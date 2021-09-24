В рамках 9-го тура первого английского дивизиона «Вест Бромвич» на своем поле сыграет против «Куинз Парк Рейнджерс». Поединок состоится 24 сентября и начнется в 22:00 по мск. «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» в прошлом сезоне выступал в АПЛ, но не смог сохранить там свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

В этом же розыгрыше Чемпионшипа «дрозды» после восьми туров набрали 16 очков, с которыми идут на третьей строке в двух баллов от лидера. Они еще в этом первенстве не уступали, четырежды победив и столько же раз сыграв вничью.

К данной встрече «Альбион» подходит с серией из трех мировых результатов. В данном отрезке он поделил очки с «Миллуоллом»1:1, «Дерби» 0:0 и «Престоном» 1:1.

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На своем поле в данном розыгрыше Чемпионшипе ВБА выиграл две встречи и дважды сыграл вничью, забив восемь голов и пропустив три.

«Куинз Парк Рейнджерс»

«Куинз Парк Рейнджерс» прошлый розыгрыш Чемпионшипа завершил на девятой позиции, сильно отстав от мест, дающих право сыграть хотя бы в плей-офф.

В активе столичной команды 12 очков после восьми туров, с которыми она идет на восьмой позиции в турнирной таблице, но от зоны плей-офф отстает всего лишь на один пункт.

В текущем первенстве «обручи» по три раза побеждали и играли вничью, а также дважды проиграли. К данной встрече они подходят с 3-матчевой безвыигрышной серией, где раз сыграли вничью и дважды проиграли.

Мировая у КПР была с «Редингом» 3:3, после чего «рейнджеры» поочередно уступили «Борнмуту» и «Бристолю» по 1:2. В гостях они уступили только раз за последние семь игр, победив в этот период в пяти из них.

В Чемпионшипе-2019/20 «Вест Бромвич» в играх с КПР набрал четыре очка, сыграв 2:2 дома и победив 2:0 в гостях.

Прогноз и ставка на «Вест Бромвич» — «Куинз Парк Рейнджерс»

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Вест Бромвича» — 1.73, победа «Куинз Парк Рейнджерс» — 4.62, ничья — 4.14.

Вот уже 19 матчей подряд «рейнджеры» не уходят с поля без забитого гола, но каждая серия рано или поздно должна оборваться. Считаем, что сейчас и наступит этот момент.