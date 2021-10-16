В субботу, 16 октября, в 8-м туре итальянской Серии А сезона 2021/22 «Специя» на своем поле сыграет против «Салернитаны». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Специя» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Специя»

«Специя» после семи сыгранных матчей находится в турнирной таблице на 19-й строчке. В активе хозяев сейчас четыре очка.

В сентябре клуб уступил на своем поле «Удинезе», но при этом набрал три очка в гостевой встрече с «Венецией» (2:1).

После этого команда едва не отобрала очки у «Ювентуса» (2:3), но снова уступила. Поражения ей также нанесли «Милан» (1:2) и «Верона» (0:4).

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«Специя», которая проиграла три последних поединка, не смогла забить только в одном из четырех предыдущих матчей.

«Салернитана»

«Салернитана» — третья с конца команда текущего чемпионата Италии. Клубу будет сложно не покинуть элитный дивизион.

До прошлого тура ему не удавалось набрать хотя бы одно очко. Однако именно в последнем матче она переиграла «Дженоа» (1:0).

В первых четырех турах команда Фабрицио Кастори проиграла «Болонье», «Роме», «Торино» и «Аталанте».

Затем ей удалось сыграть вничью с «Вероной» (2:2), после чего коллектив потерпел поражения от «Сассуоло» (0:1).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 2,20.

Успех гостей оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,25.

Наши прогноз и ставка — «Специя» выиграет, и в матче будет забито два или больше голов за 2,70.