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    «Тоттенхэм» впервые выиграет в АПЛ при Конте?

    «Тоттенхэм» — «Лидс». Прогноз (к. 2.12) и ставки на чемпионат Англии 21 ноября 2021 года

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    Антонио Конте
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 ноября в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 21 Ноября 2021 года
    Тоттенхэм
  • Лондон
    •  Тоттенхэм 19:30 Лидс Лидс
  • Лидс
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей.

    В начале месяца «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. В клубе не смогли больше терпеть постоянные неудачи, признав тем самым, что приглашение Нуну Эшпириту Санту было ошибкой.

    В первом матче под руководством итальянца «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над нидерландским «Витессом» (3:2) в Лиге конференций. Очень нервная игра, но Конте на тот момент провел в клубе лишь несколько дней, поэтому о каких-либо изменениях говорить просто неуместно.

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    • А вот в гостевом матче против «Эвертона» в АПЛ «Тоттенхэм» действовал гораздо лучше, практически без провалов, но встреча завершилась вничью — 0:0.

    «Тоттенхэм» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью на своем поле.

    «Лидс»

    «Лидс» находится на 15-й строчке. В активе гостей на данный момент всего лишь 11 очков.
    В этом сезоне первую победу команда Марсело Бьелсы одержала только в седьмом туре. Безусловно, старт чемпионате «Лидсу» не удался.

    Но, если судить по недавним матчам, ситуация начинает налаживать.

    Все прогнозы на АПЛ

    В пяти предыдущих турах «Лидс» потерпел только одно поражение, проиграв еще в середине октября «Саутгемптону».

    После этого были ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Лестером», а также победа над «Норвичем».
    «Лидс» не смог забить только в одном гостевом матче.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Лидса» — за 4.70.

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    «Тоттенхэм» Конте, скорее всего, справится с далеко не всегда организованным «Лидсом». После небольшой паузы в игре лондонской команды наверняка будут позитивные изменения, и, прежде всего, это касается обороны.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» за 1.76.

    Также можно рассмотреть ставку на победу «Тоттенхэма» + тотал матча меньше 3,5 за 2.12.

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    «Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка (1.76), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» впервые выиграет в АПЛ при Конте?
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