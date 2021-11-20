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    Справится ли «Ахмат» с обескровленным «Локомотивом»?

    «Локомотив» — «Ахмат». Прогноз (к. 1.80) и ставки на чемпионат России по футболу 20 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Локомотив» — «Ахмат»
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    «Локомотив»
    Встреча 15-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Ахматом» состоится 20 ноября. Матч на «РЖД Арене» начнется в 16:30 мск. «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 20 Ноября 2021 года
    Локомотив
  • Москва
    •  Локомотив 16:30 Ахмат Ахмат
  • Грозный
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.00
  • Ставка!
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    «Локомотив»

    В конце октября москвичи на своем поле обыграли «Сочи» (2:1) и вырвали волевую выездную победу над «Нижним Новгородом» (2:1).

    В последних матчах подопечные Маркуса Гиздоля в Турции сыграли вничью с «Галатасараем» (1:1) в рамках лиги Европы, а потом поделили очки со «Спартаком» (1:1) в РПЛ.

    После 14 туров «Локомотив» с 25 очками идет на 4-м месте. Разница мячей 20-13, 7 голов забил Смолов, еще 5 у Жемалетдинова.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Не сыграют Зе Луиш, Куликов, Баринов, Марадишвили, Едвай, Анджорин, Миранчук и Магкеев. Под вопросом Жемалетдинов, Тикнизян и Пабло.

    «Ахмат»

    Команда в этом сезоне еще ни разу не сыграла вничью (6 побед, 8 поражений). В гостях «Ахмат» потерпел поражение в 5 из 6 последних игр в чемпионате.

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    • Грозненцы в конце октября победили дома «Урал» (1:0) в чемпионате России, после чего по пенальти уступили на выезде «Ротору» в Кубке России — 1:1 (2:4).

    В последних матчах «Ахмат» в гостях проиграл «Уфе» (0:1) и на выезде победил «Нижний Новгород» (3:1).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров РПЛ «Ахмат» с 18 очками идет на 10-м месте. Разница мячей 15-20, Уткин и Конате забили по 4 мяча. Не сыграет Бериша, под вопросом Уциев и Кадыров.

    Прогноз и ставка

    На победу «Локомотива» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.96, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Ахмата» — 4.10.

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    В прошлом сезоне «Локо» проиграл на своем поле «Ахмату» (2:3), а на выезде сыграл вничью 0:0. В 5 последних матчах на «РЖД Арене» грозненцы потерпели 3 поражения и раз сыграли вничью.

    На своем поле «Локомотив» выиграл в 5 из 7 предыдущих встреч в чемпионате. Тем не менее, прогнозируем, что «Ахмат» не проиграет/marker>.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.84 и ТМ 2,5 за 1.74.

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    «Локомотив» — «Ахмат»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 20.11.2021. Прогнозы на футбол. Справится ли «Ахмат» с обескровленным «Локомотивом»?
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