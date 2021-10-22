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    Первая победа «Сент-Этьена»?

    «Сент-Этьен» — «Анже». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, Лига 1, 22 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сент-Этьен» — «Анже»
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    Вахби Хазри
    «Сент-Этьен» сыграет на своем поле с «Анже» в рамках 11-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 22 октября, начало — в 22:00 мск. «Сент-Этьен» — «Анже»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 22 Октября 2021 года
    Сент-Этьен
  • Франция. Лига 1
    •  Сент-Этьен 22:00 Анже Анже
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.70
  • Ставка!
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    «Сент-Этьен»

    «Сент-Этьен» в нынешнем сезоне старт в чемпионате попросту провалил. Команда пребывает на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1.

    Всего 4 набранных очка в 10 матчах явно не предполагают никакого позитивного сценария. Ко всем прочему, команда пропускает чаще всех — 23 гола.

    В минувшем туре «Сент-Этьен» был разбит в пух и в прах. «Страсбур» был безжалостен (5:1), хоть и старался тунисский форвард Вахби Хазри.

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    К слову, тунисец забил 5 мячей из 9 командных. Видимо, на его качества и будет рассчитывать тренерский штаб гостей в этой встрече.

    «Анже»

    Команда-загадка в этом сезоне вполне может побороться за выход в еврокубки. Сейчас «Анже» гордо восседает на пятой строчке.

    В минувшем туре «Анже» дал бой самому ПСЖ. Правда, выигрывая по ходу встречи, команда не разжилась в итоге даже ничьей (2:1).

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    • Осенний цикл команда проводит не слишком ярко. Все-таки за полтора месяца добыта всего одна победа, да и та — над слабым «Метцем».

    Безусловно, в матче с аутсайдером Лиги 1 «Анже» постарается добыть три пункта. Вот только для этого явно нужно подкорректировать реализацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.55, на ничью за 3.45, а на «Анже» — за 2.70.

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    «Сент-Этьен» еще не добыл ни одной победы в чемпионате.

    «Анже» откровенно непродуктивен в осенней части сезона.

    Хозяева максимальным образом мотивированы добыть первую викторию в сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сент-Этьена» с коэффициентом 2.55.

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    «Сент-Этьен» — «Анже»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 22.10.2021. Прогнозы на футбол. Первая победа «Сент-Этьена»?
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