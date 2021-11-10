Россия U19 сыграет на своем поле с Грецией U19 в рамках квалификации на молодежный чемпионат Европы. Матч пройдет 10 ноября, начало — в 16:00 мск. Россия U19 — Греция U19: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная России U19

Нынешний созыв сборной России U19 вызывает надежду. Такие парни, как Сергей Пиняев, способны, что называется, сделать разницу.

Вообще, россиянам нужно обязательно попробовать побороться с немцами за итоговое первое место. И ведь не скажешь, что команда Дмитрия Хомухи на это не способна.

Последний контрольный поединок перед отбором команда провела успешно. Швейцарских сверстников россияне обыграли крупно (1:4).

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С нынешним соперником, в этой возрастной категории, россияне пересекались трижды, но выиграли лишь один раз. Так что нужно позаботиться о реванше за те два поражения.

Сборная Греции U19

Греки постараются побороться с Германией и Россией за место в дуэте победителей квартета. Шансы на это у команды есть, да и состав у эллинов слабым не назовешь.

Правда, прошлую квалификацию команда провалила. Сборная Греции U19 не вышла из группы, пропустив вперед молодых бельгийцев и исландцев.

В своем последнем матче греки минимально уступили Бельгии. К слову, единственный гол команда пропустила уже в компенсированное арбитром время.

Наверняка в матче с россиянами юные эллины постараются зацепиться за очки. Вот только для этого тренерском штабу команды нужно срочно наладить атакующий механизм.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Россию U19 за 1.50, на ничью за 4.56, а на Грецию U19 — за 5.15.

Россияне имеют в своем составе ряд перспективных атакующих исполнителей.

Гости, первым делом, постараются сдержать Пиняева и компанию .

Россияне выглядят мощнее, к тому же мотивированы начать отбор с победы. Наши прогноз и ставка — Победа России U19 в 1 тайме с коэффициентом 2.00.