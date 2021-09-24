ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Рональд КуманБудущее Кумана в «Барселоне» предрешено Артем ДзюбаИз лидера в отказники. Почему Дзюба не приедет в сборную России? Луис СуаресПримера. «Атлетико» вырвал победу у «Хетафе», «Реал» не оставил шансов «Мальорке»
  • 23:54
    • ПСЖ обыграл «Метц» благодаря дублю Хакими
  • 00:53
    • Хет-трик Асенсио и дубль Бензема позволили «Реалу» разгромить «Мальорку»
  • 00:06
    • «Челси» по пенальти одолел «Астон Виллу» в Кубке лиги
  • 23:48
    • «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка английской лиги
  • 23:40
    • «Милан» одержал победу над «Венецией»
  • 23:37
    • «Арсенал» разгромил «Уимблдон» в матче Кубка английской лиги
  • 23:06
    • «Шахтер» завоевал Суперкубок Украины
    Все новости спорта

    «Обручи» прервут свою забивную серию?

    «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс». Прогноз, ставка (к. 2.65) на футбол, Чемпионат Англии, 24 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Чемпионшип Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Вест Бромвич Прогнозы на Куинз Парк Рейнджерс
    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Куинз Парк Рейнджерс»
    В рамках 9-го тура первого английского дивизиона «Вест Бромвич» на своем поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс». Поединок состоится 24 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» в прошлом сезоне выступал в АПЛ, но не смог сохранить там свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    В этом же розыгрыше Чемпионшипа «дрозды» после восьми туров набрали 16 очков, с которыми идут на третьей строке в двух баллов от лидера. Они еще в этом первенстве не уступали, четырежды победив и столько же раз сыграв вничью.

    К данной встрече «Альбион» подходит с серией из трех мировых результатов. В данном отрезке он поделил очки с «Миллуоллом»1:1, «Дерби» 0:0 и «Престоном» 1:1.

    Все прогнозы на футбол

    На своем поле в данном розыгрыше Чемпионшипе ВБА выиграл две встречи и дважды сыграл вничью, забив восемь голов и пропустив три.

    «Куинз Парк Рейнджерс»

    «Куинз Парк Рейнджерс» прошлый розыгрыш Чемпионшипа завершил на девятой позиции, сильно отстав от мест, дающих право сыграть хотя бы в плей-офф.

    В активе столичной команды 12 очков после восьми туров, с которыми она идет на восьмой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на один пункт.

  • Если не будет конфликта, Месси покажет себя в ПСЖ
  • Почему у аргентинца проблемы в новом клубе?
  • 21/09/2021

    • В текущем первенстве «обручи» по три раза побеждали и играли вничью, а также дважды проиграли. К данной встрече они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз сыграли вничью и дважды проиграли.

    Мировая у КПР была с «Редингом» 3:3, после чего «рейнджеры» поочередно уступили «Борнмуту» и «Бристолю» по 1:2. В гостях они уступили только раз за последние семь игр, победив в этот период в пяти из них.

    В Чемпионшипе-2019/20 «Вест Бромвич» в играх с КПР набрал четыре очка, сыграв 2:2 дома и победив 2:0 в гостях.

    Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвича» — 1.73, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 4.62, ничья — 4.14.

    Вот уже 19 матчей подряд «рейнджеры» не уходят с поля без забитого гола, но каждая серия рано или поздно должна оборваться. Считаем, что сейчас и наступит этот момент.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Зенит-Ижевск — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Трактор — ЦСКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торпедо Владимир — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Сампдория — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч СКА — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Москва
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Северсталь — Динамо Рига
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.87
  • Прогноз на матч Куньлунь — Амур
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Торино — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  5.43
  • Экспресс дня 23 сентября
  • Сегодня в 20:00
    •  2.60
  • Прогноз на матч Гранада — Реал Сосьедад
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  3.20
  • Прогноз на матч Осасуна — Бетис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Рома — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андерлехт — Гент
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка (2.65), статистика, коэффициенты матча 24.09.2021. Прогнозы на футбол. «Обручи» прервут свою забивную серию?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры