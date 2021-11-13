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    Арагонцы не проиграют на Канарских островах

    «Лас-Пальмас» — «Сарагоса». Прогноз, ставка (к. 1.83) на футбол, Чемпионат Испании, 13 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»
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    «Сарагоса»
    В субботу, 13 ноября, в 16-м туре второй испанской лиги «Лас-Пальмас» на своем поле сыграет против «Сарагосы». Стартовый свисток будет дан в 22:30 по мск. «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 13 Ноября 2021 года
    Лас-Пальмас
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    •  Лас-Пальмас 22:30 Сарагоса Сарагоса
  • Испания. Сегунда
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.00
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    «Лас-Пальмас»

    В этом сезоне «Лас-Пальмас» нацелился на повышение в классе. На текущий момент коллектив идет третьим, отставая от второй позиции всего лишь на один пункт.

    За 15 проведенных встреч канарцы добились семь викторий, шесть игр они завершили мировыми исходами и дважды уступали. Забить смогли 22 гола, а пропустили на семь мячей меньше.

    В минувшем туре первенства «желто-синие» на выезде расписали мировую с «Овьедо», сыграв 1:1, а перед этим они выиграли три матча подряд — 3:0 у «Алькоркона», 1:0 у второй команды «Сосьедада» и 2:1 у «Фуэнлабрады».

    Все прогнозы на футбол

    В этом чемпионате на текущий момент у «Лас-Пальмаса» первая домашняя статистика в лиге. У коллектива шесть викторий при двух мировых результатах.

    «Сарагоса»

    В прошлом розыгрыше Сегунды «Сарагоса» с трудом избежала понижения в классе и в этом сезоне она пока идет в середине турнирки, но недалеко от опасной зоны.

    После 15-ти туров арагонцы с 19 очками находятся на 12 строке, опережая на пять баллов зону вылета. Отметим, что у них аж десять мировых при трех викториях и двух неудачах.

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    • Коллектив выиграл свои два последние матча первенства, одолев 1:0 в гостях «Бургос» и дома 2:0 хихонский «Спортинг». А перед этим он девять поединков подряд играл вничью. К данной игре команда подходит с 12-матчевой беспроигрышной серией.

    Вне родных стен «Сарагоса» в текущем розыгрыше Сегунды добилась двух викторий, раз уступила и четыре поединка свела вничью.

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    В прошлом сезоне «Сарагоса» в играх с «Лас-Пальмасом» набрала четыре очка, выиграв 2:0 на выезде и сыграв 2:2 на выезде.

    Прогноз и ставка на «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Лас-Пальмаса» — 2.10, победа «Сарагосы» — 4.12, ничья — 3.05.

    Уж очень неуступчива «Сарагоса» в этом сезоне, поэтому она вполне может устоять на поле канарцев. Наш прогноз на данный поединок — Х2.

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    «Лас-Пальмас» — «Сарагоса»: прогноз, ставка (1.83), статистика, коэффициенты матча 13.11.2021. Прогнозы на футбол. Арагонцы не проиграют на Канарских островах
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