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    Продлится ли беспроигрышная серия «Монако»?

    «Монако» — «Бордо». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, чемпионат Франции, 3 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монако» — «Бордо»
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    «Монако» не проигрывает пять матчей кряду
    В воскресенье, 3 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах примет «Бордо». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Монако» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Монако»

    Монако« приходит в себя после не самого удачного старта. Хотя в какой-то момент появилось ощущение, что Нико Ковача вот-вот уволят.

    В трех предыдущих турах Лиги 1 "Монако" набрал семь очков. Команда Александра Головина одержала победы над "Сент-Этьеном" и "Клермоном" и сыграла вничью с "Ниццей".

    В первом туре группового этапа ЛЕ "Монако" одержал домашнюю победу над австрийским "Штурмом".

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    С этой игры началась безвыигрышная серия монегасков, которая составляет уже пять матчей, а посреди недели также была ничья в этом же турнире с "Реал Сосьедадом" (1:1).

    "Бордо"

    "Бордо" в прошлом розыгрыше Лиги 1 занял 13-е место в турнирной таблице. В этом же первенстве после восьми туров коллектив также во второй части чемпионской гонки.

    У жирондинцев всего лишь одна виктория, еще четыре встречи они свели вничью и потерпели столько же неудач. В минувшем туре команда сыграла вничью 1:1 с "Ренном" дома.

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    • Двумя турами ранее она обыграла гостях "Сент-Этьен" со счетом 2:1. Эта виктория стал первой для коллектива за семь последних поединков в чемпионате.

    Всего же 12 последних поединков в родных стенах команде из Бордо удалось выиграть всего два, а еще в семи случаях она проигрывала.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

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    Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

    Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.

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    «Монако» — «Бордо»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 03.10.2021. Прогнозы на футбол. Продлится ли беспроигрышная серия «Монако»?
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