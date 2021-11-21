«Дерби Каунти» сыграет на своем поле с «Борнмутом» в рамках 18-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 15:00 мск. «Дерби Каунти» — «Борнмут»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» уже лишился 21 очка из-за финансовых проблем. Разумеется, теперь «бараны» мечтают только о спасении.

Команда Уэйна Руни имеет достойную разницу мячей (13:16). И если бы не снятие очков, «Дерби Каунти» занимал бы 20 место вместо нынешнего последнего.

В минувшем туре «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Миллуолом» (1:1). Правда, в графе очки у «баранов» остается отрицательный показатель — минус три пункта.

Все прогнозы на футбол

Против «Борнмута» команда играет очень даже успешно. Из пяти последних очных поединков «бараны» выиграли трижды при двух ничьих.

«Борнмут»

Эта команда возглавляет турнирную таблицу Чемпионшип. В активе у «Борнмута» 40 очков, а отрыв от второй позиции измеряется двумя очками.

Главное украшение игры команды — надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего 10 мячей, что является лучшим в лиге показателем.

В предыдущем туре «Борнмут» выступил блестяще. Дома был обыгран «Суонси» (4:0), причем преимущество лидера было подавляющим.

Доминик Соланке явно ощущает себя в своей тарелке. В активе у форварда 13 мячей в 17 поединках.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.81, на ничью за 3.55, а на «Дерби Каунти» — за 4.60.

«Дерби Каунти» не побеждает уже почти два месяца.

«Борнмут» на всех парах мчится в АПЛ , и наверняка поживится тремя очками.

Лидер наверняка сумеет переиграть более слабого оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Борнмута» -0.75 с коэффициентом 2.04.