчах «Ньюкасл» умудрился пропустить уже 30 мячей. Тихий ужас!

    «Бернли»

    Этой команде изначально уготована роль борца за выживание. Так и получается на деле: «Бернли» пребывает на скромном 18 месте.

    Правда, есть и некий позитив. Как минимум, в виде прекрасной игры форварда Максвелла Корне, уже отличившегося пятью забитыми мячами в АПЛ.

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    • К слову, в минувшем туре «Бернли» добыл один балл на выезде. Поле стадиона «Молинью» команда покинула, сыграв в сухую ничью с «волками».

    Кроме Корне, в составе команды стоит отметить опытнейшего Арона Леннона. Этот хавбек способен помочь «кларетовым» в их сложной борьбе.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ньюкасл» за 2.25, на ничью за 3.40, а на «Бернли» — за 3.10.

    «Ньюкаслу» срочно необходимо побеждать, иначе вылет в Чемпионшип может стать неприятной реальностью.

    «Бернли» испытывает заметные трудности с реализацией.

    Команда Хау просто обязана добывать победу в домашнем поединке. Наши прогноз и ставка — Победа «Ньюкасла» с коэффициентом 2.25.

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    «Ньюкасл» — «Бернли»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 04.12.2021. Прогнозы на футбол. Ждем первой виктории от «сорок»?
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