«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Лидса» в рамках 12-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 ноября в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Лидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» набрал 16 очков и занимает девятое место в турнирной таблице АПЛ после 11-ти сыгранных матчей.

В начале месяца «Тоттенхэм» объявил о назначении Антонио Конте на пост главного тренера. В клубе не смогли больше терпеть постоянные неудачи, признав тем самым, что приглашение Нуну Эшпириту Санту было ошибкой.

В первом матче под руководством итальянца «Тоттенхэм» одержал домашнюю победу над нидерландским «Витессом» (3:2) в Лиге конференций. Очень нервная игра, но Конте на тот момент провел в клубе лишь несколько дней, поэтому о каких-либо изменениях говорить просто неуместно.

А вот в гостевом матче против «Эвертона» в АПЛ «Тоттенхэм» действовал гораздо лучше, практически без провалов, но встреча завершилась вничью — 0:0.

«Тоттенхэм» в этом сезоне еще ни разу не играл вничью на своем поле.

«Лидс»

«Лидс» находится на 15-й строчке. В активе гостей на данный момент всего лишь 11 очков.

В этом сезоне первую победу команда Марсело Бьелсы одержала только в седьмом туре. Безусловно, старт чемпионате «Лидсу» не удался.

Но, если судить по недавним матчам, ситуация начинает налаживать.

Все прогнозы на АПЛ

В пяти предыдущих турах «Лидс» потерпел только одно поражение, проиграв еще в середине октября «Саутгемптону».

После этого были ничьи с «Вулверхэмптоном» и «Лестером», а также победа над «Норвичем».

«Лидс» не смог забить только в одном гостевом матче.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 1.76, ничью букмекеры предлагают за 4.10, а победу «Лидса» — за 4.70.

«Тоттенхэм» Конте, скорее всего, справится с далеко не всегда организованным «Лидсом». После небольшой паузы в игре лондонской команды наверняка будут позитивные изменения, и, прежде всего, это касается обороны.

Ставка — победа «Тоттенхэма» за 1.76.

Также можно рассмотреть ставку на победу «Тоттенхэма» + тотал матча меньше 3,5 за 2.12.