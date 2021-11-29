«Гезтепе» сыграет на своем поле с «Фенербахче» в рамках 14-го тура чемпионата Турции. Матч пройдет 29 ноября, начало — в 20:00 мск. «Гезтепе» — «Фенербахче»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гезтепе»

«Гезтепе» сейчас отчаянно борется за выживание в Суперлиге. Отставание от спасительного 16 места составляет три пункта.

Правда, с атакой у измирцев не ладится — всего 12 мячей. Зато и пропускает команда не так уж часто — 19 раз.

В минувшем туре «Гезтепе» взял один балл. На выезде команда сумела отобрать очки у «Кайсериспора» (1:1).

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Измирцы не выигрывают уже почти полтора месяца. С такими результатами можно реально побеспокоиться о возможном вылете из класса сильнейших.

«Фенербахче»

Стамбульский гранд нестабилен, но все так же мотивирован выиграть чемпионат. Правда, отставание от лидера «Трабзонспора» измеряется десятью очками.

А вот в Лиге Европы на неделе «Фенербахче» минимально уступил «Олимпиакосу». При этом команда могла быть выше, чем 3 место в группе.

А вот в чемпионате Турции минувший тур команда провела блестяще. Победа в дерби над «Галатасараем» (1:2) запомнится надолго.

Причем в Суперлиге стамбульцы не проигрывают уже месяц. Вот только «Фенербахче» явно недостает травмированного Эннера Валенсии.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Фенербахче» за 2.07, на ничью за 3.56, а на «Гезтепе» — за 3.56.

«Гезтепе» традиционно неудачно играет с «Фенербахче».

«Фенербахче» старается догнать лидеров , для чего имеет все предпосылки.

Гости максимально мотивированы реабилитироваться за неудачу в Лиге Европы. Наши прогноз и ставка — Победа «Фенербахче» с коэффициентом 2.07.