Сборная Казахстана будет принимать сборную Боснии и Герцеговины в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет на «Астана Арене» 9 октября 2021 года. Начало — в 16:00 мск. Казахстан — Босния и Герцеговина: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная Казахстана

Сборная Казахстана в этом году еще не побеждала (3 ничьи и 3 поражения, одно из них в товарищеском матче с Северной Македонией — 0:4). При этом в квалификации на чемпионат мира Казахстан выступает лучше, чем можно было ожидать.

Казахстанская сборная в пяти турах набрала уже 3 очка — дважды отобрала очки у сборной Украины (оба раза по одному сценарию — 1:1), а также сыграла вничью в выездном матче против Боснии и Герцеговины (2:2).

Проиграл Казахстан два раза: французам (0:2) и финнам (0:1).

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После пяти матчей в турнирной таблице группы D сборная Казахстана, набрав 3 очка, занимает последнее пятое место. При этом от второго, которое позволяет играть в стыковых матчах, ее отделяет всего два очка.

Сборная Боснии и Герцеговины

У сборной Боснии и Герцеговины в этом году всего одна победа в восьми поединках — в товарищеском матче против Кувейта (1:0).

В квалификации на чемпионат мира-2022 боснийцы сыграли вничью с Финляндией (2:2), Францией (1:1) и Казахстаном (2:2).

Проиграла Босния и Герцеговина французам, причем на своем поле — 0:1.

В таблице группы D боснийцы занимают четвертое место, набрав 3 очка в четырех играх. Однако они лишь на 2 очка отстают от финнов и украинцев, так что даже один тур может изменить ситуацию.

Прогноз и ставка

На победу Казахстана в этом матче дается коэффициент 5,10, на ничью — 3,80, а на победу Боснии и Герцеговины — 1,64.

Первая встреча команд завершилась результативной ничьей — 2:2. Казахстан уже продемонстрировал, что не будет мальчиком для битья в этой группе, а боснийцы пропускают в каждом матче квалификации. Ставим на то, что в этой игре забьют обе команды.

Прогноз и ставка на матч — «Обе забьют» с коэффициентом 2,02.