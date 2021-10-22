«Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Сент-Этьен» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Этьен»

«Сент-Этьен» в нынешнем сезоне старт в чемпионате попросту провалил. Команда пребывает на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

Всего 4 набранных очка в 10 матчах явно не предполагают никакого позитивного сценария. Ко всем прочему, команда пропускает чаще всех — 23 гола.

В минувшем туре «Сент-Этьен» был разбит в пух и в прах. «Страсбур» был безжалостен (5:1), хоть и старался тунисский форвард Вахби Хазри.

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К слову, тунисец забил 5 мячей из 9 командных. Видимо, на его качества и будет рассчитывать тренерский штаб гостей в этой встрече.

«Анже»

Команда-загадка в этом сезоне вполне может побороться за выход в еврокубки. Сейчас «Анже» гордо восседает на пятой строчке.

В минувшем туре «Анже» дал бой самому ПСЖ. Правда, выигрывая по ходу встречи, команда не разжилась в итоге даже ничьей (2:1).

Осенний цикл команда проводит не слишком ярко. Все-таки за полтора месяца добыта всего одна победа, да и та — над слабым «Метцем».

Безусловно, в матче с аутсайдером Лиги 1 «Анже» постарается добыть три пункта. Вот только для этого явно нужно подкорректировать реализацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.55, на ничью за 3.45, а на «Анже» — за 2.70.

«Сент-Этьен» еще не добыл ни одной победы в чемпионате.

«Анже» откровенно непродуктивен в осенней части сезона .

Хозяева максимальным образом мотивированы добыть первую викторию в сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сент-Этьена» с коэффициентом 2.55.