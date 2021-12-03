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    «Горняки» быстро ошеломят «Львов»?

    «Шахтер» Д — «Львов». Прогноз, ставка (к. 3.26) на футбол, УПЛ, 3 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Шахтер» Д — «Львов»
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    Алан Патрик
    «Шахтер» Д сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Д — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Шахтер» Д

    «Шахтер» Д в нынешнем сезоне переживает переформатирование. Роберто Де Дзерби довольно быстро поставил команде игру.

    Правда, дончане уже успели вылететь из еврокубков, заняв последнее место в своей группе Лиги чемпионов. Зато в УПЛ шансы на успех у «горняков» имеются, тем паче, отставание от лидера киевского «Динамо» выражено лишь в меньшем количестве забитых мячей.

    В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д вновь выиграл. Правда, скромный «Ингулец» был обыгран лишь минимально.

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    Поражение от «Львова» в минувшем сезоне (3:2) фактически перечеркнуло чемпионские надежды «горняков». Правда, в первом круге «Шахтер» Д был убедителен — победа 0:3.

    «Львов»

    Олег Дулуб делает почти невозможное. Под рукой у белорусского специалиста весьма скромный подбор игроков, но и с ними результат есть!

    И хотя в УПЛ «Львов» традиционно борется за выживание, игра команды в осеннем цикле радует глаз. Львовяне поднялись на 12 место, и опережают зону стыков на 5 пунктов.

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    • Минувший тур команда Дулуба провела по-настоящему ударно. На выезде львовяне минимально переиграли «Мариуполь» благодаря точному удару Алексея Довгого.

    Разумеется, львовяне постараются продлить свою трехматчевую беспроигрышную серию. Причем в двух последних матчах «Львов» победил.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.15, на ничью за 7.20, а на «Львов» — за 25.00.

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    «Шахтер» наверняка постарается привычно забить быстрый гол, который почти всегда предопределяет ход и исход матчей.

    Львовяне сейчас находятся в неплохих кондициях, и постараются выстоять.

    «Горняки» существенно превосходят львовян в классе, и наверняка быстро расставят акценты. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 3.26.

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    «Шахтер» Д — «Львов»: прогноз, ставка (3.26), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. «Горняки» быстро ошеломят «Львов»?
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