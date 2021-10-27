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    Все новости спорта

    «Рома» снова проиграет в гостевом матче?

    «Кальяри» — «Рома». Прогноз (к. 1.92) и ставки на чемпионат Италии 27 октября 2021 года

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    Генрих Мхитарян
    «Рома» сыграет на выезде против «Кальяри» в рамках десятого тура чемпионата Италии. Матч пройдет 27 октября, начало — в 21:45 мск. «Кальяри» — «Рома»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 27 Октября 2021 года
    Кальяри
  • Кальяри
    •  Кальяри 21:45 Рома Рома
  • Рим
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 4.90
  • X
  • 4.15
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Кальяри»

    «Кальяри» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Серии А после девяти сыгранных матчей. Сейчас в активе «островитян» лишь шесть очков.

    Несколько дней назад «Кальяри» проиграл на выезде «Фиорентине» со счетом 0:3. Соперник забил все мячи до 50-й минуты.

    Перед этим же у «Кальяри» было два успешных матча. В первом команда Вальтера Маццарри сыграла вничью с «Венецией» (1:1), при этом пропустив ответный мяч на последней минуте, а во втором одержала победу над «Сампдорией» (3:1).

    «Кальяри» пропускал хотя бы один мяч в каждом домашнем матче текущего сезона.

    «Рома»

    «Рома» после девяти туров находится на четвертой строчке. На данный момент в активе римлян 16 очков. Отставание от «Наполи» и «Милана» составляет уже девять очков.

    На прошлой неделе «Рома» провела два очень эмоциональных матча. Сначала команда Жозе Моуринью с треском проиграла норвежскому «Буде-Глимт» в Лиге конференций. Встреча завершилась сокрушительным поражением «джаллоросси» со счетом 1:6.

    Но уже через несколько дней футболисты «Ромы» подтвердили, что это было недоразумение. Важнейшая встреча с «Наполи» завершилась вничью 0:0. «Рома» в этой игре выглядела достойно.

    Все прогнозы на Серию А

    «Рома» проиграла три предыдущих гостевых матча в Серии А и пропустила в них семь мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Кальяри» в этом матче можно поставить за 5.15, ничью букмекеры предлагают за 4.25, а победу «Ромы» — за 1.68.

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    Коэффициент на «Рому» все-таки маловат, учитывая все недавние события и то, как команда Моуринью играет в гостях — далеко не так уверенно, как дома.

    К тому же, в прошлом сезоне «Рома» проиграла на поле «Кальяри» (2:3). Скорее всего, в предстоящем матче сромный клуб снова огорчит гостей из Рима.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.92.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Кальяри» больше 1,5 за 3.04.

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    «Кальяри» — «Рома»: прогноз, ставка (1.92), статистика, коэффициенты матча 27.10.2021. Прогнозы на футбол. «Рома» снова проиграет в гостевом матче?
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