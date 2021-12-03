«Шахтер» Д
«Шахтер» Д в нынешнем сезоне переживает переформатирование. Роберто Де Дзерби довольно быстро поставил команде игру.
Правда, дончане уже успели вылететь из еврокубков, заняв последнее место в своей группе Лиги чемпионов. Зато в УПЛ шансы на успех у «горняков» имеются, тем паче, отставание от лидера киевского «Динамо» выражено лишь в меньшем количестве забитых мячей.
В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д вновь выиграл. Правда, скромный «Ингулец» был обыгран лишь минимально.
Поражение от «Львова» в минувшем сезоне (3:2) фактически перечеркнуло чемпионские надежды «горняков». Правда, в первом круге «Шахтер» Д был убедителен — победа 0:3.
«Львов»
Олег Дулуб делает почти невозможное. Под рукой у белорусского специалиста весьма скромный подбор игроков, но и с ними результат есть!
И хотя в УПЛ «Львов» традиционно борется за выживание, игра команды в осеннем цикле радует глаз. Львовяне поднялись на 12 место, и опережают зону стыков на 5 пунктов.
Минувший тур команда Дулуба провела по-настоящему ударно. На выезде львовяне минимально переиграли «Мариуполь» благодаря точному удару Алексея Довгого.
Разумеется, львовяне постараются продлить свою трехматчевую беспроигрышную серию. Причем в двух последних матчах «Львов» победил.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.15, на ничью за 7.20, а на «Львов» — за 25.00.
Львовяне сейчас находятся в неплохих кондициях, и постараются выстоять.
«Горняки» существенно превосходят львовян в классе, и наверняка быстро расставят акценты. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 3.26.