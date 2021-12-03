«Шахтер» Д сыграет на своем поле со «Львовом» в рамках 17-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 3 декабря, начало — в 18:00 мск. «Шахтер» Д — «Львов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Шахтер» Д

«Шахтер» Д в нынешнем сезоне переживает переформатирование. Роберто Де Дзерби довольно быстро поставил команде игру.

Правда, дончане уже успели вылететь из еврокубков, заняв последнее место в своей группе Лиги чемпионов. Зато в УПЛ шансы на успех у «горняков» имеются, тем паче, отставание от лидера киевского «Динамо» выражено лишь в меньшем количестве забитых мячей.

В минувшем туре УПЛ «Шахтер» Д вновь выиграл. Правда, скромный «Ингулец» был обыгран лишь минимально.

Все прогнозы на футбол

Поражение от «Львова» в минувшем сезоне (3:2) фактически перечеркнуло чемпионские надежды «горняков». Правда, в первом круге «Шахтер» Д был убедителен — победа 0:3.

«Львов»

Олег Дулуб делает почти невозможное. Под рукой у белорусского специалиста весьма скромный подбор игроков, но и с ними результат есть!

И хотя в УПЛ «Львов» традиционно борется за выживание, игра команды в осеннем цикле радует глаз. Львовяне поднялись на 12 место, и опережают зону стыков на 5 пунктов.

Минувший тур команда Дулуба провела по-настоящему ударно. На выезде львовяне минимально переиграли «Мариуполь» благодаря точному удару Алексея Довгого.

Разумеется, львовяне постараются продлить свою трехматчевую беспроигрышную серию. Причем в двух последних матчах «Львов» победил.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шахтер» Д за 1.15, на ничью за 7.20, а на «Львов» — за 25.00.

«Шахтер» наверняка постарается привычно забить быстрый гол , который почти всегда предопределяет ход и исход матчей.

Львовяне сейчас находятся в неплохих кондициях, и постараются выстоять.

«Горняки» существенно превосходят львовян в классе, и наверняка быстро расставят акценты. Наши прогноз и ставка — Фора «Шахтера» -1.5 в 1 тайме с коэффициентом 3.26.