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    Удержится ли «Ланс» на втором месте Лиги 1?

    «Ланс» — «Метц». Прогноз (к. 2.75) и ставки на матч чемпионата Франции по футболу 24 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ланс» — «Метц»
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    «Ланс» идет на втором месте Лиги 1
    В воскресенье, 24 октября, «Ланс» на своем поле примет «Метц» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Боллар-Делелис», начнется в 16:00 по московскому времени. «Ланс» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Ланс»

    «Ланс» отлично провел старт чемпионата Франции и сейчас идет на втором месте, имея в своей копилке 18 очков, но от первого ПСЖ остает аж на девять пунктов, а преследователи совсем рядом.

    В минувшем игровом дне «золотисто-красные» проиграли на выезде «Монпелье» со счетом 0:1, но все равно удержались во главе пелотона, преследующего ПСЖ.

    Всего в текущем первенстве коллектив добился пяти побед, еще трижды он сыграл вничью и потерпел два фиаско — еще одно было 22 сентября дома от скромного «Страсбура» 0:1.

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    Стоит отметить, что на своем поле «Ланс» выиграл всего два из семи предыдущих матчей в Лиге 1 при трех ничейных результатах и двух поражениях.

    «Метц»

    Хозяева являются второй худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают 19-е место в турнирной таблице с шестью очками на счету и разницей -11 (11 забитых и 22 пропущенных).

    В нынешнем сезоне команда одержала одну победу, потерпела шесть поражений и трижды сыграла вничью. В последних семи турах она проиграла шесть раз.

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    • Единственный матч, где она не потерпела поражение, оказался победным. В нем коллектив оказался сильнее «Бреста» (2:1) на выезде.

    «Метц» пропускал во всех10 поединках сезона. В среднем показатель составляет больше двух голов за игру.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

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    Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

    Наши прогноз и ставка — «Ланс» будет выигрывать после 30 минут матча за 2,75.

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    «Ланс» — «Метц»: прогноз, ставка (2.75), статистика, коэффициенты матча 24.10.2021. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Ланс» на втором месте Лиги 1?
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