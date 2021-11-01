В матче 11 тура чемпионата Италии (Серия А), состоится встреча между «Болоньей» и «Кальяри». Она пройдет на поле стадиона «Ренато Даль'Ара». Стартовый свисток дадут в 22:45 мск. «Болонья» — «Кальяри»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Болонья»

К матчу хозяева подходят с безвыигрышной серией из трех матчей. Последний раз они побеждали 3 октября, когда разгромили «Лацио» 3:0.

После «Болонья» набрала лишь одно очко в трех турах благодаря ничье с «Удинезе» (1:1). Кроме этого результата у команды было два поражения — 2:4 с «Миланом» и 0:3 с «Наполи».

В турнирной таблице «красно-синие» занимают 13 место. Они набрали 12 очков в 10 турах — 2 победы, 3 ничьи и 4 поражения.

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Бенито Виола, Кингсли Майкл и Кевин Бонифаци — игроки, которые не сыграют из-за травм.

«Кальяри»

«Сардинийцы» находятся в очень непростом положении. У них много кадровых потерь, что сильно влияет на результаты. Дело уже дошло до последнего места в турнирной таблицы.

«Кальяри» набрал всего 6 очков, выиграв один поединок и в трех сыграв вничью. По количеству побед клуб — худший в лиге на данный момент.

Единственную победу команда одержала в матче 8 тура, одолев 3:1 «Сампдорию». После этого гости проиграли «Фиорентине» 0:3 и «Роме» 1:2.

В списке отсутствующих Марко Рог, Энрике Далберт, Диего Годин, Мартин Касерес, Наитан Нандес и Кевин Стротман.

Прогноз и ставка

«Болонья» имеет статус фаворита — коэффициент 1.73. «Кальяри» букмекеры оценивают котировкой 5.00. На ничью можно поставить с коэффициентом 3.90.

Основным источником набранных баллов у «Болоньи» являются домашние матчи . В пяти выступлениях команда набрала 10 очков. То есть, лишь 2 пункта были набраны в гостях.

«Кальяри» сейчас показывает плохие результаты. Да и на выезде у команды еще не было ни одной победы. Полагаем, что «Болонья» имеет все шансы на успех.