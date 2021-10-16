«Специя»
«Специя» после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 19-й строчке. В активе хозяев сейчас четыре очка.
В сентябре клуб уступил на своем поле «Удинезе», но при этом набрал три очка в гостевой встрече с «Венецией» (2:1).
После этого команда едва не отобрала очки у «Ювентуса» (2:3), но снова уступила. Поражения ей также нанесли «Милан» (1:2) и «Верона» (0:4).
«Специя», которая проиграла три последних поединка, не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.
«Салернитана»
«Салернитана» — третья с конца команда текущего чемпионата Италии. Клубу будет сложно не покинуть элитный дивизион.
До прошлого тура ему не удавалось набрать хотя бы одно очко. Однако именно в последнем матче она переиграла «Дженоа» (1:0).
В первых четырех турах команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье», «Роме», «Торино» и «Аталанте».
Затем ей удалось сыграть вничью с «Вероной» (2:2), после чего коллектив потерпел поражения от «Сассуоло» (0:1).
Прогноз и ставки
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.
Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,25.
Наши прогноз и ставка — «Специя» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.