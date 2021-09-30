«Ференцварош»
После отставки Сергея Реброва клуб из Будапешта пока не может найти свою игру. Команда растеряла не так много очков в чемпионате, но пока не вернулась на привычное 1 место.
В последнем матче чемпионата «Ференцварош» добился победы. Команда уверенно переиграла «Уйпешт» (3:1).
Отлично вписался в командный механизм Райан Ммаэ. Марокканский форвард в 5 матчах чемпионата настрелял 4 мяча.
В стартовом туре Лиги Европы венгры уступили фавориту группы «Байеру» (2:1). Впрочем, за вторую строчку придется еще изрядно побороться.
«Бетис»
Севильцы в Лиге Европы стартовали вполне прилично. Дома испанцы разжились тремя пунктами во встрече с «Селтиком» (4:3).
В своем чемпионате «Бетис» выступает на привычном для себя уровне. Текущее 7 место — не еврокубковое, но дает надежду побороться за выход на евроарену.
В минувшем туре Примеры севильцам удалось победить. Дома «Бетис» усилиями Виллиана Хосе переиграл аутсайдера «Хетафе» (2:0).
В обойме лидеры команды — и это самое главное. Наверняка испанский полпред сыграет в этом матче с позиции силы.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Бетис» за 1.61, на ничью за 4.20, а на «Ференцварош» — за 5.25.
Хозяева неплохо атакуют, но стабильностью в обороне не отличаются.
В таких поединках соперники зачастую стараются забить быстрый гол. Наши прогноз и ставка — Тотал 1-го тайма больше 1.5 с коэффициентом 2.50.