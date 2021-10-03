В воскресенье, 3 октября, в рамках 9-го тура французской Лиги 1 «Монако» в родных стенах примет «Бордо». Стартовый свисток будет дан в 16:00 по мск. «Монако» — «Бордо»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монако»

Монако« приходит в себя после не самого удачного старта. Хотя в какой-то момент появилось ощущение, что Нико Ковача вот-вот уволят.

В трех предыдущих турах Лиги 1 "Монако" набрал семь очков. Команда Александра Головина одержала победы над "Сент-Этьеном" и "Клермоном" и сыграла вничью с "Ниццей".

В первом туре группового этапа ЛЕ "Монако" одержал домашнюю победу над австрийским "Штурмом".

Все прогнозы на Лигу 1

С этой игры началась безвыигрышная серия монегасков, которая составляет уже пять матчей, а посреди недели также была ничья в этом же турнире с "Реал Сосьедадом" (1:1).

"Бордо"

"Бордо" в прошлом розыгрыше Лиги 1 занял 13-е место в турнирной таблице. В этом же первенстве после восьми туров коллектив также во второй части чемпионской гонки.

У жирондинцев всего лишь одна виктория, еще четыре встречи они свели вничью и потерпели столько же неудач. В минувшем туре команда сыграла вничью 1:1 с "Ренном" дома.

Двумя турами ранее она обыграла гостях "Сент-Этьен" со счетом 2:1. Эта виктория стал первой для коллектива за семь последних поединков в чемпионате.

Всего же 12 последних поединков в родных стенах команде из Бордо удалось выиграть всего два, а еще в семи случаях она проигрывала.

Прогноз и ставка

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,36.

Успех гостей оценивается в 8,50, тогда как ничья — в 5,00.

Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2,5 голов за 2,10.