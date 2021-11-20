Встреча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 20 ноября. Матч на «РЖД Арене» начнется в 16:30 мск. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Локомотив»

В конце октября москвичи на своем поле обыграли «Сочи» (2:1) и вырвали волевую выездную победу над «Нижним Новгородом» (2:1).

В последних матчах подопечные Маркуса Гиздоля в Турции сыграли вничью с «Галатасараем» (1:1) в рамках лиги Европы, а потом поделили очки со «Спартаком» (1:1) в РПЛ.

После 14 туров «Локомотив» с 25 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 20-13, 7 голов забил Смолов, еще 5 у Жемалетдинова.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Не сыграют Зе Луиш, Куликов, Баринов, Марадишвили, Едвай, Анджорин, Миранчук и Магкеев. Под вопросом Жемалетдинов, Тикнизян и Пабло.

«Ахмат»

Команда в этом сезоне еще ни разу не сыграла вничью (6 побед, 8 поражений). В гостях «Ахмат» потерпел поражение в 5 из 6 последних игр в чемпионате.

Грозненцы в конце октября победили дома «Урал» (1:0) в чемпионате России, после чего по пенальти уступили на выезде «Ротору» в Кубке России — 1:1 (2:4).

В последних матчах «Ахмат» в гостях проиграл «Уфе» (0:1) и на выезде победил «Нижний Новгород» (3:1).

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Ахмат» с 18 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 15-20, Уткин и Конате забили по 4 мяча. Не сыграет Бериша, под вопросом Уциев и Кадыров.

Прогноз и ставка

На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ахмата» — 4.10.

В прошлом сезоне «Локо» проиграл на своем поле «Ахмату» (2:3), а на выезде сыграл вничью 0:0. В 5 последних матчах на «РЖД Арене» грозненцы потерпели 3 поражения и раз сыграли вничью.