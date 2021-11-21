«Дерби Каунти»
«Дерби Каунти» уже лишился 21 очка из-за финансовых проблем. Разумеется, теперь «бараны» мечтают только о спасении.
Команда Уэйна Руни имеет достойную разницу мячей (13:16). И если бы не снятие очков, «Дерби Каунти» занимал бы 20 место вместо нынешнего последнего.
В минувшем туре «Дерби Каунти» сыграл вничью с «Миллуолом» (1:1). Правда, в графе очки у «баранов» остается отрицательный показатель — минус три пункта.
Против «Борнмута» команда играет очень даже успешно. Из пяти последних очных поединков «бараны» выиграли трижды при двух ничьих.
«Борнмут»
Эта команда возглавляет турнирную таблицу Чемпионшип. В активе у «Борнмута» 40 очков, а отрыв от второй позиции измеряется двумя очками.
Главное украшение игры команды — надежные тылы. В 17 матчах пропущено всего 10 мячей, что является лучшим в лиге показателем.
В предыдущем туре «Борнмут» выступил блестяще. Дома был обыгран «Суонси» (4:0), причем преимущество лидера было подавляющим.
Доминик Соланке явно ощущает себя в своей тарелке. В активе у форварда 13 мячей в 17 поединках.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Борнмут» за 1.81, на ничью за 3.55, а на «Дерби Каунти» — за 4.60.
«Дерби Каунти» не побеждает уже почти два месяца.
Лидер наверняка сумеет переиграть более слабого оппонента. Наши прогноз и ставка — Фора «Борнмута» -0.75 с коэффициентом 2.04.