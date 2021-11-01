«Болонья»
К матчу хозяева подходят с безвыигрышной серией из трех матчей. Последний раз они побеждали 3 октября, когда разгромили «Лацио» 3:0.
После «Болонья» набрала лишь одно очко в трех турах благодаря ничье с «Удинезе» (1:1). Кроме этого результата у команды было два поражения — 2:4 с «Миланом» и 0:3 с «Наполи».
В турнирной таблице «красно-синие» занимают 13 место. Они набрали 12 очков в 10 турах — 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.
Бенито Виола, Кингсли Майкл и Кевин Бонифаци — игроки, которые не сыграют из-за травм.
«Кальяри»
«Сардинийцы» находятся в очень непростом положении. У них много кадровых потерь, что сильно влияет на результаты. Дело уже дошло до последнего места в турнирной таблицы.
«Кальяри» набрал всего 6 очков, выиграв один поединок и в трех сыграв вничью. По количеству побед клуб — худший в лиге на данный момент.
Единственную победу команда одержала в матче 8 тура, одолев 3:1 «Сампдорию». После этого гости проиграли «Фиорентине» 0:3 и «Роме» 1:2.
В списке отсутствующих Марко Рог, Энрике Далберт, Диего Годин, Мартин Касерес, Наитан Нандес и Кевин Стротман.
Прогноз и ставка
«Болонья» имеет статус фаворита — коэффициент 1.73. «Кальяри» букмекеры оценивают котировкой 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.
Основным источником набранных баллов у «Болоньи»
«Кальяри» сейчас показывает плохие результаты. Да и на выезде у команды еще не было ни одной победы. Полагаем, что «Болонья» имеет все шансы на успех.