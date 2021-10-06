В среду, 6 октября, сборная Италии сыграет с командой Испании в полуфинале Лиги наций. Встреча, которая пройдет в Милане, начнется в 21:45 по московскому времени. Италия — Испания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Италия

Сборная Италии вышла в плей-офф Лиги наций, став лучшей в группе А1, где набрала 12 очков в шести турах.

«Скуадра адзурра» набрала по 4 балла в противостоянии с каждым из соперников — Нидерландами (1:0 и 1:1), Польшей (0:0 и 2:0) и Боснией и Герцеговиной (1:1 и 2:0).

Минувшим летом подопечные Роберто Манчини стали чемпионами Европы. Они практически идеально прошли весь турнир, а в финале одолели Англию на «Уэмбли» (1:1, 3:2 — по пенальти).

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В отборе на ЧМ-2022 итальянцы возглавляют группу C. В сентябре они разошлись миром с Болгарией (1:1) и Швейцарией (0:0), а также разгромили Литву (5:0).

В ближайших встречах Манчини из-за травм не сможет рассчитывать на Андреа Белотти, Чиро Иммобиле, Стефано Сенси, Маттео Пессину, Мануэля Ладзари и Рафаэля Толои.

Испания

Сборная Испании в текущем розыгрыше Лиги наций выиграла группу A4, где встречалась с Германией (1:1 и 6:0), Швейцарией (1:0 и 1:1) и Украиной (4:0 и 0:1).

На Евро-2020 «фурия роха» дошла до полуфинала, где в упорной борьбе уступила как раз Италии (1:1, 2:4 — по пенальти), хотя смотрелась ничуть не хуже будущих чемпионов.

Испания возьмет у Италии реванш и выйдет в финал Лиги наций? Италия — Испания. Прогноз (к. 3.44)

В сентябрьских матчах квалификации ЧМ-2022 команда Луиса Энрике проиграла Швеции (1:2), а также обыграла Грузию (4:0) и Косово (2:0), благодаря чему удержалась в лидерах группы B, хотя у шведов есть две игры в запасе, чтобы наверстать отставание в 4 балла.

В сборную Испании из-за травм не приехали Педри, Маркос Льоренте, Браис Мендес и Хосе Гайя.

Ставка

Букмекеры не ожидают от команд результативной игры: тотал меньше 2,5 — 1.65, тотал больше 2,5 — 2.32.

Очевидно, что фаворитами этого противостояния являются итальянцы, которые могут полагаться на поддержку родных трибун.

«Скуадра адзурра» набралась уверенности, особенно после своего великолепного выступления на чемпионате Европы.

О «фурии рохе» сложно сказать что-то подобное, поскольку она никак не может обрести стабильность. И если с атакой все более-менее неплохо, то оборона часто ошибается, когда сталкивается с сильным соперником.

Нам кажется, что в Милане команды как минимум обменяются голами, поэтому наш прогноз — «тотал больше 2,5».

Ставка «тотал первого тайма больше 1» за 2.10 нам тоже кажется выгодной. Верим, что команды покажут яркую игру и порадуют зрителей.