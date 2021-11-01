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    «Болонья» подтвердит статус фаворита?

    «Болонья» — «Кальяри». Прогноз (к. 1.73) и ставки на футбол, Серия А, 1 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Болонья» — «Кальяри»
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    Маттиас Сванберг
    В матче 11 тура чемпионата Италии (Серия А), состоится встреча между «Болоньей» и «Кальяри». Она пройдет на поле стадиона «Ренато Даль'Ара». Стартовый свисток дадут в 22:45 мск. «Болонья» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 01 Ноября 2021 года
    Болонья
  • Болонья
    •  Болонья 22:45 Кальяри Кальяри
  • Кальяри
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.75
  • X
  • 3.90
  • 2
  • 4.60
  • Ставка!
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    «Болонья»

    К матчу хозяева подходят с безвыигрышной серией из трех матчей. Последний раз они побеждали 3 октября, когда разгромили «Лацио» 3:0.

    После «Болонья» набрала лишь одно очко в трех турах благодаря ничье с «Удинезе» (1:1). Кроме этого результата у команды было два поражения — 2:4 с «Миланом» и 0:3 с «Наполи».

    В турнирной таблице «красно-синие» занимают 13 место. Они набрали 12 очков в 10 турах — 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

    Все прогнозы на Серию А

    Бенито Виола, Кингсли Майкл и Кевин Бонифаци — игроки, которые не сыграют из-за травм.

    «Кальяри»

    «Сардинийцы» находятся в очень непростом положении. У них много кадровых потерь, что сильно влияет на результаты. Дело уже дошло до последнего места в турнирной таблицы.

    «Кальяри» набрал всего 6 очков, выиграв один поединок и в трех сыграв вничью. По количеству побед клуб — худший в лиге на данный момент.

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  • 26/10/2021

    • Единственную победу команда одержала в матче 8 тура, одолев 3:1 «Сампдорию». После этого гости проиграли «Фиорентине» 0:3 и «Роме» 1:2.

    В списке отсутствующих Марко Рог, Энрике Далберт, Диего Годин, Мартин Касерес, Наитан Нандес и Кевин Стротман.

    Прогноз и ставка

    «Болонья» имеет статус фаворита — коэффициент 1.73. «Кальяри» букмекеры оценивают котировкой 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

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    Основным источником набранных баллов у «Болоньи» являются домашние матчи. В пяти выступлениях команда набрала 10 очков. То есть, лишь 2 пункта были набраны в гостях.

    «Кальяри» сейчас показывает плохие результаты. Да и на выезде у команды еще не было ни одной победы. Полагаем, что «Болонья» имеет все шансы на успех.

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    «Болонья» — «Кальяри»: прогноз, ставка (1.73), статистика, коэффициенты матча 01.11.2021. Прогнозы на футбол. «Болонья» подтвердит статус фаворита?
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