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    Остановит ли Польша албанскую сказку?

    Албания — Польша. Прогноз (к. 2.10) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Албания — Польша
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    Польша идет на третьем месте в группе
    Встреча 8-го тура группы I в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Албании и Польши состоится 12 октября. Матч пройдет на арене «Эйр Албания» (Тирана, Албания) и стартует в 21:45 мск. Албания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа I 12 Октября 2021 года
    Албания
  • Тирана
    •  Албания 21:45 Польша Польша
  • Варшава
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
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    Албания

    В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

    После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

    В текущем квалификационном цикле албанцы имеют шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После семи туров они с 15 очкам идут на втором месте, отстав от первых англичан на четыре пункта, но опережают соперника на один балл.

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    Как раз Англией и Польшей албанцы проиграли — 0:2 и 1:4 соответственно. А обыграть смогли Андорру, дважды Сан-Марино, а также — дважды сборную Венгрии со счетом 1:0.

    Польша

    Поляки набрали 14 очков и занимают третье место в своей отборочной группе после семи туров, отставая на одно очко от Албании и на пять — от лидера Англии.

    В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1.

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    • А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия — 1:1.

    В прошлом поединке коллектив разгромил на своем поле Сан-Марино с результатом 5:0.

    Прогнозы и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья в соответствует коэффициенту 3,10.

    Наши прогноз и ставка — в каждом из таймов будет забит гол за 2,10.

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    Албания — Польша: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Остановит ли Польша албанскую сказку?
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