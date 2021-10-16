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    «Специя» — «Салернитана». Прогноз, ставка (к. 2.70) на футбол, чемпионат Италии, 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Специя» — «Салернитана»
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    «Специя» идет на предпоследнем месте
    В субботу, 16 октября, в 8-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Специя» на своем поле сыграет против «Салернитаны». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Специя» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 16 Октября 2021 года
    Специя
  • Италия. Серия А
    •  Специя 16:00 Салернитана Салернитана
  • Италия. Серия А
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.10
  • X
  • 3.50
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    «Специя»

    «Специя» после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 19-й строчке. В активе хозяев сейчас четыре очка.

    В сентябре клуб уступил на своем поле «Удинезе», но при этом набрал три очка в гостевой встрече с «Венецией» (2:1).

    После этого команда едва не отобрала очки у «Ювентуса» (2:3), но снова уступила. Поражения ей также нанесли «Милан» (1:2) и «Верона» (0:4).

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    «Специя», которая проиграла три последних поединка, не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.

    «Салернитана»

    «Салернитана» — третья с конца команда текущего чемпионата Италии. Клубу будет сложно не покинуть элитный дивизион.

    До прошлого тура ему не удавалось набрать хотя бы одно очко. Однако именно в последнем матче она переиграла «Дженоа» (1:0).

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    • В первых четырех турах команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье», «Роме», «Торино» и «Аталанте».

    Затем ей удалось сыграть вничью с «Вероной» (2:2), после чего коллектив потерпел поражения от «Сассуоло» (0:1).

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

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    Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,25.

    Наши прогноз и ставка — «Специя» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.

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    «Специя» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. Кто выберется из зоны вылета в Серии А?
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