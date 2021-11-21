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    «Борнмут» загонит несчастных «баранов»?

    «Дерби Каунти» — «Борнмут». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионшип, 21 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Дерби Каунти» — «Борнмут»
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    Уэйн Руни
    «Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. «Дерби Каунти» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Дерби Каунти»

    «Дерби Каунти» уже лишился 21 очка из-за финансовых проблем. Разумеется, теперь «бараны» мечтают только о спасении.

    Команда Уэйна Руни имеет достойную разницу мячей (13:16). И если бы не снятие очков, «Дерби Каунти» занимал бы 20 место вместо нынешнего последнего.

    В минувшем туре «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Миллуолом» (1:1). Правда, в графе очки у «баранов» остается отрицательный показатель — минус три пункта.

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    Против «Борнмута» команда играет очень даже успешно. Из пяти последних очных поединков «бараны» выиграли трижды при двух ничьих.

    «Борнмут»

    Эта команда возглавляет турнирную таблицу Чемпионшип. В активе у «Борнмута» 40 очков, а отрыв от второй позиции измеряется двумя очками.

    Главное украшение игры команды — надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего 10 мячей, что является лучшим в лиге показателем.

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    • В предыдущем туре «Борнмут» выступил блестяще. Дома был обыгран «Суонси» (4:0), причем преимущество лидера было подавляющим.

    Доминик Соланке явно ощущает себя в своей тарелке. В активе у форварда 13 мячей в 17 поединках.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.81, на ничью за 3.55, а на «Дерби Каунти» — за 4.60.

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    «Дерби Каунти» не побеждает уже почти два месяца.

    «Борнмут» на всех парах мчится в АПЛ, и наверняка поживится тремя очками.

    Лидер наверняка сумеет переиграть более слабого оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Борнмута» -0.75 с коэффициентом 2.04.

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    «Дерби Каунти» — «Борнмут»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. «Борнмут» загонит несчастных «баранов»?
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