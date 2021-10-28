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    Чикагцы будут биты?

    «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр». Прогноз, ставка (к. 2.18) на футбол, МЛС, 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр»
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    Фрэнк Клопас
    «Нью-Йорк Сити» сыграет на своем поле с «Чикаго Файр» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 октября, начало — в 02:30 мск. «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. США. MLS 28 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.60
  • 2
  • 7.00
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    «Нью-Йорк Сити»

    «Нью-Йорк Сити» в нынешнем сезоне бьется за попадание в плей-офф. В Восточной конференции команда постарается остаться в первой семерке.

    На данный момент «Нью-Йорк Сити» пребывает на вполне приличном 5 месте. Правда, с результативностью у команды все вполне прилично — 51 мяч в 31 матче.

    Минувший тур ньюйоркцы провели весьма успешно. Дома команда буквально в щепки разнесла оборону «ДС Юнайтед» (6:0).

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    «Нью-Йорк Сити» в последние годы слишком сложно играет против чикагцев. Из трех последних поединков команда добилась лишь ничьей при двух коллизиях.

    «Чикаго Файр»

    Чикагцы чемпионат проваливают, и это еще мягко сказано. Вместо борьбы за высокие места команда находится на 12 строчке, опережая лишь аутсайдеров конференции «Торонто» и «Цинциннати».

    «Чикаго Файр» забивает с огромной натугой. В 32 матчах команда забила только 36 голов, пропустив в свои ворота 51.

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  • 24/10/2021

    • Минувший тур «Чикаго Файр» провел продуктивно. Дома команда сумела одолеть «Реал Солт-Лейк», пусть и с минимальным счетом.

    При этом эта победа стала второй к ряду. Причем чикагцы не проигрывают уже три недели, когда уступили «Торонто».

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Нью-Йорк Сити» за 1.45, на ничью за 4.84, а на «Чикаго Файр» — за 6.65.

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    Ньюйоркцы намерены удержаться в первой семерке, и наверняка постараются забить быстрый гол.

    «Чикаго Файр» нестабилен, к тому же не слишком уверенно выступает на выезде.

    В пользу хозяев говорит их сильная атака и мотивация в борьбе за выход в плей-офф. Наши прогноз и ставка — Фора «Нью-Йорк Сити» -1.5 с коэффициентом 2.18.

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    «Нью-Йорк Сити» — «Чикаго Файр»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Чикагцы будут биты?
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