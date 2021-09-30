«Ференцварош» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ференцварош» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ференцварош»

После отставки Сергея Реброва клуб из Будапешта пока не может найти свою игру. Команда растеряла не так много очков в чемпионате, но пока не вернулась на привычное 1 место.

В последнем матче чемпионата «Ференцварош» добился победы. Команда уверенно переиграла «Уйпешт» (3:1).

Отлично вписался в командный механизм Райан Ммаэ. Марокканский форвард в 5 матчах чемпионата настрелял 4 мяча.

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В стартовом туре Лиги Европы венгры уступили фавориту группы «Байеру» (2:1). Впрочем, за вторую строчку придется еще изрядно побороться.

«Бетис»

Севильцы в Лиге Европы стартовали вполне прилично. Дома испанцы разжились тремя пунктами во встрече с «Селтиком» (4:3).

В своем чемпионате «Бетис» выступает на привычном для себя уровне. Текущее 7 место — не еврокубковое, но дает надежду побороться за выход на евроарену.

В минувшем туре Примеры севильцам удалось победить. Дома «Бетис» усилиями Виллиана Хосе переиграл аутсайдера «Хетафе» (2:0).

В обойме лидеры команды — и это самое главное. Наверняка испанский полпред сыграет в этом матче с позиции силы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Ференцварош» — за 5.25.

Хозяева неплохо атакуют, но стабильностью в обороне не отличаются.

«Бетис» в последних матчах выдает отличные результаты, и явно намерен победить .

В таких поединках соперники зачастую стараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.50.