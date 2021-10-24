В воскресенье, 24 октября, «Ланс» на своем поле примет «Метц» в 11-м туре французской Лиги 1. Встреча, которая пройдет на стадионе «Боллар-Делелис», начнется в 16:00 по московскому времени. «Ланс» — «Метц»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ланс»

«Ланс» отлично провел старт чемпионата Франции и сейчас идет на втором месте, имея в своей копилке 18 очков, но от первого ПСЖ остает аж на девять пунктов, а преследователи совсем рядом.

В минувшем игровом дне «золотисто-красные» проиграли на выезде «Монпелье» со счетом 0:1, но все равно удержались во главе пелотона, преследующего ПСЖ.

Всего в текущем первенстве коллектив добился пяти побед, еще трижды он сыграл вничью и потерпел два фиаско — еще одно было 22 сентября дома от скромного «Страсбура» 0:1.

Все прогнозы на Лигу 1

Стоит отметить, что на своем поле «Ланс» выиграл всего два из семи предыдущих матчей в Лиге 1 при трех ничейных результатах и двух поражениях.

«Метц»

Хозяева являются второй худшей командой по результатам в Лиге 1. Они занимают 19-е место в турнирной таблице с шестью очками на счету и разницей -11 (11 забитых и 22 пропущенных).

В нынешнем сезоне команда одержала одну победу, потерпела шесть поражений и трижды сыграла вничью. В последних семи турах она проиграла шесть раз.

Единственный матч, где она не потерпела поражение, оказался победным. В нем коллектив оказался сильнее «Бреста» (2:1) на выезде.

«Метц» пропускал во всех10 поединках сезона. В среднем показатель составляет больше двух голов за игру.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,53.

Успех гостей оценивается в 6,50, тогда как ничья — в 4,20.

Наши прогноз и ставка — «Ланс» будет выигрывать после 30 минут матча за 2,75.