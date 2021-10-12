Встреча 8-го тура группы I в европейском отборочном турнире к чемпионату мира-2022 по футболу между сборными Албании и Польши состоится 12 октября. Матч пройдет на арене «Эйр Албания» (Тирана, Албания) и стартует в 21:45 мск. Албания — Польша: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Албания

В 2016 году сборная Албании добилась самого большого успеха в своей истории, пробившись в финальную часть чемпионата Европы, но там не смогла выйти из группы.

После того результаты «орлов» пошли на спад. В отборе ЧМ-2018 и ЧЕ-2020 они финишировали далеко от позиций, дающих билет в основную часть турниров.

В текущем квалификационном цикле албанцы имеют шансы вклиниться в борьбу за путевку в Катар. После семи туров они с 15 очкам идут на втором месте, отстав от первых англичан на четыре пункта, но опережают соперника на один балл.

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Как раз Англией и Польшей албанцы проиграли — 0:2 и 1:4 соответственно. А обыграть смогли Андорру, дважды Сан-Марино, а также — дважды сборную Венгрии со счетом 1:0.

Польша

Поляки набрали 14 очков и занимают третье место в своей отборочной группе после семи туров, отставая на одно очко от Албании и на пять — от лидера Англии.

В первых двух матчах сентября сборная Польши одержала две уверенные победы. Сначала команда Паулу Соузы разгромила на своем поле албанцев — 4:1.

А потом была крупная победа над сборной Сан-Марино — 7:1. Одержать третью победу кряду «Кадре» одержать не удалось, но и соперником была Англия — 1:1.

В прошлом поединке коллектив разгромил на своем поле Сан-Марино с результатом 5:0.

Прогнозы и ставка

Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,15.

Успех хозяев поля оценивается в 3,70, тогда как ничья в соответствует коэффициенту 3,10.

Наши прогноз и ставка — в каждом из таймов будет забит гол за 2,10.