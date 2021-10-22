«Сент-Этьен»
«Сент-Этьен» в нынешнем сезоне старт в чемпионате попросту провалил. Команда пребывает на последнем месте в турнирной таблице Лиги 1.
Всего 4 набранных очка в 10 матчах явно не предполагают никакого позитивного сценария. Ко всем прочему, команда пропускает чаще всех — 23 гола.
В минувшем туре «Сент-Этьен» был разбит в пух и в прах. «Страсбур» был безжалостен (5:1), хоть и старался тунисский форвард Вахби Хазри.
К слову, тунисец забил 5 мячей из 9 командных. Видимо, на его качества и будет рассчитывать тренерский штаб гостей в этой встрече.
«Анже»
Команда-загадка в этом сезоне вполне может побороться за выход в еврокубки. Сейчас «Анже» гордо восседает на пятой строчке.
В минувшем туре «Анже» дал бой самому ПСЖ. Правда, выигрывая по ходу встречи, команда не разжилась в итоге даже ничьей (2:1).
Осенний цикл команда проводит не слишком ярко. Все-таки за полтора месяца добыта всего одна победа, да и та — над слабым «Метцем».
Безусловно, в матче с аутсайдером Лиги 1 «Анже» постарается добыть три пункта. Вот только для этого явно нужно подкорректировать реализацию.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Сент-Этьен» за 2.55, на ничью за 3.45, а на «Анже» — за 2.70.
«Сент-Этьен» еще не добыл ни одной победы в чемпионате.
«Анже» откровенно
Хозяева максимальным образом мотивированы добыть первую викторию в сезоне. Наши прогноз и ставка — Победа «Сент-Этьена» с коэффициентом 2.55.