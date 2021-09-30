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    Все новости спорта

    «Бетис» обеспечит результативный первый тайм?

    «Ференцварош» — «Бетис». Прогноз, ставка (к. 2.50) на футбол, Лига Европы, 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ференцварош» — «Бетис»
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    Набиль Фекир
    «Ференцварош» сыграет на своем поле с «Бетисом» в рамках 2-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября, начало — в 22:00 мск. «Ференцварош» — «Бетис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 30 Сентября 2021 года
    Ференцварош
  • Будапешт
    •  Ференцварош 22:00 Бетис Бетис
  • Севилья
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.00
  • X
  • 4.10
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
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    «Ференцварош»

    После отставки Сергея Реброва клуб из Будапешта пока не может найти свою игру. Команда растеряла не так много очков в чемпионате, но пока не вернулась на привычное 1 место.

    В последнем матче чемпионата «Ференцварош» добился победы. Команда уверенно переиграла «Уйпешт» (3:1).

    Отлично вписался в командный механизм Райан Ммаэ. Марокканский форвард в 5 матчах чемпионата настрелял 4 мяча.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В стартовом туре Лиги Европы венгры уступили фавориту группы «Байеру» (2:1). Впрочем, за вторую строчку придется еще изрядно побороться.

    «Бетис»

    Севильцы в Лиге Европы стартовали вполне прилично. Дома испанцы разжились тремя пунктами во встрече с «Селтиком» (4:3).

    В своем чемпионате «Бетис» выступает на привычном для себя уровне. Текущее 7 место — не еврокубковое, но дает надежду побороться за выход на евроарену.

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  • 27/09/2021

    • В минувшем туре Примеры севильцам удалось победить. Дома «Бетис» усилиями Виллиана Хосе переиграл аутсайдера «Хетафе» (2:0).

    В обойме лидеры команды — и это самое главное. Наверняка испанский полпред сыграет в этом матче с позиции силы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Ференцварош» — за 5.25.

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    Хозяева неплохо атакуют, но стабильностью в обороне не отличаются.

    «Бетис» в последних матчах выдает отличные результаты, и явно намерен победить.

    В таких поединках соперники зачастую стараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.50.

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    «Ференцварош» — «Бетис»: прогноз, ставка (2.50), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. «Бетис» обеспечит результативный первый тайм?
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