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    Продлит ли «Сан-Паулу» беспроигрышную серию?

    «Гремио» — «Сан-Паулу». Прогноз (к. 2.33) и ставки на футбол, чемпионат Бразилии, 3 декабря 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Гремио» — «Сан-Паулу»
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    Миранда
    В поединке 35 тура бразильской Серии А «Гремио» примет «Сан-Паулу» на поле одноименного стадиона в Порту-Алегри. Игра состоится 3 декабря в 02:00 мск. «Гремио» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Гремио»

    За несколько туров до конца сезона «Гремио» занимает 18 место и является кандидатом на вылет в Серию B. Сейчас от спасительной 16 строчки команду отделяют 4 очка.

    Нельзя сказать, что у хозяев прямо безнадежная ситуация, но все же поражений у них значительно больше, чем побед — 19 против 10. При этом ничьих всего 6. Это один из наименьших показателей в турнире.

    В середине ноября «Гремио» одержал две победы. Он сумел добиться победы над «Брагантино», обыграв его у себя дома 3:0. После на выезде команда победила «Шапакоэнсе» со счетом 3:1.

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    В конце месяца «мушкетеры» разошлись миром с «Фламенго» (2:2) и проиграли «Байе» 1:3.

    «Сан-Паулу»

    Гости достаточно серьезно подошли к вопросу обороны, благодаря чему в последних турах они не проигрывали и не пропускали.

    «Сан-Паулу» занимает 12 место в зоне Южноамериканского кубка. Он имеет 45 баллов и всего одну неудачу в пяти турах.

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    • 18 ноября «триколоры» выиграли у «Палмейраса» со счетом 2:0. 25 ноября гости сыграли в нулевую ничью с «Атлетико Паранаэнсе». 28 числа им удалось дома победить «Спорт Ресифи» 2:0.

    Отметим, что у «Сан-Паулу» за 17 выездов лишь 4 победы. В последних 5 гостевых матчах команда оформила один успешный результат.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры оценили обе команды высокими котировками — 2.41 на «Гремио» и 3.10 на «Сан-Паулу». Ничья выставлена с котировкой 3.15.

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    Противостояния этих соперников в последнее время много голов не приносит. Хотя в августе был зафиксирован результат 2:1 в пользу «Сан-Паулу». Это была вторая победа «триколоров» подряд.

    Гости способны сушить игру. Они не пропускали в трех турах чемпионата. Возможно, что эта игра не станет исключением. Мы рекомендуем поставить на двойной исход — «Сан-Паулу» не проиграет и тотал меньше 2.5.

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    «Гремио» — «Сан-Паулу»: прогноз, ставка (2.33), статистика, коэффициенты матча 03.12.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Сан-Паулу» беспроигрышную серию?
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