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    Казахстан — Босния и Герцеговина: снова ждем голов

    Казахстан — Босния и Герцеговина. Прогноз (к. 2.02) и ставка на матч квалификации ЧМ-2022 9 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Казахстан — Босния и Герцеговина
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    Эдин Джеко
    Сборная Казахстана будет принимать сборную Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет на «Астана Арене» 9 октября 2021 года. Начало — в 16:00 мск. Казахстан — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа D 09 Октября 2021 года Коэффициенты на матч
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  • 4.50
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  • 3.60
  • 2
  • 1.80
  • Ставка!
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    Сборная Казахстана

    Сборная Казахстана в этом году еще не побеждала (3 ничьи и 3 поражения, одно из них в товарищеском матче с Северной Македонией — 0:4). При этом в квалификации на чемпионат мира Казахстан выступает лучше, чем можно было ожидать.

    Казахстанская сборная в пяти турах набрала уже 3 очка — дважды отобрала очки у сборной Украины (оба раза по одному сценарию — 1:1), а также сыграла вничью в выездном матче против Боснии и Герцеговины (2:2).

    Проиграл Казахстан два раза: французам (0:2) и финнам (0:1).

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    После пяти матчей в турнирной таблице группы D сборная Казахстана, набрав 3 очка, занимает последнее пятое место. При этом от второго, которое позволяет играть в стыковых матчах, ее отделяет всего два очка.

    Сборная Боснии и Герцеговины

    У сборной Боснии и Герцеговины в этом году всего одна победа в восьми поединках — в товарищеском матче против Кувейта (1:0).

    В квалификации на чемпионат мира-2022 боснийцы сыграли вничью с Финляндией (2:2), Францией (1:1) и Казахстаном (2:2).

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  • 04/10/2021

    • Проиграла Босния и Герцеговина французам, причем на своем поле — 0:1.

    В таблице группы D боснийцы занимают четвертое место, набрав 3 очка в четырех играх. Однако они лишь на 2 очка отстают от финнов и украинцев, так что даже один тур может изменить ситуацию.

    Прогноз и ставка

    На победу Казахстана в этом матче дается коэффициент 5,10, на ничью — 3,80, а на победу Боснии и Герцеговины — 1,64.

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    Первая встреча команд завершилась результативной ничьей — 2:2. Казахстан уже продемонстрировал, что не будет мальчиком для битья в этой группе, а боснийцы пропускают в каждом матче квалификации. Ставим на то, что в этой игре забьют обе команды.

    Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 2,02.

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    Казахстан — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 09.10.2021. Прогнозы на футбол. Казахстан — Босния и Герцеговина: снова ждем голов
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