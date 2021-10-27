«Рома» сыграет на выезде против «Кальяри» в рамках десятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Кальяри» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Кальяри»

«Кальяри» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А после девяти сыгранных матчей. Сейчас в активе «островитян» лишь шесть очков.

Несколько дней назад «Кальяри» проиграл на выезде «Фиорентине» со счетом 0:3. Соперник забил все мячи до 50-й минуты.

Перед этим же у «Кальяри» было два успешных матча. В первом команда Вальтера Маццарри сыграла вничью с «Венецией» (1:1), при этом пропустив ответный мяч на последней минуте, а во втором одержала победу над «Сампдорией» (3:1).

«Кальяри» пропускал хотя бы один мяч в каждом домашнем матче текущего сезона.

«Рома»

«Рома» после девяти туров находится на четвертой строчке. На данный момент в активе римлян 16 очков. Отставание от «Наполи» и «Милана» составляет уже девять очков.

На прошлой неделе «Рома» провела два очень эмоциональных матча. Сначала команда Жозе Моуринью с треском проиграла норвежскому «Буде-Глимт» в Лиге конференций. Встреча завершилась сокрушительным поражением «джаллоросси» со счетом 1:6.

Но уже через несколько дней футболисты «Ромы» подтвердили, что это было недоразумение. Важнейшая встреча с «Наполи» завершилась вничью 0:0. «Рома» в этой игре выглядела достойно.

Все прогнозы на Серию А

«Рома» проиграла три предыдущих гостевых матча в Серии А и пропустила в них семь мячей.

Прогноз и ставка

На «Кальяри» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Ромы» — за 1.68.

Коэффициент на «Рому» все-таки маловат, учитывая все недавние события и то, как команда Моуринью играет в гостях — далеко не так уверенно, как дома.

К тому же, в прошлом сезоне «Рома» проиграла на поле «Кальяри» (2:3). Скорее всего, в предстоящем матче сромный клуб снова огорчит гостей из Рима.

Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Кальяри» больше 1,5 за 3.04.